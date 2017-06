A poco più di due settimane dalla finale di Cardiff si sono già svolti i sorteggi dei primi due turni preliminari. Si comincia il 27 giugno. Le squadre in lizza.

0 condivisioni 0 stelle

2 ore fa di Alberto Casella

La Champions League non va mai in ferie. La finale dell'edizione 2016-17 si è giocata il 3 giugno scorso - con la vittoria del Real Madrid sulla Juventus 4-1 - e già ci sono dieci squadre ai blocchi di partenza, pronte a inaugurare quella 2017-18. I sorteggi dei primi due turni preliminari si sono svolti ieri a Nyon.

Quella che sta per cominciare è la 63ma edizione di quella che fu la Coppa dei Campioni e che dal 1992-93 si chiama appunto Champions League, la coppa dalle grandi orecchie per intenderci, da sempre oggetto del desiderio di tutti i maggiori club del continente, col Real Madrid primatista assoluto di successi, 12, davanti al Milan con 7.

Un trofeo che non si ferma mai, è vero, ma che è capace anche di rinnovarsi e non solo nel nome. L'edizione 2017-18, per esempio, sarà l'ultima con la vecchia formula, dal prossimo anno si cambia e le prime quattro squadre delle quattro nazioni con il miglior ranking saranno ammesse di diritto alla fase a gironi. Per l'Italia e i suoi club una bella boccata d'ossigeno.

Sfida al Real Madrid, certo, ma anche sfida alla Spagna che domina incontrastata in Champions League dal 2014 e che per la prima volta dopo tre anni non partirà in vantaggio numerico: Real Madrid, Barcellona e Atletico Madrid col Siviglia ai preliminari, mentre l'Inghilterra ha già quattro certezze - Chelsea, Tottenham, Manchester City e Manchester United - e la possibilità di aggiungere il Liverpool.

Il Manchester United vincendo l'Europa League si è garantito un posto Champions

I sorteggi: Tommasi e Ricchiuti sfidano l'Irlanda del Nord

Come di consueto il primo turno, che inizia il 27 giugno, è affare fra i club delle federazioni più piccole, eppure le curiosità non mancano. In mezzo alle sfide fra Gibilterra, Andorra e Malta, spicca per esempio la prima volta di una squadra del Kosovo, il Trepça '89 di Mitrovica, che sarà opposto al Vikingur delle Isole Far Oer. E se l'Italia entrerà in lizza solo all'ultimo con il Napoli, c'è uno spicchio della nostra penisola che comincerà già la prossima settimana.

I sorteggi del primo turno preliminare di Champions League

Si tratta del La Fiorita, club di San Marino, la repubblica che è alla sua sesta partecipazione. Un ruolino non proprio invidiabile quello dei club del Titano, ma che sarebbe tanto piaciuto a de Coubertin: oltre 30 gol al passivo e uno solo realizzato, marcatore Damiano Tommasi, il presidente dell'Assocalciatori che anche quest'anno, con 43 primavere sulle spalle, rinforzerà il La Fiorita insieme a Daniel Ricchiuti, quasi 39 anni, ricordato soprattutto per essere stato il primo a segnare un gol alla Juventus in Serie B quando giocava nel Rimini.

Damiano Tommasi con la maglia del La Fiorita

I sanmarinesi sfideranno il Linfield, "corazzata" nordirlandese con oltre 130 anni di storia e più di 50 titoli nazionali vinti: il sogno è passare il turno per andare... in Paradiso. Il rivale già assegnato del secondo turno dei preliminari di Champions League, infatti, è il Celtic Glasgow, il cui Celtic Park è soprannominato dai tifosi biancoverdi The Paradise.

Bordin in Moldavia

Sempre nel secondo turno entrerà in lizza un altro lembo tricolore con lo Sheriff Tiraspol che, con 15 campionati vinti su 25, è la Juventus della Moldavia. Il suo tecnico è Roberto Bordin, nato in Tripolitania 52 anni fa, indimenticato centrocampista di Cesena, Atalanta e Napoli a cavallo fra gli anni 80 e 90. Gli albanesi del Kukesi non sono un ostacolo insuperabile per il suo Sheriff e Bordin spera nel terzo turno.

Roberto Bordin è l'attuale tecnico dello Sheriff Tiraspol

E pazienza se passeremo queste settimane a chiederci se Cristiano Ronaldo avrà ancora la maglia del Real Madrid quando darà l'assalto alla sua quinta Coppa e magari seguiremo distrattamente queste sfide: per loro la vita - anzi la Champions - è adesso.