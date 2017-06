Fábio, all'esordio con la maglia del Figueirense, ha abbandonato lo stadio dopo che un suo errore aveva propiziato il vantaggio degli avversari. Licenziato.

0 condivisioni 0 stelle

7 ore fa di Luca Guerra

Il portiere commette un clamoroso errore e propizia la rete della squadra avversaria, non se ne capacita e all'intervallo abbandona la squadra. Una scena da calcio amatoriale, accaduta su un campo di calcio professionistico, precisamente in Brasile.

I fatti risalgono allo scorso 31 maggio: si gioca Figueirense–Boa Esporte, partita valevole per la quarta giornata del campionato di serie B. Al duplice fischio si va negli spogliatoi sul punteggio di 0-2 per gli ospiti: tra i principali indiziati per la sconfitta della formazione di casa c'è il portiere della Figueirense, Fábio Gonçalves dos Santos, autore di un errore clamoroso sul centro dello 0-1. Su calcio di punizione battuto da Thiago Rodrigues, il numero 1 esce a vuoto e si lascia beffare dal rimbalzo della sfera. Rete seguita dal successivo raddoppio di Fellipe Mateus dal dischetto negli ultimi secondi del primo tempo.

Al rientro negli spogliatoi, la svolta inattesa: Fábio Gonçalves dos Santos, all'esordio a 38 anni con la divisa del club di Florianopolis, decide di abbandonare i compagni, chiamando un taxi e tornando a casa. Dopo un'uscita a vuoto in campo, una teatrale uscita di scena dallo stadio Orlando Scarpelli.

Sbaglia e va via in taxi all'intervallo: clamoroso in Brasile

Il gesto del portiere Fabio non è certo passato inosservato ai vertici del Figueirense, che hanno deciso di interrompere il rapporto con l'estremo difensore. A darne notizia è stato il direttore sportivo del club, Carlos Arini:

Ho parlato con il giocatore e gli ho detto che non fa più parte della squadra.

Substituição do Figueirense - Sai Fabio entra Thiago Rodrigues — Figueirense FC (@FigueirenseFC) May 30, 2017

Fabio, classe 1979 e una carriera spesa con le maglie di Maritimo, Americana Futebol, Ponte Preta, Botafogo, Sao Caetano tra le altre, è di fatto stato licenziato dopo appena 45 minuti giocati con la sua nuova maglia. Di sicuro, non ha ripagato al meglio la fiducia riposta in lui dal direttore sportivo Arini: