Al ritorno in panchina dopo 6 anni, l'ex guida di Palermo e Parma non percepirà stipendio: previsti solo una penale per l'esonero e un premio promozione.

1 ore fa di Luca Guerra

Sei anni dopo. Tornando a casa, con un patto di ferro: anzi, di marmo, visto che dalle parti di Massa Carrara si tratta di materia ben presente. La storia che torna a legare Silvio Baldini alla Carrarese, formazione che affronterà il campionato di Serie C – non più Lega Pro - 2017/2018, è di quelle insolite: protagonisti sono un allenatore e la sua voglia di rilancio, che lo spinge a mettersi le mani sul cuore e sul portafogli.

Già, perché l’allenatore originario del centro toscano e rivelatosi al calcio professionistico proprio con la Carrarese nel 1995, passando poi per le panchine di Chievo Verona, Brescia, Empoli, Palermo, Parma, Lecce, Catania, Empoli e Vicenza, ha deciso di accettare un’offerta quasi senza precedenti per tornare in sella: guiderà la squadra a costo zero, una proposta che ha lasciato increduli dirigenti e sindaco della città toscana.

Così Baldini, fermo dall'ultima esperienza da allenatore vissuta sulla panchina del Vicenza nel 2011, tornerà dunque sul campo a pochi passi da casa. Aveva a lungo meditato il ritiro, ma sulle colonne della Gazzetta dello Sport ha spiegato come è nata questa proposta che la Carrarese ha colto al balzo:

Non prenderò un euro. Allenerò a due passi da casa, e gratis. Lo avevo già spiegato ai dirigenti quando mi avevano cercato a fine febbraio, prima di scegliere Firicano. Gli avevo detto: vengo dopo il campionato, facciamo insieme la squadra ma non voglio essere pagato.

Non pagatemi: la proposta di Baldini accettata dalla Carrarese

Non sono stati anni semplici, gli ultimi vissuti da Baldini e dalla Carrarese. Il club, che ha visto tra le cordate imprenditoriali a capo anche due gruppi con al loro interno il portiere della Juventus e della Nazionale Gianluigi Buffon, ha vissuto l’onta del fallimento nel 2016, riuscendo però a partecipare all’ultimo campionato di Lega Pro, chiuso al sedicesimo posto nel girone A e con la vittoria nei playout contro il Tuttocuoio. Così, l'allenatore classe 1958 ha deciso di ripartire da zero:

I soldi non mi interessano, 60 o 70 mila euro in più non mi cambiano la vita. In società non conosco nessuno, a parte il figlio del magazziniere che ha preso il posto del padre.

Nella dirigenza ritroverà Gianluca Berti, nuovo direttore sportivo e portiere allenato ai tempi di Empoli, e in campo il sogno si chiama Massimo Maccarone, fresco di retrocessione in B con l'Empoli. Il messaggio di Baldini è chiaro: