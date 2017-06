Solo nell'ultima settimana i Magpies hanno ricevuto due offerte di acquisizione da parte di società cinesi: qual è il futuro che attende la squadra di Rafa Benitez?

di Andrea Pettinello

La gioia dei tifosi per la vittoria della Championship e la conseguente promozione in Premier League, arrivata dopo appena un anno di Purgatorio, è durata davvero troppo poco. Prima lo scandalo sull'evasione fiscale che ha visto finire in carcere alcuni dirigenti, poi la possibilità di un'inaspettata cessione del club da parte del multimilionario proprietario Mike Ashley, già in passato contestato dai tifosi sia per la sue incapacità gestionali, sia per il conflitto d'interessi creatosi con l'altra sua creatura, il colosso mondiale di rivendita di articoli sportivi: la SportsDirect. L'estate 2017 del Newcastle United si prospetta tutt'altro che serena.

Ora però la situazione si sta facendo più complicata del previsto e nel nord-est del paese sembra che la pazienza si sia esaurita. Rafa Benitez è disponibile a rimanere a St. James' Park e guidare la squadra per un'altra stagione, ma ha anche espressamente richiesto alla società di fare chiarezza: vuole avere garanzie per il suo futuro e quello del suo staff, ma soprattutto vuole capire se esistano davvero i fondi necessari per poter affrontare una sessione di calciomercato di qualità, che aiuti la squadra a colmare il gap con le altre contendenti.

Una volta ottenute tali rassicurazioni, il tecnico spagnolo si è messo subito al lavoro, cercando in primis di sfoltire la rosa e sondando il terreno per qualche giocatore che possa arricchire la rosa del Newcastle, grazie alla sua esperienza più che con la sua qualità tecnica. Il vero problema però, è diventato un altro: così come successo negli anni che hanno preceduto la retrocessione in Championship, Mike Ashley sembra stanco del suo giocattolo più costoso, e proprio a questo proposito ha aperto le porte a chiunque fosse interessato a comprare il club o almeno una parte di esso.

L'esperto rivela: "Il Newcastle fa gola a molti"

A soli sette giorni dalla notizia che il Newcastle United potrebbe cambiare proprietario, si è palesato l'interesse di società estere in tutto il mondo. E pensare che molti credevano che il club non avrebbe attratto ricchi investitori e riscosso la stessa attenzione dei top club europei.

Sono stato contattato da due società di Shenzhen, in Cina, solo nell'ultima settimana. Il Newcastle è un club importante e storico nel panorama calcistico inglese ed è normale che attragga investitori. Avere Benitez come allenatore, è un grande vantaggio. Molti lo vedono come un punto di forza. L'interesse è davvero globale, dalla Cina a Hong Kong, passando per Malesia e Stati Uniti. La Premier League è una fonte di grande ricchezza e questo all'estero lo sanno.

Così ha parlato Alexander Jarvis, direttore della Blackbridge Cross Borders, una società finanziaria che opera nel nord est dell'Inghilterra e che in passato ha più volte collaborato con il Newcastle. Sebbene Jarvis al momento non lavori direttamente con i Magpies, avendo accesso al mercato finanziario, può affermare con certezza che la possibilità di acquisire anche solo una fetta di una società importante come il Newcastle, ha letteralmente scosso gli addetti ai lavori e nello specifico i compratori esteri interessati al calcio inglese.

Mike Ashley, strategia o volontà?

La domanda che quasi tutti i tifosi del Newcastle si sono posti fino a questo momento è una: come può un uomo come Mike Ashley, proprietario di un club calcistico militante in Premier League, il campionato più ricco e seguito al mondo, voler vendere una società come il Newcastle che nei prossimi anni potrebbe addirittura fruttargli più del doppio dei guadagni attuali? Le risposte sono molteplici, ma alcuni fattori vanno in ogni caso analizzati.

Il primo da tenere in considerazione è quello riguardante la reale volontà di Ashley. Il prezzo base imposto per l'acquisizione del 100% del club è di 400 milioni di sterline, un salasso che non tutti gli investitore possono permettersi. L'obiettivo dell'imprenditore inglese però potrebbe essere un altro: se il Newcastle dovesse essere stabile nelle prime 10 posizioni in classifica fino a metà della stagione, a quanto ammonterebbe il valore complessivo della società?

Ashley potrebbe semplicemente temporeggiare, in modo da guadagnare qualche decina (se non un centinaio) di milioni in più nel giro di soli 12 mesi. Quella di questi giorni potrebbe essere una semplice provocazione, volta a scatenare un'asta lucrativa sulla quale lo stesso Ashley trarrebbe tutti i profitti.

Il secondo fattore invece, riguarda la provenienza dei possibili compratori. Sebbene siano state due società cinesi le prime a farsi avanti, non è detto che il Newcastle rappresenti un investimento di successo nel mercato asiatico, proprio come ha specificato lo stesso Alexander Jarvis.

Quella dei Magpies è una realtà molto più adatta a un franchise americano che già possiede una squadra di basket o una squadra di football e molto meno adatta a un gruppo di imprenditori cinesi. Solitamente i compratori asiatici sono interessati ad acquisire solo una piccola/media percentuale del club e non il totale. Viste le attuali richieste del Signor Ashley, sarei più propenso a cercare investitori negli Stati Uniti.

Un commento che trova conferma in Chein Lee, l'investitore cinese che ha da poco acquistato il 40% del Nizza e che sembra essere uno dei possibili acquirenti interessati al Newcastle.

Il terzo e il quarto fattore sono invece da considerare come due facce della stessa medaglia. Uno, può sembrare strano a dirsi, è la posizione geografica della città, difficile da raggiungere rispetto a Londra: questo ostacolo potrebbe essere visto come un punto a sfavore che incide negativamente sull'esito di una possibile trattativa. L'altro fattore invece è rappresentato dall'incredibile e incondizionata fede dei tifosi.

Anche in uno degli anni più difficili della loro storia, la Toon Army è riuscita a dare il meglio, mostrando una passione e un attaccamento alla maglia con pochi precedenti nella storia del calcio britannico. Al contrario della geografia, questo è un punto che gioca a favore degli investitori, visto che i tifosi, in una società di calcio, rappresentano una delle componenti principali, soprattutto per i guadagni provenienti dal merchandising e dalla vendita dei biglietti.

L'estate deve ancora ufficialmente cominciare, ma il Newcastle United rischia di andare in confusione. La campagna acquisti di Rafa Benitez procederà comunque senza intoppi, sempre che la (nuova?) dirigenza non cambi idea prima del 31 agosto.