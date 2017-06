Il pilota di Ravenna è tornato al successo dopo quasi tre anni di digiuno, dominando gara-2 sul circuito di Misano: "Questa vittoria è anche per Nicky Hayden".

8 minuti fa di Daniele Rocca

Due anni difficili. Il morale che va su e giù. La voglia di vincere, quella, non se n'è mai andata. E Marco Melandri l'ha scaricata tutta sull'asfalto di Misano, andando a vincere una gara-2 in grande stile. Prima la rimonta sulle Kawasaki, poi il sorpasso a un Torres mai domo. Il modo migliore per cancellare la caduta di sabato.

Una gioia che il pilota nato a Ravenna aspettava da 987 giorni. Tanti ne sono passati dal suo ultimo trionfo in Superbike: è il 5 ottobre 2014, a Magny-Cours si corre il penultimo round del mondiale. Melandri precede il compagno di squadra Guintoli sotto la pioggia francese ignorando gli ordini di scuderia.

Poi l'addio all'Aprilia, non senza strascichi. Due anni di transizione prima di tornare a correre in Superbike: il 28 luglio 2016 viene annunciato il suo ingaggio da parte del team Aruba Ducati per la stagione successiva. Un inizio di stagione niente male, condito da sei podi nelle prime 10 gare, fino al successo di Misano. Bentornato Marco.

Yesssss!! We dis it! Race2 P1! #ArubaRacing #forzaducati #MM33 #nolan #gaerne #spidi #saliceocchiali A post shared by Marco Melandri (@marcomelandri33) on Jun 18, 2017 at 7:30am PDT

Momento d'oro per la Ducati, dalla MotoGP alla Superbike. Terza vittoria in tre domeniche di moto e pilota italiani: prima Dovizioso (Mugello e Montmelò), poi Melandri (Misano). La redazione di FOX Sports Italia ha intercettato proprio il pilota classe '82 per analizzare il periodo magico che si sta vivendo a Borgo Panigale, partendo proprio dalla sua vittoria di domenica. Di seguito l'intervista completa.

Un anno e mezzo complicato dopo la separazione travagliata dall'Aprilia, poi questo weekend dai due volti. La delusione per la caduta di sabato e la gioia immensa per la vittoria di domenica: cosa hai pensato subito dopo aver tagliato il traguardo?

Una serie di emozioni e pensieri contrastanti. Mi veniva in mente tutto e niente, una sensazione un po’ particolare. Sicuramente ti senti ripagato di tutti gli sforzi che hai fatto e la squadra conte. Perché il pilota da solo non può nulla.

Riviviamo la gara. Partivi dalla settima casella, hai rischiato anche qualche contatto nelle prime curve. Poi ti sei messo all’inseguimento delle Kawasaki. Torres ti ha fatto sudare più del previsto. Quando hai capito che potevi farcela?

Siamo partiti abbastanza aggressivi sia io che Rea. Secondo me lui voleva provare ad attaccare subito perché sapeva che avevo un buon passo, io sapevo che se lui fosse andato davanti avrebbe spinto molto. Poi quando ero dietro a Sykes pensavo si fosse messo ad aspettare, invece dopo un po’ che ero secondo e lui rimaneva dietro al suo compagno di squadra, ho iniziato a pensare che alla fine non ne avesse più. A quel punto ho provato ad attaccare Torres, ma non è stato così facile superarlo: frenava molto forte, per fortuna non usciva molto veloce dalla curva 6 e lì guadagnavo abbastanza. In fondo alla Quercia l’ho affiancato due volte: la prima sono andato lungo, la seconda sono stato più attento e sono riuscito a passarlo.

Quasi tre anni che non vincevi una gara, da Magny-Cours nel 2014. Quanto è difficile per un pilota trovare concentrazione e stimoli a così tanta distanza di tempo?

Gli stimoli dipendono sempre dal contesto, io ne ho tantissimi. Dopo essere stato fermo la voglia di fare bene era ancora di più. La squadra mi assecondava e questo mi dava maggior convinzione. Quando sei davanti e non hai più l’abitudine a vincere a volte ti dà quella sensazione di ansia e di insicurezza che ti porta a chiederti se sei all’altezza degli altri. Però quando poi ho sentito che con la moto riuscivo a fare quello che volevo, non ho pensato a nulla. Non pensavo alla gara o alla vittoria, ero concentrato solo a girare il meglio possibile.

Quanto è stato importante l’aiuto della famiglia? A cominciare da Manuela ovviamente…

Fondamentale. Soprattutto prima di fermarmi nel 2015. Quando andavo alle gare e non mi divertivo per niente, poi il fatto di tornare a casa e chiudermi la porta dietro sapendo che c’erano Manuela e Martina ad aspettarmi mi faceva staccare e mi rasserenava molto.

Ieri a fine gara hai detto che da qui alla fine ve la potete giocare in tutte le gare. Cosa è cambiato rispetto all’inizio della stagione?

Sono sicuro che da qui alla fine il nostro livello possa essere lo stesso di quello di Misano, nel senso che possiamo giocarcela ad armi pari con Kawasaki tutte le gare. Ho fatto esperienza, la squadra ha capito meglio quali sono le mie esigenze, perché io ho necessità abbastanza diverse rispetto a quelle di Devies: sono molto più piccolo, ho una guida diversa. Io stesso sbagliavo perché cercavo di guidare come lui, snaturando il mio stile. Dopo Misano ho capito che dovevo fregarmene e fare la mia strada. È stata questa la mossa vincente.

Come nasce il matrimonio con la Ducati?

C’eravamo già parlati nel 2015, ma loro avevano già un pilota (Giuliano, ndr.) sotto contratto fino al 2016. Quindi la situazione era un po’ complessa. Poi è stato il mio manager, lo stesso di Petrucci, che seguendo tutte le gare è riuscito a fare al meglio il suo lavoro. All’interno della squadra Ducati Superbike c’era gente che già aveva lavorato con me e, nonostante la mia nomea, sapevano la mia determinazione e come ero io. Tutti sanno che è facile mettere in giro voci non vere in un ambiente così piccolo. È stato un’insieme di cose, anche lo sponsor cercava un italiano, un pilota di spicco, poi i numeri di gare, vittorie e podi erano dalla mia ed è andata così. Anche io sono rimasto un po’ sorpreso, non me l’aspettavo.

Apriamo anche una parentesi su Chaz visto che hai dedicato la vittoria anche a lui. Come sta? Pensi che dopo il doppio zero di questo weekend il discorso titolo sia archiviato?

Fino a che la matematica ti tiene in gioco devi sempre crederci e provarci. Moralmente l’ho visto abbastanza bene, secondo me nella sfortuna c’è stata una buona dose di fortuna perché il colpo è stato brutto. Credo che riuscirà a presentarsi in America (Laguna Seca, ndr.) però non so se in condizioni ottimali. È un peccato perché su una pista in cui aveva faticato in passato era molto vicino a vincere una gara. Il sabato è stato un brutto colpo per tutta la squadra.

Abbiamo parlato delle dediche. Vincere sul circuito intitolato a Marco Simoncelli dà un’emozione in più?

Questa vittoria ha un sacco di significati in più. Avrei voluto dedicarla anche a Nicky, perché comunque il suo incidente è stato a poche centinaia di metri dal circuito. Parlando invece di dediche positive, vincere su una moto italiana, proprio sul circuito italiano è qualcosa di speciale. La prima vittoria dopo il rientro, la centesima vittoria di un pilota italiano in Superbike, tantissimi valori aggiunti che hanno reso un’atmosfera fantastica ancora più speciale.

È un brutto periodo da questo punto di vista. L’anno scorso Salom, quest’anno Hayden. Con Nicky avete condiviso il paddock per diversi anni, qual è il tuo ricordo?

Di una persona sorridente. Noi siamo entrati in MotoGP e cresciuti sportivamente insieme, fianco a fianco, condividendo molte cose. È una doccia fredda, non ti aspetti mai possa succedere una cosa simile a un ragazzo che è quasi tutti i giorni al limite. Ti fa capire che la vita è imprevedibile e che il destino è scritto. Dobbiamo cercare di goderci al massimo ogni singolo giorno.

Il momento della Ducati, dalla MotoGP alla Superbike. Come ti spieghi questo exploit?

Vedendo piccoli passi in avanti, tutti quelli che sono coinvolti nel progetto corse hanno sempre stimoli nel dare il massimo. Ho visto tutti i ragazzi dare il 100% e farlo con passione, non perché dovevano ma proprio perché ci tenevano. ….. Direi che lo stanno dimostrando. Adesso la ciliegina sulla torta sarebbe mettere in entrami i campionati entrambi i piloti sui gradini più alti. Però credo che non sia un sogno irrealizzabile: tutti stanno facendo del proprio meglio e stanno continuando a migliore. Da quando è arrivato Dall’Igna è normale che sia servito del tempo per capire come organizzare il lavoro per andare tutti nella stessa direzione. Adesso si stanno raccogliendo i frutti. Anche se ogni domenica si riparte da zero, quando hai la consapevolezza che ti divertirai salendo sulla moto è tutto un altro andare.

Si è parlato di Lorenzo tutto l’inverno, la Ducati ha investito tanto per trovare il ‘nuovo Stoner’. Poi però è Dovizioso a vincere le gare. Merito della maggiore conoscenza del mezzo?

Sicuramente la continuità paga. Ecco perché c’è la storia che tutti i piloti ci tengono a portarsi dietro i meccanici in qualsiasi squadra vanno. Detto questo, è stato senz’altro inaspettato l’exploit di Andrea al Mugello. Poi a Barcellona non è stata più una grossa sorpresa. Per quanto riguarda Jorge da parte sua penso che stia reagendo bene, non si è mai lasciato andare, nemmeno in momenti davvero difficili. Quindi penso che arriverà anche lui.

A proposito di Stoner, voi siete stati compagni di squadra nel 2008. Senza dubbio la tua stagione più complicata in MotoGP: quali sono i pro e i contro della Ducati?

Io sono arrivato nel momento peggiore in MotoGP in Ducati. Essere al fianco di Stoner e vederlo vincere con una moto comunque abbastanza complessa per chiunque altro non è stato facile. Per questo mi sono preso tutte le colpe. Perché io sono stato il primo ad andare veramente male. Poi invece le colpe sono state più condivise. Tutto sta nei risultati: se i risultati sono buoni i pro sono infiniti, se invece vanno male questi pro si capovolgono. È questo il bello e il brutto di correre per un marchio così prestigioso. La Ducati è l’unica ad avere tifosi della moto, tendenzialmente si tifa sempre il pilota. Invece con Ducati si trova chi si identifica nel marchio.

Restando sulla MotoGP: chi vedi favorito da qui alla fine del campionato per la vittoria del titolo?

Difficile da dire. Credo che se in Olanda sarà asciutto, potrebbe essere una gara molto significativa. Fino adesso si è corso su piste, soprattutto le ultime due, molto critiche. Con il passo di gara molto distante da quello delle prove. Ad Assen invece dovrebbe essere molto più vicino, se la gara sarà fresca. Quindi i valori in campo potrebbero cambiare ancora. Tutto starà a come si adatteranno le gomme. In alcune piste sembra che le Yamaha stravincano e in altre scompaiono e Ducati fa la differenza. Poi la volta dopo arriva Honda… È troppo imprevedibile quest’anno.

Mi dai un aggettivo per i piloti italiani? Rossi, Dovizioso, Iannone, Petrucci.

Dovizioso direi superlativo. Per quello che ha fatto finora, esclusa la gara in Argentina, è senza ombra di dubbio la sua miglior stagione. Rossi dipende dalla Yamaha: quando la M1 non andava, sono state gare ‘no’ per tutti i piloti. Un aggettivo non saprei dirtelo, ma sta facendo quello che la gente si aspetta: lottare per il campionato. Sono molto contento per Petrucci, perché dopo un finale di campionato molto complicato l’anno scorso è cresciuto in maniera esponenziale. Secondo me potrebbe essere una buona pista per lui quella dell’Olanda. Iannone? È entrato in un circolo davvero difficile, serve veramente un qualcosa di grande per riuscire ad uscirne. Quando le cose vanno male metti in discussione tutto, addirittura le misure delle pedane, manubri, sella. Più pensi a come migliorare e peggio è. Gli serve un risultato importante per ripartire da zero.

In chiusura parliamo del futuro, i giovani piloti italiani: Fenati, Di Giannantonio, Migno, Bastianini, Bulega, Antonelli, Morbidelli, Bagnaia, Marini, Baldassarri. Si sta riducendo il gap con gli spagnoli?

Credo che abbiamo una bella rosa di giovani. L’importante è gestirli nel modo giusto: devono farli lavorare sodo, ma bisogna farli correre divertendosi. E non fargli credere che hanno già vinto tutto quando non è così. Tante volte il fatto di arrivare a disputare il mondiale, cioè il momento in cui inizi la carriera, pensi che hai già raggiunto il tuo obiettivo. È quello che a volte non fa esprime il talento vero a certi piloti. Bisogna pensare gara per gara, non deve esistere né il passato né il futuro.

E il tuo di futuro, sempre in Superbike?