un'ora fa di Alberto Casella

Ognuno è libero di ragionare come crede - e ci mancherebbe - anche in materia di calciomercato. Secondo Mundo Deportivo, sempre bene informato sulle dinamiche di casa blaugrana, il Barcellona non è disposto a fare follie per Marco Verratti. Il motivo? L'italiano di mestiere fa il centrocampista e quindi non segna tanti gol.

I sacrifici li meritano solo gli attaccanti, gli squali dell'area di rigore, i killer che segnano a grappoli. Sarebbe facile obiettare che per segnare occorre qualcuno che, dopo aver superato tutti gli avversari, ti passi la palla decentemente, meglio se lo fa al momento giusto e nel posto giusto, e che non sono mica tanti quelli che sono in grado di farlo.

Altrettanto facile sarebbe dire che se prima non c'è qualcuno che fa filtro a centrocampo o prima ancora chi fa muro in difesa o chi salva la porta sporcandosi i guantoni, i gol segnati non sempre possono bastare. Poi è chiaro che ogni lavoro, anche nel calcio, può essere fatto bene o fatto male: quanto avrebbe valutato per esempio il Barcellona Iniesta o Xavi, Piqué o Puyol se qualcuno glieli avesse chiesti sei o sette anni fa?

MD fa anche il prezzo - "Verratti: 70 millones" - e argomenta che il pescarese deve avere un costo inferiore agli 83 milioni che il Barcellona ha sborsato tre anni fa per assicurarsi Luis Suarez, uno che però è in grado di garantire un minimo di 30 gol a stagione. Marco insomma sarà anche al centro del progetto di Valverde per le prossime stagioni ma gli sceicchi del Paris Saint-Germain dovranno farsene una ragione: niente cifre a tre zeri per Verratti, in questo caso il prezzo lo fa chi acquista.

Sarà per questo che Raiola generalmente gira al largo dalla Catalogna: ci sono piazze più munifiche di Barcellona.