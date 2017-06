Il club londinese non intende fare sconti e chiede 56 milioni per l'attaccante spagnolo, i Colchoneros al momento offrono solo 30: c'è da trattare.

un'ora fa di Marco Ercole

Dall'Inghilterra fanno sapere che la trattativa tra Chelsea e Atletico Madrid è ufficialmente iniziata, i primi colloqui sono già andati in scena. Ma c'è un problema ed è che Diego costa. Con la "c" minuscola. Già, perché se venissero confermate le indiscrezioni arrivate tre giorni fa dalla Spagna, secondo le quali il club spagnolo era disposto a mettere sul piatto circa 30 milioni di euro per riportare a casa Diego Costa (con la "c" maiuscola, stavolta), allora la società madrilena dovrebbe certamente rivedere le sue strategie di calciomercato.

Non se la caveranno con questa cifra, i Colchoneros. Perché l'attaccante spagnolo di origini brasiliane continua ad avere un valore molto più elevato, fanno sapere da Stamford Bridge. Quasi il doppio, a dirla tutta.

Non intendono svalutare il loro capitale, un giocatore capace di arrivare a 20 gol in Premier League per due stagioni su tre, nonché protagonista dell'ultima cavalcata che ha portato la squadra di Antonio Conte a vincere il campionato. Sì, è vero, subito dopo quest'ultimo successo è arrivato quell'sms della discordia da parte del manager puglliese, che di fatto ha scaricato il suo attaccante facendogli sapere che non rientrava più nei suoi progetti, ma per la società inglese questa non sarà una discriminante che potrà far abbassare il prezzo del cartellino di Diego Costa.

A scanso di equivoci, hanno fatto sapere attraverso il direttore generale dei Blues, Marina Granovskaia, che nemmeno dopo le ultime interviste in nazionale del centravanti 28enne, quelle in cui ha detto che certamente se ne andrà dal Chelsea perché fuori dai programmi, la valutazione cambierà: resta di 56 milioni di euro (cifra che tra l'altro dalla Cina non avrebbero problemi a investire).

Ecco perché l'Atletico Madrid (che eventualmente potrà schierare il giocatore solo da gennaio 2018 causa blocco del mercato imposto dalla FIFA) dovrà rivedere i suoi piani. Perché quei 30 milioni che pensava di investire per questa operazione di calciomercato sono molto lontani dal poter accontentare il Chelsea.

A Londra, d'altronde, vogliono ottenere il massimo dalla cessione di Diego Costa, per poi reinvestire gli incassi e sferrare l'attacco a uno tra Morata, Lewandoski o (il favorito) Romelu Lukaku. La forbice tra domanda e offerta è quindi ampia, ma i contatti sono stati avviati ufficialmente. Forse la soluzione può essere trovata a metà strada, proprio sui quei 40 milioni di euro che vennero spesi dal Chelsea sul calciomercato estivo di tre anni fa per prelevare Diego Costa dall'Atletico Madrid.