Non solo CR7 nel mirino del Fisco spagnolo: secondo quanto riferito da Marca, le indagini dell'agenzia tributaria condurrebbero anche a José Mourinho.

un'ora fa di Massimiliano Rincione

José Mourinho indagato dal Fisco spagnolo per una presunta evasione da 3,3 milioni di euro. Questa l'indiscrezione lanciata da Marca riguardo lo Special One, relativa al contratto di lavoro siglato nel 2010 e valido per gli anni fiscali 2011 e 2012. La cifra dovuta all'agenzia tributaria spagnola ammonterebbe a due tranche da 1,6 milioni di euro - più decimali -, dovute dal manager portoghese nei due lustri sopraindicati. Chiaramente, il periodo legato a tali presunte pendenze è riconducibile alla permanenza del mister di Setubal sulla panchina del Real Madrid, club con il quale vinse una Liga, una Copa del Rey e una Supercoppa di Spagna.

Entrando nello specifico, i capi imputati a Mourinho sarebbero relativi ai guadagni ottenuti dalla cessione dei suoi diritti d'immagine, mai dichiarati - a dire degli enti di controllo iberici - e quindi evasi. Tali voci, sempre secondo le indiscrezioni filtrate dalla Spagna, parlerebbero addirittura di una compilazione della dichiarazione dei redditi priva di menzione riguardante la vendita di tali concessioni, ponendo dunque l'allenatore portoghese nella necessità di chiarire al più presto la sua posizione di fronte agli organi tributari spagnoli.

La situazione legata a Mourinho sarà sicuramente approfondita nel corso dei prossimi giorni, dove non sono escluse repliche da parte dei legali dell'attuale tecnico del Manchester United. La questione viene a galla proprio nei giorni in cui anche Cristiano Ronaldo è finito nel ciclone delle polemiche per problemi fiscali, manifestatisi relativamente agli anni intercorrenti tra il 2011 ed il 2014.

José Mourinho e Cristiano Ronaldo discutono, ai tempi dell'avventura dello Special One sulla panchina del Real Madrid. Il quattro volte Pallone d'Oro è anch'egli nel mirino del Fisco spagnolo.

Spagna, Cristiano Ronaldo in tribunale il prossimo 31 luglio

E non si placano le polemiche legate alla posizione di Cristiano Ronaldo con il Fisco spagnolo: a seguito della denuncia portata avanti dalla Procura Provinciale di Madrid infatti, l'attaccante del Real sarà costretto a presentarsi in tribunale in data 31 luglio. Il capo d'accusa è quello ormai noto: presunta evasione fiscale da 14,7 milioni di euro.

Ad aggravare ancor di più la situazione di CR7 vi sarebbe anche la creazione di alcune società di comodo, ovvero scatole vuote create poco prima dell'apertura delle indagini per occultare i ricavi ottenuti dall'ormai ben noto sfruttamento dei diritti d'immagine.

Proprio queste problematiche sarebbero alla base del possibile malcontento del giocatore, che avrebbe confidato alla dirigenza dei Blancos la volontà di lasciare la Spagna e il Real Madrid.