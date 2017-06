Entro la fine della settimana dovrebbe esserci il tanto atteso summit tra la dirigenza e l'agente del portiere per decidere sulla sua permanenza: possibile rinnovo fino al 2019.

5 ore fa di Daniele Minuti

Il calciomercato in casa Napoli al momento è fermo e a tenere banco a Castel Volturno sono i casi riguardanti i rinnovi contrattuali di alcune pedine fondamentali per Sarri. I nomi sono quelli di Strinic, Ghoulam, per cui l'accordo è sempre più vicino, e Pepe Reina.

La trattativa per il prolungamento del portiere sembra essere la più difficoltosa, ma come dichiarato dal procuratore di Reina solo pochi giorni fa, la sua intenzione sarebbe quella di rimanere a Napoli anche nella prossima stagione.

La società però non vorrebbe che l'ex estremo difensore del Liverpool restasse con il contratto in scadenza nel giugno del 2018 e oltre a discutere con il giocatore per il suo rinnovo, sta già cercando dei possibili portieri da far crescere dietro di lui come secondi o in grado di sostituirlo in caso di addio.

Calciomercato Napoli, prove di rinnovo con Reina

Reina non sa ancora se rimarrà a Napoli

In ogni sua intervista il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha sempre ribadito lo stesso concetto riguardo al futuro di Reina: l'intenzione della società è quella di proseguire il rapporto con lui. In sede di trattativa però si dovrà tener conto dell'età del portiere spagnolo, che a fine agosto compirà 35 anni. Al direttore sportivo Giuntoli è stato dato l'ok per discutere il prolungamento con l'agente del giocatore, Manuel Garcia Quilon. La richiesta iniziale dell'entourage di Reina era quella di un rinnovo per altri 3 anni, ma nelle ultime ore ha cominciato a prendere corpo un'ipotesi alternativa.

Secondo Sky Sport, l'accordo tra le parti potrebbe essere raggiunto per un rinnovo per una sola stagione (fino al 2019). In questo modo Sarri potrebbe comunque contare su un portiere di esperienza e sicuro affidamento e Reina potrebbe far crescere con calma il secondo che la società ha intenzione di affiancargli. I nomi di calciomercato che si fanno a riguardo sono quelli di Leno del Bayer Leverkusen e Meret della Spal: entrambi potrebbero alternarsi con Reina durante la stagione per poi essere pronti a prendere il suo posto nel momento del suo addio a Napoli.

Il giorno dell'incontro fra la dirigenza e lo spagnolo dovrebbe essere giovedì, con Giuntoli che vuole sapere le intenzioni del suo estremo difensore prima dell'inizio del ritiro, il 5 luglio. La sensazione è che il rapporto fra Reina e il Napoli sia destinato a proseguire ma se così non fosse, gli azzurri saranno costretti a intervenire sul calciomercato per sostituirlo. Nelle ultime ore è spuntata l'ipotesi che porterebbe a Federico Marchetti, profilo meno giovane di altri ma più pronto per difendere fin da subito la porta del Napoli sia in Italia che nel palcoscenico europeo.