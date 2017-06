L'attaccante francese avrebbe comunicato alla società monegasca le sue intenzioni: o viene ceduto ai Blancos o resta nel Principato.

di Andrea Pettinello

L'estate di calciomercato si arricchisce di un nuovo capitolo. Dopo tante speculazioni da parte dei media di tutta Europa, Kylian Mbappé avrebbe finalmente espresso il suo desiderio. Secondo quanto riporta Marca il 18enne attaccante del Monaco, sul quale si è scatenata un'asta furibonda, avrebbe espresso la sua volontà di trasferirsi nella capitale spagnola: "Voglio solo il Real Madrid", le sue parole.

Mbappé avrebbe specificato che in caso non si concretizzasse la cessione ai Blancos, rimarrebbe volentieri nel Principato. Una scelta netta che fa gongolare il Real Madrid e taglia fuori tutte le altre contendenti, dal Liverpool all'Arsenal, passando per Manchester City e PSG.

La palla ora passa a Florentino Perez, che tra il nuovo mandato da presidente, la grana Cristiano Ronaldo e le voci insistenti che vogliono le merengues in pressing su Donnarumma, ha già un bel da fare.

Calciomercato Real Madrid, Florentino Perez si sbilancia: "Mbappé il mio preferito"

Ad alimentare ulteriormente le voci di calciomercato di un possibile passaggio di Kylian Mbappé al Real Madrid, ci ha pensato lo stesso Florentino Perez, che in una recente intervista si è sbilanciato a favore del talentino francese:

Se devo scegliere tra Dembelé, Dybala e Mbappé, scelgo Mbappé. È un ragazzo giovane, con personalità e di ottima prospettiva. Purtroppo non sono io che faccio gli acquisti perciò staremo a vedere, certamente anche gli altri giocatori citati hanno grandissime qualità.

Poi il presidente delle merengues ha parlato della politica intrapresa recentemente dalla società, che punta molto sulla crescita dei giovani del vivaio e sull'acquisto di stelle nascenti del calcio.

Abbiamo intrapreso una politica fruttuosa con i giovani. Mi fido molto dei miei dirigenti. Dobbiamo stare attenti anche con l'età dei giocatori, non possiamo acquistare chi vogliamo. Mbappé è straniero ma ha 18 anni, perciò eleggibile per la prima squadra. Ovviamente lo stiamo seguendo, ma non posso dire cosa accadrà per certo.

Il calciomercato è ormai nel vivo da qualche settimana, ma il primo vero colpo dell'estate dev'essere ancora piazzato. Sarà il Real Madrid il solito protagonista?