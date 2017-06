La punta francese firma col Tianjin Quanjian di Cannavaro e va in Cina. Al Colonia andranno poco più di 35 milioni di euro: la cessione più remunerativa di sempre.

di Elmar Bergonzini

La cessione più remunerativa della storia. Con tutto quel che ne consegue. Il Colonia chiude l’operazione di calciomercato col Tianjin Quanjian di Fabio Cannavaro e prende l’attaccante Anthony Modeste per poco più di 35 milioni di euro. Il club tedesco non aveva mai incassato tanto per un singolo giocatore. Ma il bicchiere è solo mezzo pieno.

Perché a Colonia i tifosi non sono contentissimi. Modeste, con 25 gol in campionato, ha trascinato la squadra fino alla qualificazione in Europa League che mancava dagli anni '90. Vederlo andar via è doloroso, anche se la società, con i soldi incassati, ha promesso di creare una squadra ancora più forte e competitiva.

L’affare si è curiosamente concluso a Ibiza. Lì si sono incontrati i dirigenti del Colonia con alcuni emissari del Tianjin Quanjian. Il club cinese aveva offerto 30 milioni pochi giorni fa, ora è tornato alla carica alzando leggermente l’offerta. Nei giorni scorsi Cannavaro aveva provato a prendere anche Aubameyang, che convinto di andare al Psg aveva però rifiutato. Incassato il no i cinesi hanno virato su Modeste scaricando l’attaccante giallonero, che dopo essere stato sedotto dal club francese, era anche stato abbandonato.

L’operazione di calciomercato oltre alle casse del Colonia riempie quelle di Modeste: l’attaccante francese percepirà uno stipendio di 10 milioni di euro netti a stagione. Stando a quanto riportato dalla Bild il giocatore ha deciso di partire per l’Asia senza la moglie Maeva e i suoi due bambini Kihanna (5 anni) e Brooklyn (2).

L’annuncio ufficiale dell’affare di calciomercato verrà dato solo a fine settimana, perché sia i dirigenti del Colonia che i tifosi vorrebbero preparare una festa d’addio per Modeste. Il giocatore, avendo segnato ben 25 dei 51 gol realizzati dal Colonia, è il giocatore più determinante dell’ultima Bundesliga. Per questo è la cessione più remunerativa della storia del club. Con tutto quel che ne consegue. Anche il dolore dei tifosi.