I Golden Knights di Vegas sono la 31esima franchigia dell'NHL: ma ora come funziona? Tutto quello che dovete sapere sull'Expansion Draft (e il primo arrivo dalla KHL.

un'ora fa di Luca Capriotti

L'NHL si rinnova: la prossima stagione sarà storica, con una nuova franchigia e 31 squadre in competizione.

I nuovi arrivati hanno costruito la loro tana nella "città del Peccato", Las Vegas, e dopo cinque mesi di attesa hanno anche scelto il nome: Golden Knights.

Il nome è stato annunciato a novembre dal proprietario Foley, ora bisogna costruire la squadra. E Vegas lo sta facendo, con un tocco di diplomazia che in NHL non guasta mai.

NHL e Golden Knights: expansion Draft e novità

Quella del 2017/18 sarà una stagione in qualche modo storica: i Golden Knights saranno la 31esima squadra dell'NHL e stanno costruendo un organico in grado di competere con le altre. Foley ha spiegato:

Abbiamo un'identità. Ho voluto creare un nome e un logo potente, che rappresentasse la classe guerriera, come i Cavalieri. I cavalieri erano in prima linea nel difendere il regno, nel proteggere i deboli. Questo è parte della cultura che vogliamo creare con questa squadra di hockey.

I Golden Knights non sono il primo team ad allargare l'NHL, in passato già c'era stato l'inserimento dei Columbus Blue Jacket e dei Minnesota Wild, nel 2000/01. Ma un "prima" ce l'hanno: sono i primi di base a Las Vegas. Sempre Foley ha spiegato che la squadra si chiamerà "Vegas", non "Las Vegas", perché in questo modo la popolazione locale chiama la città.

La casa dei Golden Knights sarà la T-Mobile Arena, di recente costruzione. Sul nome c'è stata subito bagarre: Foley li avrebbe voluti chiamare "Black Knights", poi la scelta si era spostata tra "Silver Knights", "Desert Knights" e "Golden Knights", appunto. Il logo? C'è lo zampino di un grande marchio, come potete vedere.



Studiato in collaborazione con Adidas, rappresenta un elmo medievale, ovviamente. Il general manager dei Cavalieri sarà George McPhee, un lungo passato con i Washington Capitals. Questo tizio qui:

I Golden Knights saranno l'ottavo team nella Pacific Division e il 15esimo della Western Conference. E ora per costruire la squadra come farà?



Avrà tempo fino al 21 giugno alle ore 16.00, potrà trattare in questa finestra di tempo con i giocatori UFA ( unrestricted free agents) e RFA rimasti non protetti. E sarà tutta questione di diplomazia, che i Knights sembrano avere a disposizione.

Lascerà ad ogni rivale la possibilità di trattare prima tra team, poi eventualmente con il giocatore in questione. Lo annunciano in un comunicato ufficiale che ha tutta l'aria di una mano testa:

Vegas informa di avere l’intenzione di lasciare a tutti i 30 club l’opportunità di mantenere le loro rose intatte, se lo vorranno. Questo significa che i Golden Knights tratteranno con le varie squadre prima di prendere un giocatore dalla loro rosa. McPhee e il suo staff sono disposti a negoziare, così da non selezionare una pedina che il club d’origine vorrebbe tenere.

Dopo aver pagato 500 milioni di dollari il suo posto nell'Olimpo dell'NHL (la cosiddetta "expansion fee", qualche centesimo insomma). Ecco le date da ricordare per Vegas:

mercoledì 21 giugno: Vegas comunicherà la squadra scelta per l'Expansion Draft, che durerà 3 giorni;

sabato 24 giugno: entro le 23 (ora svizzera), tutte le altre 30 franchigie dovranno comunicare quali giocare intendono proteggere e quali esporre. A quel punto scatterà la scelta di Vegas;

martedì 27 giugno: Vegas dovrà comunicare i giocatori scelti. Ne prenderà 1 da ogni franchigia dell'NHL. Per la precisione: 14 attaccanti, 9 difensori e 3 portieri (gli altri a scelta. Il salario dei giocatori dovrà oscillare tra il 60% e il 100% del salary cap in vigore nella scorsa stagione (73 milioni di dollari).



Le altre squadre avranno il dovere di esporre almeno due attaccanti che abbiano disputato 40 partite nella scorsa stagione o 70 nelle ultime due. Ovviamente, nessuno vieta accordo pre-Expansion Draft o post. Qualche franchigia potrebbe chiedere a Vegas di farsi carico di contratti particolarmente onerosi o di non acquistare giocatori esposti. I cavalieri, anche questa volta, dovranno esercitare la sottile arte della diplomazia.



Il primo cavaliere ad arrivare? Vadim Shipachyov, con un contratto da 9 milioni di dollari per due anni: 30 anni, ha totalizzato KHL (Kontinental Hockey League) qualcosa come 50 assist, risultando il 3° per numero di gol (76 punti in 50 gare). Quest'altro tizio qui, che manda in visibilio il commentatore russo:

Sempre Foley detta la linea definitiva dei suoi Cavalieri: