Giovedì 21 giugno, ore 18, gli Azzurrini sfideranno la Repubblica Ceca del promesso sposo juventino: come arrivano le due squadre e le probabili formazioni.

un'ora fa di Stefano Fiori

Giocare in casa degli avversari, una sfida nella sfida per l'Italia di Luigi Di Biagio. No, gli Azzurrini non sono capitati nel girone della Polonia. Il calendario della seconda giornata degli Europei Under 21, però, regala per il Gruppo C una coincidenza interessante: il teatro dell'incontro di giovedì 21 giugno (ore 18) è Tychy, cittadina di 130 mila abitanti della meridionale Slesia. A un tiro di schioppo proprio dalla Repubblica Ceca, la prossima avversaria di Donnarumma e compagni.

Facile aspettarsi insomma uno Stadion Miejski più tendente al rosso (Ostrava, terza città ceca per grandezza, dista appena 110 km) e che inneggi all'idolo "di casa": Patrik Schick. Già, perché quella contro i Piccoli Leoni di Vitezslav Lavicka sarà soprattutto il faccia a faccia contro la promessa stellina della Juventus.

La gara, però, sarà per l'Italia soprattutto un'esame di maturità: la vittoria per 2-0 contro la Danimarca, all'esordio di domenica sera, ha lasciato in eredità segnali incoraggianti ma anche qualche situazione da rivedere. In particolare, per quanto riguarda la prestazione tutt'altro che spumeggiante del primo tempo. L'obiettivo per l'undici di Di Biagio sarà allora quello di partire forte e salire ancora di livello, in vista dell'ultimo scontro del girone con la Germania.

Europei Under 21, l'Italia all'esame Schick

Ma che ostacolo si troveranno di fronte i nostri ragazzi, chiamati a bissare il successo dell'esordio e sperare in un passo falso dei tedeschi contro la Danimarca (in campo sempre giovedì alle 20.45)? Il pericolo numero uno non può che essere lui, il bomber glaciale che ha convinto la Juve a sborsare 30,5 milioni.

Schick è il bomber, il faro, la stella della Cechia (ebbene sì, da un anno a questa parte è ufficialmente corretto utilizzare anche questa denominazione). Di Biagio lo ha studiato nei minimi dettagli, si capisce dal confronto, per nulla scontato che ne ha fatto nella conferenza stampa della vigilia:

Tecnicamente lo paragono a Lamela, è un giocatore completo con ottimi piedi nonostante una struttura fisica importante. È un attaccante vero.

E come un attaccante vero, il numero 14 ceco ha una confidenza innata con il gol. Sulle 23 reti segnate dalla sua Nazionale nella fase di qualificazione agli Europei Under 21 (quarto miglior attacco generale), ben 10 portano la firma dell'ormai ex talento della Sampdoria. Numeri che per noi, figli di mamma Serie A, non stupiscono affatto: alla sua prima stagione in Italia, la punta classe 1996 ha realizzato 11 centri in campionato (più altri 2 in Coppa Italia).

Patrik Schick marcato stretto nella gara d'esordio agli Europei Under 21 contro la Germania: sarà lui il pericolo numero uno per l'Italia

E ci è riuscito negli appena 1.653 minuti concessi da Giampaolo (15 le presenze da titolare sulle 35 totali): una media di un gol ogni 127 minuti. Altissima per quello che, fino a un'estate fa, era una bella ma sconosciuta promessa dello Sparta Praga. Ora tutti lo conoscono, tutti lo temono. Anzi, al debutto nel torneo contro la Germania ha finito anche per deludere: quando, sul 2-0 per gli avversari, ha sparato alto da posizione stra-favorevole, tutti abbiamo pensato che no, non era un errore da lui. Segno che le aspettative sul suo conto sono già elevatissime.

Jankto e la new entry Barak nella folta pattuglia "italiana"

Schick non ovviamente l'unico pericolo da tenere in considerazione. E neanche l'unico giocatore che abbiamo imparato a conoscere in Italia: ogni riferimento a Jakub Jankto è puramente voluto. È il centrocampista dell'Udinese il nome più importante della fisarmonica studiata in mediana da Lavicka: un po' 4-1-4-1, un po' 4-2-3-1 e, in fase offensiva, molto 4-3-3. Le altre mine vaganti da tenere d'occhio sono tutte concentrate sulla trequarti: Vaclav Cerny, per esempio, è un'ala che si sta facendo piano piano largo nell'Ajax (5 presenze per lui nell'ultima Eredivisie).

Il centrocampista dell'Udinese, Jakub Jankto, è il giocatore più insidioso dopo Schick

Attenzione però a un altro neo acquisto dell'Udinese: Antonin Barak, 22enne prelevato per 3 milioni dallo Slavia Praga, potrebbe guadagnarsi una maglia da titolare dopo lo spezzone nel finale con la Germania. Di proprietà del Milan, ma in prestito in Belgio nell'ultima stagione, è invece il difensore centrale Stefan Simic. Tra i pali, Lukas Zima vuole convincere il Genoa delle sue qualità dopo un'annata da terzo portiere. Sarà infine un vero e proprio derby per Patrizio Stronati: il difensore classe '94 dell'Austria Vienna, di padre italiano, è nato nel nostro Paese ma a soli tre anni si è trasferito nella terra natale della madre.

Come arrivano gli Azzurrini?

Risposta: pieni di entusiasmo, con qualche energia da dosare. Il secondo tempo della sfida contro la Danimarca ha messo in mostra tutto il potenziale devastante di questa Nazionale. Merito anche dell'ingresso di Federico Chiesa, vero e proprio spacca-ripresa: l'esterno della Fiorentina si candida in maniera naturale per scendere in campo dal primo minuto. Al posto di Berardi, sostituito proprio dal talento viola? È lui l'indiziato numero uno a entrare nella logica del turnover che sta valutando Di Biagio:

Abbiamo diversi giocatori che ancora non hanno recuperato, ci potrebbe essere qualche cambio.

Fa caldo in Polonia e si gioca ogni tre giorni: prima la Repubblica Ceca, sabato il match clou con la Germania. Ecco perché potrebbero riposare anche Gagliardini e Benassi (Grassi e Cataldi scaldano i motori), mentre Caldara deve smaltire un leggero affaticamento. Dosare le forze, in ogni caso, diventa fondamentale per il ct azzurro:

Servirà più velocità rispetto alla partita con la Danimarca, i cechi verranno ad aggredirci molto più intensamente. Non sarà facile, ma non abbiamo molte scelte: se vogliamo andare avanti, dobbiamo vincere assolutamente.

L'Italia cerca il bis dopo l'ottimo esordio contro la Danimarca

Il pressing, insomma, tra le armi dei Piccoli Leoni. Da praticare fin dentro l'area italiana, fino a dare fastidio a Donnarumma:

Se vogliono pressare lui, però, sbagliano perché è bravissimo con i piedi. E poi ci trasmette grande tranquillità, è lui il primo a scherzare su tutto ciò che sta succedendo. Sembra che abbia 30 anni.

La situazione nel Gruppo C

Di Biagio si concederà ancora diverse ore per decidere quale undici mandare in campo. Di una cosa però è certo: contro i cechi bisogna fare bottino pieno. Vietato perdere terreno dalla Germania, che giocherà contro la Danimarca conoscendo già il risultato degli Azzurrini. Entrambe in testa con 3 punti, la nostra Under 21 e quella tedesca puntano ad arrivare allo scontro diretto a punteggio pieno e con la stessa differenza reti. Ottenere il massimo contro la Repubblica Ceca - magari con un risultato rotondo - sarebbe fondamentale non solo in ottica primo posto: oltre alle regine dei tre gironi, infatti, si qualificherà in semifinale anche la migliore seconda.

La classifica del Gruppo C dopo la prima giornata

Le probabili formazioni

Repubblica Ceca (4-1-4-1) - Zima; Sacek, Luftner, Simic, Havel; Soucek; Cerny, Travnick, Barak (Sevcik), Jankto; Schick. Allenatore: Lavicka.

Italia (4-3-3) - Donnarumma; Conti, Caldara, Rugani, Barreca; Pellegrini, Grassi (Gagliardini), Cataldi (Benassi); Bernardeschi, Petagna, Chiesa (Berardi). Allenatore: Di Biagio.

La visita ad Auschwitz e Birkenau

Non solo gli Europei Under 21, nella mente degli Azzurrini: i ragazzi di Di Biagio hanno fatto visita questa mattina ai campi di concentramento di Auschwitz e Birkenau. Una visita voluta fortemente dagli stessi giocatori, che hanno deposto commossi una corona di fiori con la scritta "Nessuno mai dimentichi".