Florentino Perez, appena rieletto presidente del Real Madrid fino al 2021, difende Cristiano Ronaldo sul caso evasione fiscale. E non ha intenzione di venderlo.

Basta usare i giusti antibiotici. Il mal pancia di Cristiano Ronaldo va curato così. Florentino Perez sa come si trattano i campioni. È lui, a inizio anni 2000, che ha creato il Real Madrid dei Galacticos. Superstar che non sono tali solo in campo, ma anche fuori. Da Beckham a Ronaldo (il fenomeno) e Zidane. Fino ai tempi recenti: Cristiano Ronaldo e Gareth Bale.

CR7, accusato di evasione fiscale in Spagna, sta pensando di andarsene. In questo momento è in Russia con la nazionale portoghese con la quale partecipa alla Confederations Cup, poi penserà approfonditamente al proprio futuro. Che potrebbe anche essere lontano da Madrid. Ma Florentino Perez è pronto a intervenire.

Il presidente del Real Madrid, che è stato rieletto nel ruolo fino al 2021, ha parlato con Marca, quotidiano da sempre particolarmente vicino al club campione d’Europa in carica, spiegando di avere in mente un piano per convincere Cristiano Ronaldo a restare anche per le prossime stagioni. Perché non si può perdere un simbolo.

Real Madrid, Florentino Perez vuole parlare con Cristiano Ronaldo

Determinante anche per la vittoria della dodicesima Champions League del Real Madrid, Cristiano Ronaldo, pur avendo 32 anni, andandosene creerebbe un danno irreparabile. Anche d’immagine. E per questo Perez non ha intenzione di rinunciare a lui:

Non ho ancora parlato con Cristiano perché non voglio disturbarlo durante la Confederations Cup. So solo quello che è stato scritto sui giornali. Penso che quello che si è sentito peggio sia stato proprio Cristiano.

Il problema è che CR7 non ha apprezzato il modo in cui i giornali lo hanno trattato. Anche questo è stato sottolineato da Perez a Marca:

Sono d'accordo con lui: alcuni media lo hanno fatto passare per un delinquente e questo, per una persona della sua posizione e di onestà professionale, non è facile da capire. La presunzione di innocenza non è stata presa in considerazione. Parto dal principio che tutti devono soddisfare i loro obblighi fiscali. Ma so che Cristiano non voleva trasgredire.

E su un’eventuale cessione ovviamente Perez fa muro. Per lui Cristiano Ronaldo non si muoverà da Madrid.

Non abbiamo ricevuto alcuna offerta. Quello che pensiamo è che Ronaldo è un giocatore del Real Madrid e lo rimarrà, come tutti gli altri. Non abbiamo ricevuto alcuna offerta.

Coccole, comprensione e qualche complimento. Quando si ha il mal di pancia bisogna solo reagire prendendo i giusti medicinali. E se non lo sa Perez come curare i fastidi delle superstar…