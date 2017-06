Una notizia che era nell'aria, adesso arrivano conferme. Il Monaco ha perfezionato un colpo in prospettiva: è fatta per Jordi Mboula del Barcellona. Il club francese si assicura il classe 1999 per soli 3 milioni di euro, vale a dire il valore della clausola rescissoria.

Esterno offensivo dalla classe cristallina, considerato tra i migliori prospetti del settore giovanile blaugrana, Mboula è soltanto l'ultimo dei talenti "scippati" da La Masia e cresciuti lontani dalla Catalogna. Toccherà al tecnico Jardim il compito di plasmarlo e svezzarlo, proprio come fatto con Kylian Mbappé che è già corteggiato dai top club di mezza Europa.

Mboula avrà la possibilità di far valere le sue qualità in Ligue 1, di mostrare magie come quelle viste nell'ultima Youth League. Per informazioni chiedere ai giocatori del Borussia Dortmund, ancora alla prese con un gran mal di testa.