Il ds rossonero Mirabelli ha incontrato a Roma la dirigenza della Lazio per sbloccare l'affare per l'argentino: l'accordo è sempre più vicino.

1 condivisione 0 stelle

2 ore fa di Daniele Minuti

L'ennesimo giorno movimentato per quanto riguarda il calciomercato del Milan. Nonostante il clima teso dell'ultima settimana dovuto al rifiuto di Donnarumma di rinnovare il suo contratto, i dirigenti rossoneri non vogliono fermarsi e stanno già lavorando per piazzare un altro colpo in entrata.

Ieri c'è stato un pranzo fra Vincenzo Montella e Massimiliano Mirabelli per discutere proprio delle strategie di calciomercato e nel pomeriggio il direttore sportivo del Milan ha avuto anche un incontro con la dirigenza della Lazio in cui si è parlato di un altro obiettivo per il centrocampo, Lucas Biglia.

Il centrocampista della Nazionale argentina è protagonista di una trattativa serrata fra le due squadre da quasi un mese e ora la società rossonera sembra avere intenzione di dare l'accelerata decisiva per dare a Montella il regista del suo nuovo Milan.

Calciomercato Milan, Biglia si avvicina

Biglia si avvicina al Milan

Quello di ieri non è il primo incontro fra Milan e Lazio: qualche settimana fa i due club avevano parlato non solo di Biglia ma anche di Keita, che però sembra ancora voler mantenere l'impegno preso precedentemente con la Juventus, nonostante l'offerta fatta dai rossoneri per lui fosse stata accettata dai biancocelesti.

Nonostante questo, Mirabelli non ha mollato la presa su Biglia e l'offerta fatta per lui è stata alzata ancora: il ds avrebbe messo sul piatto 18 milioni di euro più 4 di bonus. La valutazione del giocatore di 22 milioni di euro è condivisa da Lotito, che però chiederebbe una parte fissa più alta, almeno di 20 milioni.

La differenza c'è ancora ma non è più così ampia come qualche tempo fa, l'impressione è che la fumata bianca possa arrivare a breve con l'annuncio che è atteso nelle prossime 48 ore. Biglia diventerà quindi il quinto colpo di calciomercato del Milan dopo Musacchio, Kessié, Ricardo Rodriguez e André Silva. Appena chiuso il suo acquisto, i rossoneri torneranno a concentrarsi sulla trattativa per il rinnovo di Donnarumma, per il quale pare essersi riaperto uno spiraglio.