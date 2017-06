Il Pibe de Oro si lancia in uno show di attacchi durissimi contro l'esterno brasiliano, che l'aveva criticato, ma anche verso il neo ct argentino, Veron e Icardi.

20 minuti fa di Stefano Fiori

Difficile dire a chi è andata meglio tra Dani Alves e Jorge Sampaoli, nella raffica di attacchi lanciati da Diego Armando Maradona. Il primo ha incassato l'appellativo di "boludo": come traduzione, potete scegliere un mix tra "str***o" e "cog***ne". Il secondo è stato definito "un falso" e praticamente incompetente. È il bollettino di guerra dell'intervista che il Pibe de Oro ha concesso all'emittente argentina TyC Sports, in cui non ha risparmiato anche le solite critiche a Mauro Icardi.

Per quanto riguarda gli ultimi due, l'avvelenata del Pelusa ruota tutta intorno alla nuova gestione della Nazionale albiceleste: diciamo che a Diego non va proprio a genio la scelta di affidare la Selección all'ex tecnico del Siviglia. L'astio contro l'esterno brasiliano è invece una risposta diretta alle dichiarazioni dello stesso bianconero contro il Diez.

Nella stessa intervista in cui consigliava a Dybala di lasciare un giorno la Juventus per migliorare, Dani Alves si era lanciata anche in una dura demolizione del Pibe: il famoso gol di mano contro l'Inghilterra ai Mondiali del 1986 è stato preso a esempio per ridimensionare la figura di Maradona, imparagonabile - secondo l'ex difensore del Barcellona - con quella molto più meritoria di Leo Messi. Volevate che Diego rimanesse in silenzio dopo questo affronto diretto?

Maradona contro Dani Alves: "È un boludo"

Nella sua chiacchierata televisiva in patria, il 34enne in uscita dalla Juventus aveva risposto così alla domanda sul paragone tra il Pibe de Oro e Messi:

Non è possibile paragonarli. Personalmente non sarei orgoglioso di aver vinto un Mondiale segnando un gol di mano. Con tutto il rispetto, non lo prenderei come esempio per i più giovani.

Apriti cielo! Subito dopo queste dichiarazioni, Dalma - la figlia 30enne di Diego - aveva pubblicato su Twitter una specie di lettera per smontare le accuse del brasiliano.

Como lo critico mucho a mi papá , tmb lo defiendo y así será SIEMPRE! Ojalá @DaniAlvesD2 tenga un segundo para leerme! pic.twitter.com/wxkjhDP5OE — Dalma Maradona (@dalmaradona) June 17, 2017

Niente a che vedere con i toni utilizzati dall'illustre padre, nonché diretto interessato:

Dani Alves è uno str***o, un poveretto. Parla perché ricopre in una zona del campo dove non si gioca a calcio. I veri terzini destri sono Cafu, Maicon... Lui è solo uno str***o, su 28 cross ne indovina quattro decenti. Se dobbiamo parlare di Rivelino, Jairzinho, Careca, Ronaldo, Ronaldinho, Neymar, Rivaldo, Zico, Kakà (non nomina Pelè, ndr) ok, ma non parliamo di questi giocatori che toccano la palla tre volte a partita e commettono otto falli, altrimenti me ne vado!

"Sampaoli è un falso, assurdo preferire Icardi ad Aguero!"

Non è andata meglio, come detto, a Sampaoli. La scelta della Federcalcio argentina di affidare all'Hombrecito la guida della Nazionale manda su tutte le furie Maradona:

Sampaoli è un falso, il contratto che gli hanno fatto firmare è una follia! Sono molto deluso da lui, mi ha detto che mi voleva conoscere e che avrebbe desiderato parlare di calcio con me, ma poi è sparito. Però mi ha fatto sapere che ha portato con sé otto assistenti. A questo punto lui a cosa serve? Potrebbe anche starsene a casa.

Il ct dell'Argentina, Jorge Sampaoli, al centro degli attacchi del Pibe de Oro

I dardi scagliati dal Pibe toccano anche Veron e Icardi: