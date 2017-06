Jinder Mahal sconfigge Randy Orton a casa sua e mantiene il titolo. Da adesso The Lone Wolf avrà l'opportunità di sfilarglielo quando lo riterrà opportuno.

Il conto alla rovescia è finito, allo Scottrade Center di St. Louis, in Missouri, va in scena l’ottavo Money in The Bank della storia, il primo con ben due Ladder Match nella stessa serata. Se infatti da una parte ci saranno Baron Corbin, Shinsuke Nakamura, Kevin Owens, AJ Styles, Sami Zayn e Dolph Ziggler, a contendersi l’ambita valigetta contenente una title shot per la cintura WWE, dall’altra anche la divisione femminile di WWE SmackDown si cimenterà nel primo storico match di questo genere.

Ci saranno Charlotte Flair, Becky Lync, Tamina, Natalya e Carmella, senza escludere la possibilità di vedere una sesta concorrente a sorpresa. Di certo non ci saranno la campionessa Naomi e la sua sfidante Lana, che tenterà di strapparle il titolo in un Single Match.

In palio ovviamente anche la cintura più importante del roster, quella attualmente di proprietà di Jinder Mahal, il Maharajah che ha parlato ai microfoni di FOX Sports Italia la scorsa settimana. Ci ha raccontato di voler distruggere il suo sfidante, Randy Orton, davanti ai suoi tifosi, a casa sua, St. Louis appunto. Per concludere il programma, poi, non poteva mancare lo scontro per le cinture di coppia di WWE SmackDown, tra i campioni in carica, gli Usos, e gli avversari, i New Day, al loro primo Pay-Per-View dopo il passaggio nel roster blu della World Wrestling Entertainment.

WWE, Money in the Bank - Kick-off

Nel Kick-off dello show, c’è spazio per il ritorno dei The Hype Bros, il tandem composto da Mojo Rawley e Zack Ryder, che solo per via di un infortunio di quest’ultimo, mesi fa, non aveva potuto competere per i titoli di coppia. Ora che è tornato Zack Rider, il duo si è subito ricomposto e fa il suo esordio proprio a Money in the Bank contro i The Colons. E Primo ed Epico non rovinano la festa, venendo sconfitti dalla Hyde Rider.

Women Money in The Bank Ladder Match

Parte così il vero e proprio Pay-Per-View e sembra proprio che il primo match in programma nella card della serata sia quello che lo farà entrare nella storia, quanto meno a livello statistico. Il primo Money in the Bank Ladder Match femminile di sempre va in scena. Entrano nell’ordine Charlotte, Becky Lynch, Tamina, Carmella (accompagnata da Ellsworth) e Natalya. Non ci sono sorprese, saranno loro cinque a prendere parte a questa sfida.

L'inizio del match vede un dominio di Tamina, senza però che abbia mai la vera possibilità di salire sulla scala per raggiungere la valigetta. Ne ha l’opportunità poco dopo Natalya, ma sale troppo lentamente e quando è sul punto di staccare la valigia viene fermata da Charlotte.

Dopo è il turno della figlia di Rick Flair e di Carmella (che sembra soffrire di vertigini per la lentezza con sui sale le scale ogni volta), che se le danno in cima alla scala e consentono a Tamina di buttarle giù entrambe. A turno provano tutte, ma vengono sempre interrotte sul più bello. Quando Becky sembra avere la sera spianata, è addirittura James Ellsworth che la butta giù, poi sale sulla scala e si prende la valigetta, consegnandola a Carmella! Senza essere dovuta arrivare sull’ultimo gradino, la principessa di Staten Island è la vincitrice del primo Money in the Bank Ladder Match femminile della storia!

Backstage

Viene intervistata nel backstage Lana, che prima spiega quanto siano state fortunate le altre ragazze per il fatto che lei non abbia partecipato all’appena concluso Ladder Match e poi ricorda a tutti cosa ha fatto a Naomi nell’ultima puntata di WWE SmackDown. Per questo, dopo il suo match titolato di stasera, il roster blu avrà la sua “prima affascinante campionessa femminile”.

New Day vs The Usos (C)

I New Day si schierano con Big E e Kofi Kingston, che alla lunga sembrano averne di più rispetto ai fratelli samoani, Jay e Jimmy. È soprattutto lo strapotere fisico di Big E a fare la differenza, lo dimostra con la sua Big Ending su Jay, salvato in extremis solo grazie a Jimmy. Lo stesso discorso si ripete poco dopo, a seguito di un Midnight Our assestato sempre su Jay. Quando Kofi Kingston va per schierarlo, però, Jimmy lo trascina letteralmente fuori dal ring.

I due si vanno a prendere le loro cinture e se ne vanno tra il pubblico, facendosi contare fuori perdendo per squalifica. Ma anche se a vincere sono i New Day, le cinture le conservano gli Usos restando campioni di coppia a WWE SmackDown.

Backstage

Ci viene mostrato un Tweet molto polemico del General Manager di WWE SmackDown, Daniel Bryan (che tornerà operativo nella prossima puntata) per l’andamento del Ladder Match femminile. Poi l’inquadratura passa nel backstage, dove troviamo gli Hall of Famer Bob Orton e Sergent Slaughter che parlano tra di loro.

Naomi (C) v Lana

È il momento del match con in palio la cintura di campionessa femminile di Naomi, di fronte all’avversaria di serata, Lana. L’abbigliamento da ring della ragazza di origine russa ci fa capire cosa intenda quando dice che vuole diventare la “prima affascinante campionessa femminile”. E anche sul ring non è certo una semplice sparring partner di Naomi, messa in grossa difficoltà.

Dopo una lunga serie di colpi durissimi, Lana è quasi sul punto di prendersi la vittoria, ma è in quel momento che fa il suo ingresso Carmella, con Ellsworth e la valigetta.

Sembra volerla usare, ma poi ci ripensa. Questa interruzione permette però a Naomi di riprendersi e chiudere Lana nella Slay-o-mission che la porta alla vittoria per sottomissione. Carmella sembra di nuovo voler incassare la valigetta, ma ci ripensa un’altra volta e se ne va tutta contenta, lasciando a Naomi - letteralmente salvata - il ring per i festeggiamenti.

Backstage

Da una produzione dei Breezango e dei Fashion Files, va in onda una puntata di Fashion Vice, praticamente una versione da Pay-Per-View della Fashion Police, a cui arriva una videocassetta. Brezze e Fandango la mettono nel registratore e due uomini oscurati gli dicono che se vogliono saper di chi siano, possono andare a trovarli sul ring.

Intanto l’arena si riempie di cuori ed entrano Mike e Maria Kanellis, che tornando così a WWE SmackDown. E il motivo, abbastanza incomprensibile, lo spiegano insieme:

Negli ultimi 7 anni ho cercato il partner perfetto e finalmente l’ho trovato. E ora voglio insegnare a SmackDown a vivere con il potere dell’amore.

Poco dopo vengono presentati gli Hall of Famer presenti nell’arena, e sono Greg Gagne, Larry "The Axe” Henning, Baron von Rasche, Sergent Slaughter, Bob Orton e il 16 volte campione del mondo, Rick Flair. Loro assisteranno a bordo ring al prossimo match, quello per il titolo WWE.

Jinder Mahal (C) vs Randy Orton

La prima parte dell’incontro è un dominio incontrastato di Randy Orton, in una delle sue prestazioni migliori degli ultimi tempi. The Viper è in pieno controllo del match, ma alla prima minima distrazione viene lanciato fuori dal ring da Jinder Mahal e nella caduta riporta un problema alla gamba sinistra.

Il Maharajah lo capisce e comincia a infierire su di essa catalizzando tutti i suoi colpi in quella zona. Randy Orton reagisce, butta l’indiano proprio davanti alle leggende, compreso suo padre, che gradisce.

Ma ogni volta che la vipera scopre il fianco, Jinder Mahal torna a colpirlo sulla gamba dolorante, applicando anche la Figura 4, sotto lo sguardo del Nature Boy. Randy riesce a capovolgere sia quella che l’inerzia del match, riprendendo il comando nonostante la gamba dolorante. Riesce anche ad andare a segno con l’RKO, ma i Singh Brothers intervengono e metteno il piede di Jinder Mahal sulla corda.

Dopo le proteste di Orton, l’arbitro li espelle entrambi, i due ci mettono molto però ad allontanarsi, poi hanno un’idea… Se la prendono con il padre di Randy Orton, ma The Viper arriva e li mette entrambi ko, gettandoli sopra i tavoli di commento.

Il loro però era un sacrificio calcolato per il Maharajah, che in tutto questo ha il tempo per ricaricare le energie, aspettare l'avversario sul ring e applicare ancora una volta la Camel Clutch, che vale il conteggio di tre. E Jinder Mahal si conferma campione WWE, sconfiggendo per la seconda volta Randy Orton.

Breezango vs The Ascension

Prima di passare al Main Event della serata, abbiamo come aperitivo il match tra i Breezango e i due avversari misteriosi, rivelatisi poi gli Ascensions. L’incontro dura un paio di minuti e a vincere è la Fashion Police. Si può passare all’incontro più atteso.

Money in The Bank Ladder Match

Il primo a fare il suo ingresso è AJ Styles, a seguire Dolph Ziggler, Sami Zayn, Kevin Owens e Shinsuke Nakamura. Il giapponese non fa in tempo a entrare che viene però attaccato da Baron Corbin, che lo colpisce prima con una scala, poi con la telecamera, lasciandolo a terra esanime, senza che nessuno intervenga. Il Money in The Bank Ladder Match comincia così con soli 5 concorrenti. E dopo pochi minuti dall’inizio del combattimento, vediamo inquadrato Nakamura che viene portato negli spogliatoi dai medici.

The #LoneWolf @BaronCorbinWWE has NO TIME for @ShinsukeN's entrance! He wants to take @WWE's Rockstar OUT of this #MITB #LadderMatch! pic.twitter.com/dcKQfWxzdi — WWE (@WWE) June 19, 2017

Mentre Zayn e Kevin Owens se le danno da una parte, dall’altra Corbin e Ziggler si alleano per attaccare AJ Styles con la scala. L’alleanza però è solo momentanea, perché subito dopo i due si picchiano tra di loro.

Nei primi dieci minuti, nessuno tenta di salire verso la valigetta, ma Sami Zayn è uno dei più attivi e riesce anche a spaccare una scala lanciandoci sopra Kevin Owens. Quando però va a prenderne un’altra per fare un tentativo, viene fermato da Dolph Ziggler, che inizia la sua scalata. I due si interrompono e indeboliscono a vicenda, lasciando così spazio a Baron Corbin e AJ Styles, che si picchiano a due passi dalla valigetta.

li raggiunge Ziggler, che fa cadere prima The Phenomenal, poi il Lone Wolf. Ora sopra la scala ci sono di nuovo Sami Zayn e Dolph Ziggler e il canadese esegue un’impressionante Power Bomb da lassù in cima. In tutto questo però si è ripreso Kevin Owens, messo di nuovo ko da un Underdog from the Underground in condizioni strepitose, anche se la sua scalata viene interrotta da un volo plastico di AJ Styles. The Phenomenal poco dopo usa Kevin Owens per spaccare un’altra scala, poi sale in cima per prendere la valigetta e si attacca ad essa, ma Dolph Ziggler gli toglie la l'appoggio da sotto.

AJ resiste per qualche secondo, prova a staccarla ma alla fine cade rovinosamente. Baron Corbin prova ad approfittarne, ma ecco che suona la musica di Nakamura, che si è ripreso ed è pronto per prendere parte all’incontro. Prima di tutto sistema il Lone Wolf, poi fa lo stesso con Dolph Ziggler e Sami Zayn, che riceve anche il Kinshasa.

È il momento di andare a prendere la scala: il giapponese la porta sul ring, poi scende al volo e mette fuori gioco anche Kevin Owens. Si posiziona per salire, ma sul quadrato lo raggiunge AJ Styles. I due sono uno di fronte all’altro e di comune accordo, senza dire una parola, decidono di spostare la scala e vedersela prima da uomini. Comincia uno scambio di colpi senza regole, che li porta a continuare lo scontro, stremati, in cima all’ultimo gradino. Ed ecco che ad approfittarne arriva Baron Corbin, che fa cadere entrambi, per poi salire indisturbato e prendersi il Money in the Bank! E si conclude così, con la vittoria del Lupo Solitario questo fantastico Pay-Per-View.