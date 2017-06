Un fulmine a ciel sereno. Robert Lewandowski deluso dal Bayern Monaco. Il motivo? Non è diventato capocannoniere della Bundesliga e si è così lamentato per il poco supporto ricevuto dalla squadra. Una piccola crepa nel rapporto tra giocatore e club che potrebbe aprire nuovi scenari di calciomercato.

Le parole dell’agente di Lewandowski ritraggono un quadro molto chiaro: c’è amarezza. Non si parla ancora di calciomercato, forse lo si farà, con Real Madrid e Chelsea pronte a farci un pensierino.

Robert è deluso, non ha ricevuto dalla squadra l’appoggio necessario per diventare capocannoniere. Nessun aiuto da parte dei compagni e dall’allenatore, non l'ho mai visto così.