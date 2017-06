Il General Manager rivela l'identità dell'aggressore dell'italo-americano. Brutta sorpresa per Roman Reigns: il mostro che cammina tra gli uomini è già tornato.

1 condivisione

un'ora fa di Marco Ercole

A 24 ore di distanza dal Money in the Bank, il Pay-Per-View dedicato al roster di WWE SmackDown, va in scena una nuova puntata di WWE Raw, direttamente dal Ford Center di Evansville (Indiana). Non è prevista la presenza del campione Universale, Brock Lesnar, ma ci sarà Roman Reigns, con un misterioso annuncio da fare a tutti, riguardo i suoi piani in vista di SummerSlam.

A parte i progetti del Big Dog, però, tutto il roster di WWE Raw è concentrato sul Pay-Per-View più vicino, cioè Great Balls of Fire, dove Samoa Joe avrà l’opportunità di lottare per il titolo contro The Beast.

Resta poi da scoprire cosa ci sia in serbo nelle varie faide che vedono coinvolti coloro che sono usciti sconfitti dal Fatal-5 Way Match andato in scena a Extreme Rules, cioè Seth Rollins, Finn Balor e Bray Wyatt. Ancora da risolvere poi il caso in corso ormai da settimane, sugli ignoti aggressori di Enzo Amore e Big Cass, oltre alla rivalità tra Dean Ambrose e The Miz per il titolo intercontinentale, quella per le cinture di coppia di Cesaro e Sheamus, più il regno femminile di Alexa Blyss. Davvero tanti temi, che vi racconteremo come sempre nella rubrica WWE-ek Raw a cura di FOX Sports.

WWE Raw

Lo show parte e con lui la musica d’ingresso di Roman Reigns, che deve comunicare qualcosa all’Universo WWE. The Big Dog sale sul ring, come sempre accolto da un mix equilibrato di fischi e applausi, poi prende parola:

La realtà è che io non posso essere battuto uno contro uno. Non ci è riuscito Bray Wyatt, né Finn Balor, né mio fratello Seth Rollins. E nemmeno Braun Strowman, che ho messo fuori gioco per un po’. In più sono stato nel main event di Wrestlemania per il terzo anno consecutivo e stavolta… Ho costretto al ritiro l’Undertaker.

Dopo questa dichiarazione l’indice di gradimento di Reigns si abbassa vertiginosamente, cominciano i cori per il becchino. Poi The Big Dog corregge il tiro, dicendo che in ogni caso lo rispetta, così come Taker rispetta lui. Dopo questa premessa, arriva l’annuncio:

Detto questo, non importa chi vincerà a Great Balls of Fire. Sia che vinca Brock Lesnar oppure che ci riesca Samoa Joe, a Summerslam sarò io il First Contender al Titolo Universale. Che vi piaccia o no, questo è il mio territorio e sono io adesso a dettare le regole.

Dopo le sue parole, parte la musica di Samoa Joe, che lo raggiunge sul ring e gli fa notare che in tutto il suo discorso si è scordato di lui, visto che non lo ha mai battuto. Roman Reigns risponde provocando a sua volta e inevitabilmente nasce una rissa molto dura, dove The Big Dog riesce a eludere la Coquina Clutch e colpire con il SuperMan Punch il primo sfidante di Brock Lesnar. La rissa termina così, con il samoano che si allontana lentamente dal ring.

Hardy Boyz v Luke Gallows e Karl Anderson

Mentre ci fanno sapere che Samoa Joe e Roman Reigns se la vedranno stasera, per la prima volta uno di fronte all’altro, arriva il momento del primo incontro ufficiale della serata di WWE Raw, quello tra Matt e Jeff Hardy contro Luke Gallows e Karl Anderson. Il match è molto equilibrato e The Club, grazie anche a delle irregolarità, si apparecchia la vittoria. Quando Gallows va per lo schienamento dopo un dropkick, Matt ha un’incredibile reazione, che porta poi alla sua Side Effect e alla classica Swanton Bomb di Jeff che va a chiudere l’incontro in favore degli Hardy.

Elias Samson’s song

Dopo l’ennesimo promo di Goldust, che ricorda ancora una volta quanto sia vicina l’età dell’oro, torniamo con le telecamere sul ring, dove arriva Elias Samson, accompagnato dalla sua chitarra. Il chitarrista si presenta e chiede se ci sia qualcuno che voglia camminare con lui. Poi invita tutti ad ascoltarlo e inizia a suonare. Viene però interrotto dall’arrivo di Finn Balor, che sale insieme a lui sul quadrato e lo guarda con fare minaccioso. La replica di Samson è quella di prendere la sua chitarra e andarsene mestamente.

Finn Balor v Bo Dallas

Finn Balor può così vedersela con il suo prossimo avversario, Bo Dallas. Che è insolitamente aggressivo, tanto da attaccare il Demone ancora prima del suono della campana, accanendosi su di lui e lasciandolo a terra. Nonostante questo Finn Balor vuole combattere lo stesso, subendo tanto soprattutto nella prima fase dell’incontro. La differenza tecnica tra il primo campione Universale della storia e l’avversario però esce alla distanza e il Demone riesce a prendersi la vittoria grazie al Coup de Grace.

WWE 2k18

La telecamera inquadra il tavolo dei commentatori, con Corey Graves che si alza e se ne va. Booker T e Michael Cole, invece, ci presentano il suggestivo trailer del nuovo videogame, WWE 2k18.

Backstage

Graves raggiunge Kurt Angle nel backstage e gli dice di sapere cosa fare. Contemporaneamente arrivano Enzo Amore e Big Cass, che chiedono al GM di fare chiarezza sui continui attacchi subiti nell’ultimo periodo. Big Cass dice di essere sicuro che il colpevole sia Big Show, ma il General Manager non sembra affatto convinto. In ogni caso, assicura che scoprirà il colpevole.

Seth Rollins sul ring

Arriva sul ring Seth Rollins, il nuovo uomo copertina del videogame WWE 2k18, che è entusiasta per questo traguardo e lo dice a tutti gli spettatori presenti. Visibilmente emozionato, dice di voler condividere con tutto il pubblico questo obiettivo appena raggiunto e intende fare una promessa. Non fa in tempo a continuare, perché si oscura tutto e appare Bray Wyatt sul Titantron, cominciando a provocare Seth Rollins.

The Architect risponde per le rime, dicendogli che lui si crede un Dio nella sua mente, ma nella realtà non è altro che un codardo. Bray Wyatt allora replica che lo vuole e che adesso è qui, a WWE Raw. Così parte la sua musica d’ingresso e Wyatt si avvia verso il ring. Appena arrivato lì vicino, però, si accendono le luci e Seth Rollins con un salto fantastico dalla terza corda lo colpisce, mettendolo a tacere.

Backstage

Viene comunicato che a breve ci saranno importanti novità riguardo gli attacchi subiti da Enzo e Big Cass, oltre alla conferma del match tra Samoa Joe e Roman Reigns. Mentre viene intervistato Finn Balor, arriva da dietro Elias Samson che lo attacca duramente, che se ne va solamente dopo avergli detto di non interromperlo mai più.

TJP v Akira Tozawa

Match tra Cruiserweight tra TJP e Akira Tozawa, neo entrato nel Titus Brand. O'Neil lo accompagna al ring e lo presenta, come futuro campione dei pesi leggeri. Il giapponese riesce anche a vincere, grazie a una Senton che vale poi il conteggio di tre. Ma il discorso iniziale del suo manager ha provocato non poca irritazione al campione in carica Neville, che assiste all'incontro e - dopo aver lasciato dire a Titus O'Neil che stasera se la vedrà in coppia con Apollo Crews contro i Raw Tag Team Champions - avverte il giapponese che se continuerà a mancargli di rispetto non avrà la sua occasione.

Backstage

Andiamo nel backstage, dove assistiamo a R-Truth che replica a distanza a Goldust. Poi The Miz va negli spogliatoi da Bo Dallas, abbastanza deluso per la sconfitta di prima, e Curtis Axel. Dopo qualche momento di tensioni, The Miz li invita a passare dalla sua parte per dare un senso alla loro carriera e diventare veramente delle star. Gli dice di pensarsi sopra e se ne va.

Roman Reigns v Samoa Joe

Siamo arrivati all'incontro sancito a inizio puntata, quello tra Samoa Joe e Roman Reigns. È un match equilibratissimo, con nessuno dei due atleti che riesce a prevalere realmente sull'altro. Con il passare dei minuti, il samoano sembra prendersi un leggero vantaggio, dopo aver tentato invano di applicare la Coquina Clutch, ma The Big Dog rimette subito le cose a posto con un incredibile Samoan Drop.

Alla distanza il match si fa sempre più spettacolare oltre che fisico, il pubblico sembra apprezzare (anche nei riguardi della prova di Roman Reigns, ed è una notizia). I due vanno avanti a oltranza, stremati, con vari conteggi di due da una parte e dell'altra.

A un certo punto Roman Reigns si prepara per la Spear, ma comincia a sentirsi il rumore dell'allert di un mezzo in retromarcia, sul Titantron appare un'ambulanza che sta entrando nel backstage. Poi, d'un tratto, si spalancano le porte e dietro troviamo Braun Strowman! Il mostro che cammina tra gli uomini è tornato, recuperando in tempo lampo dal brutto infortunio. Roman si distrae, Samoa Joe ne approfitta e da dietro lo incastra nella Coquina Clutch che lo porta a perdere i sensi.

Il match lo vince così il samoano, che abbandona il ring con una prestigiosa vittoria. Ed ecco che invece arriva Braun Strowman, che prende il microfono e ricorda a Reigns di non aver ancora finito con lui. Poi, dopo averlo colpito, gli dice che se la vedranno a Great Balls of Fire, in un Ambulance Match.

Miz Tv con Maryse

Nuova puntata di Miz Tv, con ospite speciale sua moglie Maryse. Sul ring addobbato per l'occasione, c'è un sospetto pacco regalo enorme e ancora una volta due orsi, ancora più sospetti. The Miz prende parola e comincia a chiedere scusa alla moglie per le incomprensioni delle ultime settimane, poi la invita ad aprire il regalo. Lei accetta e una volta scartato trova l'orologio del nonno che Miz aveva distrutto due settimane fa, riparato e "perfetto come loro", sottolinea.

I due si riappacificano, si baciano. Ma mentre lo fanno vengono interrotti dalla musica di Dean Ambrose, che li raggiunge sul ring. Per evitarlo The Miz fa cadere lo champagne addosso a Maryse, che si arrabbia di nuovo.

Poi prova a colpire The Lunatic Fringe, ma facendolo cade di nuovo addosso all'orologio distruggendolo per la seconda volta. Maryse gli dà uno schiaffo e se ne va, lasciandolo nelle mani di Ambrose, che prima prova una Dirty Deeds (non riuscita), poi butta fuori dal ring Miz con una Clothesline. Subito dopo viene però attaccato dai due orsi, che si rivelano Bo Dallas e Curtis Axel, evidentemente convinti dalle lusinghe del Magnifico. Che rientra, colpisce Dean e alza la cintura di Campione Intercontinentale.

Titus O'Neil e Apollo Crews v Cesaro e Sheamus

Il match annunciato prima da Titus O'Neil lo vede a sorpresa in ottima forma (molta più del suo compagno Apollo Crews) e competere con prove di forza incredibili contro i due campioni di coppia. Cesaro e Sheamus però alla lunga riescono ovviamente ad avere la meglio, chiudendo l'incontro dopo una splendida azione combinata su Apollo.

Nia Jax v Sasha Banks

Ad assistere al match tra Nia Jax e Sasha Banks c'è anche la campionessa femminile Alexa Bliss, che proprio durante l'incontro viene raggiunta e minacciata da Emma. Alexa corre sul ring e si nasconde dietro Nia Jax, che però si toglie e consegna letteralmente la Bliss. Emma prova così a colpirla, ma la campionessa si scansa e il calcio finisce addosso a Nia. Quanto basta per farla vincere per squalifica.

Ma non è ciò che voleva la Jax, che spintona Emma. Interviene allora Sasha, colpita però da Alexa. Sul ring arrivano di corsa Mickie James e Dana Brooke in soccorso della Boss, ma entrambe vengono messe ko da Nia Jax. Ecco allora che suona una musica che manca da Extreme Rules, quella di Bayley, che si precipita sul ring e riesce a rimettere le cose a posto. Bayley è tornata!

Kurt Angle risolve il caso

Kurt Angle arriva sul ring e chiama Enzo e Big Cass. Viene raggiunto da entrambi, che fanno il loro ingresso come sempre molto folkloristico, anche se una volta sul quadrato Big Cass fa concludere la sua introduzione. Il General Manager convoca anche i Revival, poi Big Show. Proprio al gigante si rivolgono le prime parole del GM, che gli dice quanto raccontato da Big Cass, ossia di essere stato colpito alla schiene a di sospettare proprio di lui.

Big Show si offende, perché a questo punto della sua carriera non pensa di meritare un simile trattamento. Lui non attacca alle spalle, se glielo consente è pronto a colpire Big Cass anche ora, faccia a faccia. Poi prende e se ne va, nonostante Cass insista nell'accusarlo.

Kurt Angle lo rassicura, poi inizia a rivolgersi ai Revival, scagionando anche loro. Restano sul ring Enzo e Big Cass. Interviene Corey Graves e chiede a quest'ultimo come mai la settimana scorsa abbia voluto combattere lo stesso nonostante l'attacco e la risposta è che aveva promesso di non lasciare più solo Enzo. La risposta del commentatore, però, è una registrazione di una telecamera a circuito chiuso che riprende quanto accaduto 7 giorni fa e si vede chiaramente Big Cass inscenare un attacco subito. Enzo allibito chiede spiegazioni al compagno, che subito dopo ammette di essere stato lui ad attaccarlo:

Sono stufo di sentirti parlare di continuo, non sai quante volte avrei voluto chiuderti quella bocca. Sono stanco di te, così come lo sono tutti. Non piaci a nessuno, ma ti ho protetto le spalle per anni. E ora finalmente sono uscito da questa situazione. Non ti ho finito perché volevo vederti soffrire e capire quanto fossi intelligente. E questa cosa ha dimostrato che sei uno stupido. Tu sei l'unico motivo per il quale non ho mai raggiunto titoli e successo.

Dopo essersi liberato, Big Cass attacca Enzo (che ha pianto durante le accuse ricevute) con un Big Boot. Ed è così, tra l'incredulità generale, che si chiude la puntata di WWE Raw.

The Miz v Dean Ambrose

Successivamente allo show televisivo, c'è comunque un altro match, il Main Event della serata, andato in scena fuori dalle telecamere. È quello tra Dean Ambrose e The Miz, senza il titolo Intercontinentale in palio. A vincere è il Lunatic Fringe, che riesce a chiudere con la sua Dirty Deeds nonostante i tentativi di intromissione di Bo Dallas e Curtis Axel.