La corsa di Kevin Durant, partita dalla delusione del 2016, le sliding doors dei Golden State Warriors, il superteam e il titolo NBA vinto da MVP contro tutto e tutti.

1 condivisione 0 stelle

30 minuti fa di Simone Mazzola

A dodici mesi di distanza andiamo a rivedere da dove è nata la stagione NBA 2017, ora che è appena conclusa e ha il ricordo fresco di un finale quasi scontato.

Prendere l’NBA League Pass e rivivere, secondo dopo secondo, la gara 6 tra Thunder e Warriors delle Western Conference Finals ha schiarito le idee. Tutto era apparecchiato per il ritorno dei Thunder in finale dal sogno del 2012, dopo una serie sin lì dominata contro la squadra da 73 vittorie. Invece un Klay Thompson leggendario (Altissimo, perdona chi prima della finale lo metteva in dubbio), un appoggio al tabellone di Curry nei secondi finali e una prova ampiamente sotto il par di Durant hanno cambiato la storia.

Ripensare a quelle settimane è come rivivere Sliding Doors, perché se i Thunder avessero portato a casa quella partita avrebbero probabilmente vinto l'anello e non ci sarebbe stato nessun litigio tra Durant e Westbrook. Si sarebbe parlato del salvatore di OKC e di un primo passo per la dinastia. Invece i Warriors vanno in finale, sono a un passo dal titolo, ma ancora Gwyneth Paltrow trova chiuse le porte della metropolitana e la storia cambia ancora.

Dopo mezz'ora dalla fine di gara 7 delle scorse NBA Finals, Draymond Green prende il cellulare e scrive un SMS a Durant:

Hai visto cosa ci manca? Abbiamo bisogno di te.

Durant, che sembrava diretto a un rinnovo con i Thunder per provare ancora l’assalto al titolo, comincia a farsi desiderare e un componente del front office di OKC nota immediatamente l'allontanamento. Ogni tentativo di convincerlo a restare sembra che abbia sempre meno piglio sulla mente del giocatore, che a qualche giorno da quel 4 luglio risponde a Green:

Sono pronto. Facciamolo.

In poche settimane la storia della NBA è stata scritta, cancellata e riscritta come nemmeno in un film dove il regista è indeciso sul destino del protagonista. Quante cose potevano andare in modo diametralmente opposto, ma come sempre prima di un grande momento di sport, ce ne sono tanti altri che lo aiutano a definirsi.

NBA: il "tradimento" di un popolo

My next chapter è stato ripreso, schernito e adattato in tantissime versioni durante questa stagione. A OKC sono state bruciate maglie con il numero 35 e il popolo della città che vive per i propri beniamini si è sentito tradito, defraudato in un modo che non sentiva di meritare. In realtà la scelta di Durant è squisitamente professionale e ha delle radici ben precise che gli hanno permesso di raggiungere l’obiettivo per cui ha lavorato, per cui ha zittito tutti ai workout quando lo prendevano in giro perché non riusciva ad alzare 100 kg di panca, o quando è stato bollato come Mr. Unreliable in un tanto infelice quanto popolare titolo da parte dell’Oklahoman.

Nessuno può indignarsi per una scelta professionale, né tantomeno i tifosi possono sentirsi traditi da un percorso che ha come fine ultimo di un campione la vittoria di un titolo. In tanti (anche giornalisti affermati) hanno contestato la scelta d’indubbio comodo di andare ai Warriors per vincere, ma sono gli stessi che poco dopo iniziano un discorso sulla grandezza di un giocatore esclusivamente basandosi sui titoli vinti.

Ora Durant ha alzato il Larry O'Brien, lo ha fatto da protagonista, anzi da migliore dei migliori e ancora qualcuno dubita di lui tanto da chiedergli ancora se ripensa a OKC, se ha ricominciato a parlare con Westbrook o se gli piacciono i cupcake. Persino Bill Simmons, invitato a casa Durant solo ventiquattro ore dopo il titolo, ha speso la domanda su Russ in un visible fastidio dell'MVP, ma tanta era la gioia e la voglia di festeggiare dell'MVP che ogni rancore è sparito in un attimo.

La consacrazione nasce dal Rucker Park

Il momento che testimonia la grandezza di Kevin Durant arriva in gara 3, quando arpiona il rimbalzo sull’errore di Korver, scende in palleggio e si arresta per schiaffeggiare la retina con la tripla del sorpasso che regala la vittoria e l’ipoteca del titolo.

Mentre palleggiava dicevo tra me: attacca il ferro. Ma sapevo che non l’avrebbe mai fatto e che avrebbe preso il lato sinistro del campo, fatto partire la tripla e portato avanti i suoi, proprio come quando al Rucker Park segnando 57 punti fece lo stesso movimento, prima una, poi due e poi tre volte in altrettante azioni facendo finire la partita per l’invasione dei tifosi. (Justin Zormelo mind developer di KD dai tempi dei Thunder)

Questo è il frame che rimarrà nella storia di Durant e dei Warriors. La sua scelta è forse romanticamente povera nell’andarsi ad alleare con “i bulli che ti hanno picchiato poco prima” (cit. Paul Pierce) e un uomo franchigia potrebbe pensare prima a diventare una bandiera di una squadra, una città e una comunità. Durant è diverso, ha deciso di perseguire l’ossessione del titolo, anche a costo di mettere da parte alcuni suoi obiettivi personali.

Questo è quello che hanno fatto tutti i Warriors in nome di qualcosa di grande e probabilmente il dominio dei prossimi cinque anni di NBA. Facile? Forse. Per questo meno di valore? Assolutamente no, perché i grandi giocatori devono appartenere ai grandi palcoscenici e solo lì devono dimostrare tutto il loro valore. Questo è il basket. Questa è l'NBA. E ora questo è Kevin Durant.