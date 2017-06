Formula 1, calendario 2018

Via la Malesia, dentro GP di Francia e Germania (Hockenheim). Novità per le monoposto elettriche: correranno per la prima volta nella Capitale.

28 minuti fa di Francesco Bizzarri

Un solo Gran Premio di Formula 1 in più con l'aggiunta di alcune modifiche. Ecco come si presenta, in maniera non ancora ufficiale, la stagione 2018. Il Consiglio Mondiale della FIA ha approvato le ultime novità sui tracciati. Nei palazzi a Ginevra si è svolta una riunione fiume che ha decretato i ritorni di Francia e Germania.

Saluta la Malesia, esclusa, confermata Monza. Undici GP si correranno in Europa, da ultimare ci sono solo Cina e Singapore che hanno detto sì, ma mancano ancora gli accordi commerciali.

Via con il primo Gran Premio di Formula 1 a Melbourne, Australia, il 25 marzo. Chiude Yas Marina, Abu Dhabi, il 25 novembre.

Formula 1, presentato a Ginevra il calendario del 2018

Formula 1, il calendario 2018 con belle novità

Si tornerà a correre sul circuito Paul Ricard, a Le Castellet. Dicevamo del Gran Premio di Formula 1 della Francia, rieccolo protagonista dopo un decennio. Da notare anche il nuovo inserimento di Hockenheim, altra pista storica, che farà da sfondo alle monoposto il 22 luglio. A Monza si corre il 2 settembre, Montecarlo il 27 maggio. Di anno in anno rimangono più o meno invariati i classici appuntamenti. Ecco il calendario completo:

Melbourne (Australia, 25 marzo), Shanghai (Cina, 8 aprile, da confermare), Sakhir (Bahrain, 15 aprile), Baku (Azerbaijan, 29 aprile), Montmelò (Spagna, 13 maggio), Montecarlo (Principato di Monaco, 27 maggio), Montreal (Canada, 10 giugno), Le Castellet (Francia, 24 giugno), Spielberg (Austria, 1 luglio), Silverstone (Gran Bretagna, 8 luglio), Hockenheim (Germania, 22 luglio), Budapest (Ungheria, 29 luglio), Spa (Belgio, 26 agosto), Monza (Italia, 2 settembre), Singapore (Singapore, 16 settembre, da confermare), Sochi (Russia, 30 settembre), Suzuka (Giappone, 7 ottobre), Austin (Stati Uniti, 21 ottobre), Città del Messico (Messico, 28 ottobre), San Paolo (Brasile, 11 novembre), Yas Marina (Abu Dhabi, 25 novembre).

Formula E a Roma

La notizia girava da tempo, ora la conferma ufficiale: la Formula E correrà tra le strade di Roma il 14 aprile del 2018. Le monoposto elettriche si sfideranno in un circuito cittadino all’Eur. La Capitale, insieme ad altre importantissime città del mondo come New York, Parigi, Londra, Berlino, è stata inserita nel calendario come settima prova del calendario stagionale. Euforico il presidente dell’ACI, Angelo Sticchi Damiani:

Un sogno diventato realtà. Proietta Roma nel ristretto gruppo delle grandi capitali mondiali che ospitano le auto elettriche nelle strade della città.

Formula E, si correrà anche a Roma