un'ora fa di Daniele Minuti

In questi giorni Marco Verratti è al centro delle attenzioni. Le voci di calciomercato che hanno raccontato la sua presunta volontà di lasciare il Paris Saint-Germain hanno fatto molto discutere, sia per il suo comportamento verso una società con cui ha ancora un lungo contratto (fino al 2021) che per la valutazione fatta per lui dal club parigino.

Dato il forte interessamento del Barcellona, in molti si chiedono se i catalani farebbero bene ad accontentare le richieste altissime della squadra francese per il suo centrocampista, valutato almeno 80 milioni di euro.

A riguardo, oggi sono arrivate le dichiarazioni di Christophe Dugarry: l'ex attaccante della Nazionale francese è stato molto duro nei confronti di Verratti, secondo lui soltanto un buon giocatore che non vale così tanti soldi.

Dugarry su Verratti: "Non ha uno stile di vita da calciatore"

Dugarry non è nuovo a dichiarazioni polemiche nei confronti di altri calciatori: nel novembre scorso attaccò Ibrahimovic definendolo "immobile come un cono" e solo poche settimane fa ha criticato Francesco Totti definendolo un giocatore sopravvalutato che in carriera "ha vinto soltanto uno Scudetto". Intervenuto ai microfoni dell'emittente francese RMC Sport, Dugarry si è concentrato su Verratti, parlando dell'interesse del Barcellona per lui.

Il comportamento del Barcellona con Verratti non va bene. Il giocatore ha il diritto di voler andar via, ma il club parigino ha il diritto di rifiutare.

In seguito, l'ex calciatore francese si è concentrato su Verratti:

È tutt’altro che un campione. È un buon giocatore, ma cosa ha dimostrato? Ogni sei mesi chiede un aumento di stipendio, poteva aspettare ancora qualche anno prima di andarsene. E il suo stile di vita non è di certo il più corretto, non è da calciatore.

Verratti non ha risposto a queste dure critiche che non riguardano soltanto le prestazioni in campo. A commentare questa intervista ci ha pensato il suo procuratore, Donato Di Campli, che ha scritto un tweet proprio nei confronti di Dugarry, ricordandone gli eccessi:

Caro Dugarry, in Italia sei ricordato per le sfilate di moda e i parti a base dei Pepsi. Non per il calcio.

Le parole di Di Campli si riferiscono alla poco fortunata esperienza di Dugarry in Serie A con la maglia del Milan, dove l'attaccante faticò moltissimo e si fece notare più per i suoi comportamenti fuori dal campo che con i gol.