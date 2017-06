Nel nuovo capitolo della saga calcistica EA Sports è stata introdotta una nuova tecnologia che permetterà ai calciatori di essere sempre più simili alla realtà.

4 condivisioni 0 stelle

2 ore fa di Marco Ercole

Il confine è sottile, ogni anno sempre di più. Una parte del lavoro di miglioramento sul quale si concentra titolo dopo titolo la EA Sports (così come quello della Konami, del resto) è basata proprio sul tentare di confondere il reale con l'artificiale, il calcio vero con quello dei videogame. Nel corso dei vari capitoli che si sono avvicendati negli ultimi anni, c'è sempre stato qualche dettaglio che è andato a limare queste differenze.

In FIFA 18, ad esempio, questo "particolare" è rappresentato dalla Real Player Motion Technology, sbandierata dalla Electronic Arts - insieme alla scelta di Cristiano Ronaldo come uomo copertina - nel corso della presentazione dell'ultimo capitolo della sua celebre saga calcistica.

Ma precisamente, cosa sarebbe questa Real Player Motion Technology che dovrebbe permettere al giocatore di notare una differenza abissale tra FIFA 17 e FIFA 18? Leggendo sul sito ufficiale della EA Sports, troviamo la definizione, in cui si parla della "più grande evoluzione delle caratteristiche di gioco nella storia della serie". Molto interessante, insomma. Ma nel concreto, di cosa si tratta? Che cosa renderebbe l'ultimo capitolo della saga calcistica un punto di svolta rispetto al passato?

La Real Player Motion Technology su FIFA 18

Sempre sul sito dedicato a FIFA 18 della EA Sports, troviamo una prima definizione abbastanza comprensibile di Real Player Motion Technology, anche per chi mastica poco la tecnologia:

Ora Cristiano Ronaldo e gli altri campioni si muovono esattamente come sul campo reale. In FIFA 18 puoi riconoscere immediatamente lo scatto tipico di Ronaldo, i cambi di direzione unici di Sterling e il movimento delle braccia caratteristico di Robben. Per la prima volta in assoluto i movimenti, le dimensioni e gli attributi influenzano le movenze dei giocatori, permettendoti di sperimentare le abitudini dei campioni.

Da questa prima descrizione, si capisce che si è tentato di dare una caratterizzazione maggiore ai singoli giocatori. Presumibilmente la cosa riguarderà quelli un po' più famosi: scordatevi di riconoscere da lontano la cavalcata di Morganella sulla fascia, se non con tanta immaginazione.

Questo accadrà grazie a un nuovo motore che permetterà di selezionare l'animazione inquadratura per inquadratura, con una velocità decisamente più elevata rispetto al passato. È proprio la maggiore fluidità il vantaggio più tangibile che apporterà questa nuova tecnologia. Un qualcosa che rivoluzionerà il modo di intendere il gioco, come spiega il produttore associato Sam Rivera:

Tutto il feedback visuale che riceve il gioco, concorda con quello che tu fai con il tuo controller. Quello che tu hai in mente, risponderà fluidamente anche nel gioco.

Il nuovo dribbling e Cristiano Ronaldo

La velocità nel tempo di risposta permetterà poi di sfruttare ancora di più il dribbling e i cambi di direzione: con i giocatori più forti in particolare sarà possibile mettere in pratica soluzioni potenzialmente infinite per superare l'avversario di turno.

Un enorme supporto sotto questo punto di vista l'ha dato Cristiano Ronaldo, testimonial ma anche (e soprattutto) aiuto sviluppatore di questa Real Player Motion Technology, come mostrato nei video dimostrativi diffusi in sede di presentazione, in cui lo si vede ricoperto di sensori:

Il più volte campione europeo Cristiano Ronaldo alimenta l'innovazione delle caratteristiche di gioco di FIFA 18. I dati relativi all'accelerazione di Ronaldo, alla cadenza della sua corsa, alle sue abilità e alla tecnica di tiro influenzano caratteristiche di gioco come la fluidità, la reattività del giocatore e la sua esplosività. Guarda Ronaldo in FIFA 18