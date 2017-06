I giapponesi pronti a portare a Baku importanti novità sulla power unit: "Situazione comunque complicata". E Massa consiglia Alonso: "Se non ti diverti, smetti".

2 ore fa di Francesco Bizzarri

La situazione è critica e delicata in casa McLaren-Honda. Il team di Formula 1 prosegue nel suo stato di crisi, ma a Baku, forse, potrebbero arrivare delle novità interessanti. I giapponesi, fornitori della power unit, hanno rispettato i patti. A metà, è vero, ma in Azerbaigian ecco un motore nuovo che fa ben sperare.

In Canada, dieci giorni fa, quelli Woking erano apparsi molto preoccupati. Niente aggiornamenti in vista su un propulsore non affidabile e soprattutto poco potente. E invece eccoli, finalmente. A Baku sarà un weekend decisivo anche per cercare di salvare la partnership tra le due società, altrimenti sarà addio dal 2018.

Si riaccende la fiammella della speranza in una scuderia di Formula 1 che proverà ad invertire la rotta nella seconda metà della stagione. Perché c’è sempre un Fernando Alonso stufo che minaccia di andare via. Che sia la prima mossa, motore nuovo permettendo, verso un nuovo accordo con il pilota spagnolo?

Formula 1, la McLaren di Alonso in Canada

Formula 1, McLaren-Honda: ultima chance

Il nuovo motore Honda per la McLaren di Formula 1 prevede un enorme miglioramento della combustione con alcuni particolari differenti nella testata, nuovi pistoni e migliore iniezione. L’obiettivo? Eliminare le forti vibrazioni ma soprattutto ridurre quell’enorme gap rispetto alle altre power unit di circa 90 cavalli.

Yasuke Hasegawa, numero uno dei giapponesi, rilancia le ambizioni ma predica calma:

Con una migliore combustione, la temperatura dei gas di scarico diminuisce per diventare più efficiente. Senza entrare troppo nello specifico, vi dico che la situazione è più complicata di quanto le persone si possono immaginare.

Formula 1, la delusione di Alonso dopo l'ennesimo ritiro in Canada

Serve un miracolo, la classifica dice ancora zero punti. Altrimenti sarà addio, con quelli di Woking pronti a motorizzare le proprie monoposto Fernando Alonso e Stoffel Vandoorne si aspettano miglioramenti fin da subito. Basta weekend di Formula 1 fatti di passione, anche perché il circuito di Baku, molto veloce e ricco di rettilinei, potrebbe di nuovo far soffrire tantissimo i due piloti. Ecco perché il Gran Premio dell’Azerbaigian è una tappa fondamentale per McLaren e Honda. Da qui si potrà capire davvero se la monoposto arancione dirà la sua in questo Mondiale., la classifica dice ancora zero punti. Altrimenti sarà addio, con quelli di Woking pronti a motorizzare le proprie monoposto con altri propulsori. E tanti saluti alla Honda.

Il consiglio di Massa