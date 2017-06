L'attaccante del Cagliari ricorda negativamente le esperienza vissute con Milan e Roma: "Galliani mi minacciò per farmi andare a via, in giallorosso diventai il terzo attaccante".

Un bomber sempreverde, uno di quegli attaccanti che il vizio del gol non lo perderà mai. Marco Borriello è reduce dall'ennesima stagione ricca di gol, ben 16 in 34 presenze collezionate in Serie A con la maglia del Cagliari.

A 35 anni appena compiuti non ha la minima intenzione di appendere gli scarpini al chiodo, sta vivendo una seconda giovinezza e vuole sfruttarla sino in fondo. Magari anche per lenire alcune ferite del passato che non si sono rimarginate.

Rimpianti che ancora oggi stenta a cancellare. In un'intervista concessa a Premium Sport, l'attaccante classe 1982 ha ripercorso la sua carriera e le esperienze con Milan, Roma e Juventus, senza dimenticare il Genoa, il Carpi, l'Atalanta e per ultimo il Cagliari.

Marco Borriello, 35 anni

Borriello ripercorre la sua carriera

Parte da Genova il racconto di Borriello, da un tecnico come Gasperini che custodisce ancora nel cuore:

Gasperini, per me, assieme a Conte è uno dei migliori allenatori mai avuti. Al Genoa segno 19 gol fino a 7 giornate dalla fine, ad aprile firmo un contratto importante di 5 anni col Milan. E lì mollo un po' e perdo la classifica marcatori: uno dei più grandi rimpianti della mia carriera.

Poi il grande salto in rossonero:

Vado al Milan e inizia l'Isola dei Famosi. Accuso un dolore al flessore ma dicono che non ho niente, facendolo passare per un problema psicologico per la storia con Belen. Invece ero stirato e sono arrivato a un punto in cui mi sono strappato il muscolo. Con Leonardo in panchina ho segnato 15 gol. Lui aveva tanta fiducia in me e lasciava spesso Huntelaar e Inzaghi in panchina.

Marco Borriello al Milan

"Minacciato da Galliani"

Sarebbe rimasto a lungo al Milan, ma Galliani la pensava diversamente:

Arriva l’estate, il Milan poteva prendere Ibra e Robinho, ma doveva liberarsi di me e di Huntelaar: non volevo andare via, ma Galliani minaccia di escludermi dalla lista Champions, così andai a Roma firmando per 5 anni.

Anche in giallorosso i gol non tardano ad arrivare:

Segno 17 gol in 6 mesi, poi sbaglio un rigore in Champions e si creano polemiche intorno a me. Così vengo messo fuori. Successivamente torno ancora, sono protagonista delle dieci vittorie consecutive, ma a gennaio torna Destro e mi dicono che sarei stato il terzo attaccante. "Ma come? Sono stato titolare finora!", mi chiedevo. Mando tutti al diavolo, accetto la prima squadra che esce fuori. Ero schifato...

Borriello con la maglia della Roma

"All'Atalanta sono stato da Dio"

Alla Juventus l'esperienza fu brevissima, così come al Carpi e all'Atalanta:

Segno un gol importante a Cesena per la conquista dello Scudetto, ma decidono di investire su altri. In Emilia inizio bene, ma capiscono che non ce l’avrebbero fatta a salvarsi e decidono di mettere fuori rosa tutti quelli che guadagnavano di più. Ho un ricordo dei dirigenti del Carpi orribile, della gente no. Da lì vado a Bergamo, mi sono trovato da Dio.

E infine il Cagliari, il presente di Marco Borriello: