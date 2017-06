Problema logistico in Nevada per la contemporaneità tra il Superfight e la lega del rapper Ice Cube: le parti stanno lavorando per trovare una soluzione.

1 ore fa di Marco Ercole

La macchina dell'organizzazione del match del secolo si è ormai avviata. Floyd Mayweather e Conor McGregor si affronteranno sul ring, per un incontro di pugilato, il prossimo 26 agosto, sicuramente a Las Vegas, presumibilmente nella T-Mobile Arena. Il condizionale è d'obbligo per quel che riguarda la location di questo Super Fight, perché l'allestimento dell'attesissima sfida sta portando con sé i primi inevitabili contrattempi.

E quello con il quale si dovranno subito confrontare gli organizzatori di questo match, non è proprio un dettaglio di poco conto. Già, perché il 26 agosto, data scelta per l'incontro tra Mayweather e McGregor, la T-Mobile Arena sarà occupata da un grande evento precedentemente stabilito.

Si tratta del BIG3, la nuova lega professionale di basket 3 vs 3 co-fondata dal rapper Ice Cube, che comincerà il prossimo 25 giugno a Brooklyn (New York) e dopo essere passato per Charlotte, Tulsa, Philadelphia, Chicago, Dallas (rispettivamente 2, 9, 16, 23 e 30 luglio), Lexington, Los Angeles e Seattle (in ordine 6, 13 e 20 agosto), chiuderà con la sua decima giornata proprio il 26 agosto, alla T-Mobile Arena di Las Vegas. Un altro evento di caratura mondiale, insomma, che al suo interno vedrà ex stelle dell'NBA del calibro di Allen Iverson, Jason Williams, Chauncey Billups e l'ex Minnesota Timberwolves e Sacramento Kings, Rashad McCants, quest'ultimo prima scelta assoluta nel Draft che si è svolto per la creazione delle 8 squadre.

T-Mobile arena contesa: Mayweather vs McGregor o BIG3?

Un bel problema, anche perché per quello che riguarda gli organizzatori del BIG3, pare non esserci alcuna intenzione di modificare qualcosa nella loro programmazione iniziale, con tanto di biglietti in vendita da tempo sul proprio sito, pubblicizzati anche l'altro ieri sui canali social ufficiali.

Allo stesso tempo, però, da parte degli organizzatori del Super Fight tra Mayweather e McGregor c'è la convinzione che riusciranno a far spostare il maxi evento di basket 3 contro 3 nella MGM Grand Garden Arena.

Ecco dunque spiegato il motivo per il quale lo staff di Pretty Boy Floyd la settimana scorsa se l'era fatta riservare per il 26 agosto. L'idea è quella di pagare Ice Cube e i suoi soci, per fare in modo che il BIG3 si sposti nell'altra struttura, sempre a Las Vegas. Da parte del rapper, intervistato lunedì da Undisputed, c'è un'apertura in tal senso:

Certo, se loro faranno quello che dicono di fare e ci renderanno felici, allora ci sposteremo. Ne stiamo parlando.

E vista la grande quantità di denaro che sarà generato dall'incontro tra Mayweather e McGregor, la sensazione è che alla fine della trattativa saranno tutti felici: il match di pugilato alla T-Mobile Arena e il BIG3 nella MGM Grand Garden Arena.