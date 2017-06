L'egiziano sarà pagato dai Reds più di 40 milioni di euro, diventando così la cessione più redditizia della storia dei giallorossi.

0 condivisioni 0 stelle

41 minuti fa di Daniele Minuti

Dopo due stagioni, Mohamed Salah lascia la Roma per andare a giocare al Liverpool. L’egiziano era da tempo obiettivo di calciomercato dei Reds e nelle ultime ore la trattativa coi giallorossi sembra essersi definitivamente sbloccata, col giocatore che oggi stesso sbarcherà in Inghilterra per ratificare l'affare.

L’esterno d’attacco svolgerà domattina le visite mediche a Londra e poi firmerà il contratto che lo farà diventare ufficialmente un giocatore agli ordini di Jurgen Klopp dalla prossima stagione, tornando in Inghilterra dopo la breve esperienza con il Chelsea nel 2014.

Durante la conferenza stampa di Di Francesco, il direttore sportivo Monchi aveva dichiarato che quella per Salah era l’unica trattativa in uscita che stava portando avanti e che si sarebbe chiusa solo per un’offerta soddisfacente. Pare quindi che l’offerta sia arrivata e che il Liverpool abbia convinto la Roma, mettendo sul piatto più di 40 milioni di euro.

Calciomercato Roma, Salah al Liverpool

Mohamed Salah sarà un nuovo giocatore del Liverpool

Al momento, Salah si trova in vacanza al Cairo e il classe '92 partirà dall'Egitto nel pomeriggio per atterrare in serata a Londra. L'esterno d'attacco svolgerà lì le visite mediche nella mattinata di domani, prima di firmare il contratto con il Liverpool che dopo settimane di incontri con la Roma, ha finalmente fatto un'offerta ritenuta ai dirigenti giallorossi che fosse congrua con la valutazione data al cartellino del numero 11.

Salah costerà infatti 35 milioni di sterline, poco più di 40 milioni di euro, diventando il colpo di calciomercato in uscita più redditizio della storia del club. In questa classifica, l'egiziano supererà Erik Lamela che andò al Tottenham per quasi 35 milioni di euro, bonus compresi, nell'estate del 2013. Dopo che l'accordo sarà formalizzato, la Roma dovrà pensare a sostituire Salah sul calciomercato.

L'egiziano è stato un protagonista assoluto in questa stagione romanista, con 19 gol e 15 assist all'attivo, e Monchi è già al lavoro per trovare un giocatore adatto a prendere il suo posto. Secondo Gianluca Di Marzio di Sky Sport, la pista più calda al momento è quella che porta a Domenico Berardi, già allenato da Di Francesco negli anni di Sassuolo. La valutazione data dagli emiliani è molto alta, attorno ai 50 milioni di euro, ma la dirigenza giallorossa sta già provando ad abbassare il prezzo e riuscire a dare al suo nuovo allenatore l'ala destra di cui ha bisogno per sostituire degnamente Salah, che è ormai un giocatore del Liverpool