L'ex ct sta incontrando i vertici societari. Ottenute rassicurazioni sul calciomercato, sembra più vicino anche il rinnovo: sarà il più pagato nella storia del club.

474 condivisioni 5 stelle

2 ore fa di Alberto Casella

Nelle ultime due settimane qualcosa sembrava essersi rotto, o perlomeno incrinato nel rapporto fra Antonio Conte e il Chelsea. Archiviata una vittoria storica in Premier League, ottenuta nella stagione d'esordio e senza nemmeno dover soffrire troppo (30 vittorie in 38 partite), erano emerse le incomprensioni.

Il caso di Diego Costa è stato il detonatore, ma l'ordigno era più complesso. L'ispano-brasiliano aveva rivelato di essere stato scaricato dal suo manager con un sms:

Ciao Diego, spero tu stia bene. Grazie per la stagione che abbiamo passato insieme. In bocca al lupo per il prossimo anno ma non rientri nei miei piani.

Una gaffe di forma e di sostanza che al club non era andata giù anche perché quei pochi caratteri scritti sullo smartphone valevano oro: Costa era irrimediabilmente deprezzato.

Ma l'ordigno era ben più complesso: i suoi fili portavano a gravi divergenze di mercato. L'ex ct aveva da tempo pianificato gli acquisti da fare, individuando i giocatori che gli servivano per coprire zone nevralgiche scoperte o comunque da rafforzare, mentre la società gli sembrava colpita da letargo postprandiale e prendeva tempo. Ma Conte, si sa, non è tipo che si accontenti di avere la pancia piena.

150 Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Sunderland Premier League 2016 2017-foto-2

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Sunderland Premier League 2016 2017-foto-3

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Sunderland Premier League 2016 2017-foto-4

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Sunderland Premier League 2016 2017-foto-5

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Sunderland Premier League 2016 2017-foto-6

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Sunderland Premier League 2016 2017-foto-7

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Sunderland Premier League 2016 2017-foto-8

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Sunderland Premier League 2016 2017-foto-9

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Sunderland Premier League 2016 2017-foto-10

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Sunderland Premier League 2016 2017-foto-11

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Sunderland Premier League 2016 2017-foto-12

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Sunderland Premier League 2016 2017-foto-13

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Sunderland Premier League 2016 2017-foto-14

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Sunderland Premier League 2016 2017-foto-15

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Sunderland Premier League 2016 2017-foto-16

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Sunderland Premier League 2016 2017-foto-17

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Sunderland Premier League 2016 2017-foto-18

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Sunderland Premier League 2016 2017-foto-19

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Sunderland Premier League 2016 2017-foto-20

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Sunderland Premier League 2016 2017-foto-21

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Sunderland Premier League 2016 2017-foto-22

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Sunderland Premier League 2016 2017-foto-23

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Sunderland Premier League 2016 2017-foto-24

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Sunderland Premier League 2016 2017-foto-25

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Sunderland Premier League 2016 2017-foto-26

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Sunderland Premier League 2016 2017-foto-27

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Sunderland Premier League 2016 2017-foto-28

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Sunderland Premier League 2016 2017-foto-29

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Sunderland Premier League 2016 2017-foto-30

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Sunderland Premier League 2016 2017-foto-31

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Sunderland Premier League 2016 2017-foto-32

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Sunderland Premier League 2016 2017-foto-33

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Sunderland Premier League 2016 2017-foto-34

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Sunderland Premier League 2016 2017-foto-35

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Sunderland Premier League 2016 2017-foto-36

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Sunderland Premier League 2016 2017-foto-37

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Sunderland Premier League 2016 2017-foto-38

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Sunderland Premier League 2016 2017-foto-39

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Sunderland Premier League 2016 2017-foto-40

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Sunderland Premier League 2016 2017-foto-41

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Sunderland Premier League 2016 2017-foto-42

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Sunderland Premier League 2016 2017-foto-43

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Sunderland Premier League 2016 2017-foto-44

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Sunderland Premier League 2016 2017-foto-45

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Sunderland Premier League 2016 2017-foto-46

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Sunderland Premier League 2016 2017-foto-47

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Sunderland Premier League 2016 2017-foto-48

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Sunderland Premier League 2016 2017-foto-49

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Sunderland Premier League 2016 2017-foto-50

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Sunderland Premier League 2016 2017-foto-51

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Sunderland Premier League 2016 2017-foto-52

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Sunderland Premier League 2016 2017-foto-53

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Sunderland Premier League 2016 2017-foto-54

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Sunderland Premier League 2016 2017-foto-55

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Sunderland Premier League 2016 2017-foto-56

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Sunderland Premier League 2016 2017-foto-57

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Sunderland Premier League 2016 2017-foto-58

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Sunderland Premier League 2016 2017-foto-59

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Sunderland Premier League 2016 2017-foto-60

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Sunderland Premier League 2016 2017-foto-61

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Sunderland Premier League 2016 2017-foto-62

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Sunderland Premier League 2016 2017-foto-63

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Sunderland Premier League 2016 2017-foto-64

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Sunderland Premier League 2016 2017-foto-65

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Sunderland Premier League 2016 2017-foto-66

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Sunderland Premier League 2016 2017-foto-67

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Sunderland Premier League 2016 2017-foto-68

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Sunderland Premier League 2016 2017-foto-69

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Sunderland Premier League 2016 2017-foto-70

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Sunderland Premier League 2016 2017-foto-71

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Sunderland Premier League 2016 2017-foto-72

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Sunderland Premier League 2016 2017-foto-73

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Sunderland Premier League 2016 2017-foto-74

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Sunderland Premier League 2016 2017-foto-75

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Sunderland Premier League 2016 2017-foto-76

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Sunderland Premier League 2016 2017-foto-77

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Sunderland Premier League 2016 2017-foto-78

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Sunderland Premier League 2016 2017-foto-79

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Sunderland Premier League 2016 2017-foto-80

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Sunderland Premier League 2016 2017-foto-81

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Sunderland Premier League 2016 2017-foto-82

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Sunderland Premier League 2016 2017-foto-83

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Sunderland Premier League 2016 2017-foto-84

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Sunderland Premier League 2016 2017-foto-85

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Sunderland Premier League 2016 2017-foto-86

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Sunderland Premier League 2016 2017-foto-87

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Sunderland Premier League 2016 2017-foto-88

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Sunderland Premier League 2016 2017-foto-89

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Sunderland Premier League 2016 2017-foto-90

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Sunderland Premier League 2016 2017-foto-91

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Sunderland Premier League 2016 2017-foto-92

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Sunderland Premier League 2016 2017-foto-93

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Sunderland Premier League 2016 2017-foto-94

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Sunderland Premier League 2016 2017-foto-95

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Sunderland Premier League 2016 2017-foto-96

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Sunderland Premier League 2016 2017-foto-97

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Sunderland Premier League 2016 2017-foto-98

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Sunderland Premier League 2016 2017-foto-99

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Sunderland Premier League 2016 2017-foto-100

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Sunderland Premier League 2016 2017-foto-101

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Sunderland Premier League 2016 2017-foto-102

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Sunderland Premier League 2016 2017-foto-103

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Sunderland Premier League 2016 2017-foto-104

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Sunderland Premier League 2016 2017-foto-105

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Sunderland Premier League 2016 2017-foto-106

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Sunderland Premier League 2016 2017-foto-107

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Sunderland Premier League 2016 2017-foto-108

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Sunderland Premier League 2016 2017-foto-109

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Sunderland Premier League 2016 2017-foto-110

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Sunderland Premier League 2016 2017-foto-111

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Sunderland Premier League 2016 2017-foto-112

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Sunderland Premier League 2016 2017-foto-113

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Sunderland Premier League 2016 2017-foto-114

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Sunderland Premier League 2016 2017-foto-115

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Sunderland Premier League 2016 2017-foto-116

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Sunderland Premier League 2016 2017-foto-117

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Sunderland Premier League 2016 2017-foto-118

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Sunderland Premier League 2016 2017-foto-119

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Sunderland Premier League 2016 2017-foto-120

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Sunderland Premier League 2016 2017-foto-121

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Sunderland Premier League 2016 2017-foto-122

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Sunderland Premier League 2016 2017-foto-123

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Sunderland Premier League 2016 2017-foto-124

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Sunderland Premier League 2016 2017-foto-125

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Sunderland Premier League 2016 2017-foto-126

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Sunderland Premier League 2016 2017-foto-127

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Sunderland Premier League 2016 2017-foto-128

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Sunderland Premier League 2016 2017-foto-129

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Sunderland Premier League 2016 2017-foto-130

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Sunderland Premier League 2016 2017-foto-131

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Sunderland Premier League 2016 2017-foto-132

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Sunderland Premier League 2016 2017-foto-133

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Sunderland Premier League 2016 2017-foto-134

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Sunderland Premier League 2016 2017-foto-135

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Sunderland Premier League 2016 2017-foto-136

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Sunderland Premier League 2016 2017-foto-137

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Sunderland Premier League 2016 2017-foto-138

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Sunderland Premier League 2016 2017-foto-139

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Sunderland Premier League 2016 2017-foto-140

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Sunderland Premier League 2016 2017-foto-141

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Sunderland Premier League 2016 2017-foto-142

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Sunderland Premier League 2016 2017-foto-143

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Sunderland Premier League 2016 2017-foto-144

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Sunderland Premier League 2016 2017-foto-145

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Sunderland Premier League 2016 2017-foto-146

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Sunderland Premier League 2016 2017-foto-147

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Sunderland Premier League 2016 2017-foto-148

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Sunderland Premier League 2016 2017-foto-149

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Sunderland Premier League 2016 2017-foto-150

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Sunderland Premier League 2016 2017-foto-151

Chiudi 1 di 150

Chelsea e Conte: pace fatta con rinnovo da 12 milioni

Anzi a Conte il mal di pancia stava venendo. E per fortuna che Spalletti aveva appena firmato con l'Inter se no chissà come finiva. Resosi conto che fra poche settimane ricomincia la stagione e che oltre a una Premier da difendere c'è pure una Champions League da preparare, Abramovich si è scosso e ha organizzato un incontro fra il suo direttore generale del Chelsea, la zarina Marina Granovskaia, e Antonio.

Il meeting, secondo il Daily Mail, è finito con una fumata bianca: pace fatta e pieno accordo per il futuro, anzi si è addirittura parlato di rinnovo. E che rinnovo. Stando al tabloid inglese, infatti, Conte, che nei prossimi giorni incontrerà lo stesso Abramovic, avrebbe strappato una cifra fra gli 11 e i 12 milioni di euro, che lo renderebbe il manager più pagato della storia del Chelsea.

Conte ha vinto la Premier League col Chelsea nell'anno di esordio

Conte vuole Bonucci e Alex Sandro

Per quanto riguarda il calciomercato, poi, confermati gli obiettivi del manager: colloqui a oltranza con l'Everton, è Lukaku il prescelto per sostituire Diego Costa, ma contatti intensi anche con la Juventus: oltre al pallino di sempre, Bonucci, a Conte piacerebbe anche Alex Sandro. Più defilate, in secondo piano, le scelte di Bakayoko del Monaco e Jerome Boateng del Bayern Monaco.