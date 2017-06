Capro espiatorio dei tifosi che non vedono di buon occhio il Lipsia, Werner viene fischiato anche in nazionale. Ma resta fiducioso: "Farò cambiare idea a tutti".

1 condivisione 0 stelle

3 ore fa di Elmar Bergonzini

Fischi, non fiaschi. Timo Werner ha finito la stagione come miglior cannoniere tedesco. Non solo in Bundesliga. Con il Lipsia ha segnato 21 gol in 31 partite di campionato. Mai un giocatore della sua età aveva segnato così tanto in un singolo torneo, mai l’attaccante di una neopromossa era arrivato a quota 20. Ha battuto ogni record.

E si è guadagnato la nazionale. Low lo ha portato con sé in Russia per la Confederations Cup. Lo vuole vedere da vicino, perché è probabile che venga convocato anche per il Mondiale. Per questo Werner vuole fare bene. Ma c’è chi gli rema contro: i tifosi. Lo fischiano. Fondamentalmente solo perché gioca col Lipsia.

Ufficialmente il motivo è una simulazione datata 3 dicembre. Quel giorno, dopo meno di un minuto, Werner cadde in aria contro lo Schalke prendendosi un rigore inesistente. In realtà il problema è il Lipsia. È il club che non piace ai tedeschi, che di conseguenza non apprezzano chi ci gioca. E quindi fischiano Timo.

Werner esulta dopo un gol col Lipsia

Werner fischiato ma comunque contento

Ora però, con la Confederations Cup, Werner vuole riuscire a convincere il pubblico tedesco. Vuole conquistare i tifosi. Almeno per le partite nelle quali rappresenta la Germania. Perché serve unità di intenti.

Riesco a ignorare i fischi. Quando gioco in Bundesliga sono ancora più forti rispetto a quando gioco in nazionale, ma i miei gol li ho fatti lo stesso.

Sereno, tranquillo, ambizioso. Perché quando hai tutti contro puoi solo vincere per zittire le critiche. A maggior ragione quando sono prevenute.

Mi fischiano da mesi dopo la simulazione, ma non sono il primo e non sarò l'ultimo a farla. La realtà è che fino alla partita con lo Schalke nessuno poteva attaccarci su nulla perché eravamo stati troppo bravi in tutto, e a qualcuno questo dato che siamo il Lipsia non piaceva.

Werner sa bene che fra l’altro in Germania i tifosi spesso sono prevenuti. Anche Mario Gomez ha passato a lungo un periodo difficile. Lo fischiavano quando giocava in nazionale perché in molti pensavano non fosse degno. Avrebbero preferito altri al suo posto. Ma alla fine Mario ha convinto tutti. E in questa stagione ha trascinato il Wolfsburg alla salvezza.

Anche Gomez veniva fischiato, ma poi è stato apprezzato da tutti. Il mio obiettivo è che i tifosi tedeschi pensino che sia una fortuna che io indossi questa maglia.

Fischi, ma non fiaschi. Timo Werner per adesso non piacerà a tutti i tedeschi. Ma di partita quest’anno non ne ha sbagliata neanche una. E se continua così anche i fischi passeranno di moda…