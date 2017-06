Chi è l'unico ad aver realizzato un gol, un'autorete, un assist e ricevuto un giallo nella stessa gara? È solo una delle statistiche più curiose scelte dal Mirror.

0 condivisioni 0 stelle

11 minuti fa di Stefano Fiori

La Premier League festeggia le nozze d'argento. Il campionato inglese, come lo conosciamo oggi, nasceva 25 anni fa: lo scisma dalla Football League dava vita alla seconda vita di quella che, fino al 1992, era chiamata semplicemente First Division. Da allora, di pagine storiche e di record ne sono stati scritti in quantità impressionante, da squadre e campioni entrati nella leggenda.

Però su, i traguardi più importanti li conoscono già in molti: per esempio, il Manchester United (13 titoli) è il club che ha vinto il maggior numero di edizioni; Giggs è il giocatore con più presenze (638) e Sherear quello con più reti segnate (260).

Ma quali sono le statistiche più curiose e stravaganti della storia della Premier League? Il Mirror (con l'aiuto dei dati Opta) si è divertito ad elencarne proprio 25. Ecco allora che ritroveremo Giggs e Shearer, ma sotto altre vesti. E scopriremo per esempio che Balotelli ha fornito un solo assist in tutta la sua avventura Oltremanica. Sì, ma che assist signori: a Manchester non se lo dimenticheranno mai.

Premier League, le 25 statistiche più curiose della sua storia

1 - Solo due giocatori hanno segnato dal dischetto calciando sia di destro che di sinistro: Bobby Zamora e Obafemi Martins.

Do you remember Oba Oba? Per certi versi, anche lui è nella storia della Premier League

2 - Sapete chi è stato il più sostituito in questi 25 anni? Ryan Giggs: ben 134 volte!

Qui era già lui, insieme a Van Gaal, a richiamare in panchina i giocatori del Manchester United

3 - In tutta la sua esperienza inglese, Mario Balotelli ha fornito un solo assist. Ma che assist: quello per Aguero all'ultimo secondo contro il QPR. Era il 2012, grazie a quella rete, il Manchester City vinse il titolo.

Balo ha fatto solo un assist in PL? Sì, ma che assist...

4 - Solamente tre giocatori hanno realizzato almeno un gol, un assist e un autogol in una sola partita: Wayne Rooney, Kevin Davies e Gareth Bale. Ma...

Prima un autorete, poi due gol e un assist: il Wayne Rooney show nel 2012 contro lo Stoke City

5 - ... solamente il gallese ha aggiunto a questo singolare bottino anche un cartellino giallo.

"Ma non bastava quello che avevo già fatto? Pure il giallo". È andata più o meno così...

6 - La legge del Manchester United: i Red Devils non hanno mai perso una gara in cui hanno concluso il primo tempo in vantaggio.

L'espressione di Sir Alex Ferguson quando i Red Devils chiudevano in vantaggio il primo tempo

7 - Alan Shearer e le due facce della stessa medaglia: detiene sia il record di rigori realizzati (56) che falliti (11).

Shearer recordman... double-face

8 - Nel 2015/16 il West Ham ha concluso con la differenza reti in positivo: nella massima serie non ci riusciva da 30 anni (dal 1985/86).

"Differenza reti? No problem!"

9 - Paul Robinson è una specie di Rogerio Ceni inglese: l'ex portiere ha segnato un gol (con il Tottenham nel 2006/07), fornito almeno un assist e guadagnato almeno un rigore. È suo in particolare il record di assist: cinque, più di chiunque altro estremo difensore.

"E se avessi sbagliato ruolo?

10 - Se segna James Milner, è una sentenza: il vice-capitano del Liverpool è andato in gol in 57 diverse partite di campionato. In nessuna di queste ha mai perso!

James "Sentenza" Milner

11 - Sono solamente tre i giocatori, nati dopo l'inaugurazione della Premier League, ad aver siglato una tripletta: Raheem Sterling (classe 1994), Harry Kane e Romelu Lukaku (entrambi del 1993).

Quando è stata creata la Premier League, il neo capitano dell'Inghilterra doveva ancora nascere

12 - È invece lui l'unico nato prima del 1960 ad aver realizzato una tripletta: l'attuale ct della Scozia, il classe 1957 Gordon Strachan.

Strachan ai tempi del Leeds: uno scozzese in terra inglese

13 - Nel 2010/11 c'erano 14 giocatori di nome David e 11 che si chiamavano James. Il tutto nella prima stagione in cui era assente l'ex portiere della Nazionale... David James.

"Il mio nome è James, David James"

14 - Nel 2001/02 il Newcastle conquistò 34 punti in situazioni di rimonta: un record. Tra l'altro è stato anche lo stesso punteggio con cui sarebbe retrocesso in Championship sette anni più tardi.

Dite che a Rafa Benitez farebbe comodo uno come lui?

15 - Nel 2014/15, George Boyd ha giocato per due squadre retrocesse nella medesima stagione. Prima di lui solo altri tre: Mark Robins nel 1994/95, Steve Kabba 2006/07 e David Nugent nel 2009/10.

Non un'annata fortunata per Boyd (a sinistra), quella di tre stagioni fa

16 - Sempre nel 2014/15, il Leicester City è rimasto in coda alla classifica per 140 giorni evitando lo stesso la retrocessione: record assoluto.

Com'è andata poi l'anno successivo, mister Claudio?

17 - Sono solamente quattro i giocatori di movimento che hanno vinto il titolo giocando ogni singolo minuto: Gary Pallister (Manchester United, 1992/93), John Terry (Chelsea, 2014/15), Wes Morgan (Leicester, 2015/16) e Cesar Azpilicueta (Chelsea, 2016/17).

Dove c'era il Chelsea in campo, lì c'era anche Azpilicueta

18 - Peter Crouch ha realizzato 50 reti di testa: addirittura 16 squadre, che hanno militato in PL dal 1992 a oggi, hanno fatto peggio.

Una rara immagine di Peter Crouch che non segna di testa

19 - L'ex Liverpool Nuri Sahin è stato sostituito in tutte e 7 le partite disputate nel campionato inglese: record.

E pensare che il Liverpool aveva speso 5 milioni solo per il prestito dal Real Madrid...

20 - Richard Wright ha disputato appena 12 partite nella massima serie (12 con l'Arsenal nel 2001/02 e nessuna con il Manchester City tra il 2012 e il 2016), laureandosi campione d'Inghilterra per ben due volte!

David Seaman (a destra) giocava, ma pure Richard Wright (a sinistra) vinceva

21 - L'ex Liverpool Iago Aspas ha collezionato più calci d'angolo che tiri verso la porta.

Al 90% il pallone sarà stato deviato in angolo

22 - Nel 1997/98 Andy Roberts ha disputate 37 partite in campionato: ben 4 contro l'Arsenal (due con il Crystal Palace e due con il Wimbledon).

Andy Roberts, l'avversario dell'Arsenal... per antonomasia

23 - L'ex manager del Wolverhampton Terry Connor è l'unico allenatore a non aver vinto nemmeno una partita in PL, tra quelli che ne hanno collezionate almeno 10.

Nemmeno una? No, nemmeno una

24 - Nella stagione appena trascorsa, l'Hull City è stato retrocesso dopo essere stato almeno una giornata in testa alla classifica: come loro solamente il Charlton nel 1998/99 e il Bolton nel 2011/12.

"We can be heroes just for one day"

25 - Cosa accomuna l'ex Everton Duncan Ferguson e Salomon Rondon del West Bromwich? Sono gli unici due giocatori ad aver segnato una tripletta di testa: il primo contro il Bolton nel 1997, il venezuelano nel 2016 contro lo Swansea.