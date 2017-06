Si vola in Olanda per l'ottavo round: dopo Mugello e Montmelò, Dovizioso cerca la tripletta sul circuito più antico del motomondiale. Voglia di riscatto per Yamaha e Honda.

di Daniele Rocca

Stravolta ma sempre affascinante. La pista di Assen è così, come una bella donna che con il passare degli anni non perde la sua essenza di bellezza. Qualche ruga qua e là, qualche imperfezione. I piloti della MotoGP continuano ad amarla come il primo giorno. Perché vincere il Gran Premio d'Olanda ha un significato particolare.

Considerata l'Università della moto fino al 2006, anno in cui la pista è stata modificata radicalmente. E da due anni a questa parte - come se non bastasse - ha perso anche la sua più grande prerogativa: da sempre la gara si è svolta l'ultimo sabato di giugno, diversamente da tutti gli altri gp.

Nonostante le premesse, Assen ha mantenuto il suo carattere imprevedibile: nelle ultime tre edizioni, infatti, hanno vinto tre piloti diversi in MotoGP (Marquez, Rossi, Miller). Stesso discorso per le marche: dal 2000 a oggi Yamaha e Honda si sono spartiti equamente i successi (9 vs 7), mentre solo in un'occasione ha trionfato la Ducati (Stoner nel 2008, ndr.).

MotoGP, tutti all'(ex) Università

L'euforia in casa Ducati è ancora in circolo. Le due vittorie consecutive di Dovizioso in Italia e Spagna hanno dato nuova linfa al progetto di Borgo Panigale. E il quarto posto di Lorenzo al Montmelò fa ben sperare anche per il pilota maiorchino. Ad Assen però non sarà una passeggiata. Il calore dell'asfalto non sarà così elevato e Yamaha e Honda dovrebbero tornare più competitive che mai. Da non dimenticare il fattore ambientale: a dispetto della stagione, in Olanda non sono da escludere precipitazioni improvvise, che potrebbero cambiare le carte in tavola.

Proprio come successo lo scorso anno, quando la direzione gara della MotoGP decise di interrompere la competizione esponendo la bandiera rossa. La corsa riprese sempre in condizioni di bagnato e ad aggiudicarsela fu Jack Miller con la sua Honda del team Estrella Galicia. Attenzione a Valentino Rossi, che storicamente ha un ottimo rapporto con Assen: in 9 occasioni il Dottore è salito sul gradino più alto del podio (1 in 125 e 250, ben 7 in MotoGP, ndr.). Non solo. Il pilota di Tavullia ha celebrato proprio in Olanda il 100esimo gran premio vinto in carriera nel 2009, al termine di un bellissimo duello con Jorge Lorenzo.

Il programma del weekend

Venerdì 23 Giugno

09:00 | Prove libere 1 Moto3

09.55 | Prove libere 1 MotoGP

10.55 | Prove libere 1 Moto2

13.10 | Prove libere 2 Moto3

14.05 | Prove libere 2 MotoGP

15.05 | Prove libere 2 Moto2

Sabato 24 Giugno

09.00 | Prove libere 3 Moto3

09.55 | Prove libere 3 MotoGP

10.55 | Prove libere 2 Moto2

12.35 | Qualifiche Moto3

13.30 | Prove libere 4 MotoGP

14.10 | Qualifiche MotoGP (Q1 alle 14:10, Q2 alle 14:35)

15.05 | Qualifiche Moto2

Domenica 25 Giugno

08.40 | Warm up Moto3, Moto2, MotoGP

11.00 | Gara Moto3

13.00 | Gara MotoGP

14.30 | Gara Moto2

Classifica mondiale

1 - Maverick Vinales - 111

2 - Andrea Dovizioso - 104 (-7)

3 - Marc Marquez - 88 (-23)

4 - Dani Pedrosa - 84 (-27)

5 - Valentino Rossi - 83 (-28)

6 - Johann Zarco - 75 (-36)

7 - Jorge Lorenzo - 59 (-52)