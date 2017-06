Chi potrebbe sostituire il portoghese se davvero dovesse lasciare il Real Madrid? I numeri dicono che lo spagnolo potrebbe reggere il confronto.

Se Football Leaks e lo sconvolgimento che sta provocando – al momento solo in Spagna – sia davvero la causa scatenante di un ribaltamento sul calciomercato che una settimana fa appariva semplicemente impronosticabile o soltanto - come maliziosamente adombra qualcuno - un’occasione agganciata al volo da Cristiano Ronaldo per provare a ottenere condizioni economiche più favorevoli dal Real Madrid, è presto per dirlo.

All’inizio della scorsa settimana l’Agenzia Fiscale spagnola aveva sporto denuncia per frode nei confronti del portoghese accusandolo di aver evaso 14,7 milioni di euro di imposte non versate sui propri diritti d’immagine negli anni che vanno dal 2011 al 2014. Frode fiscale per la quale CR7 avrebbe utilizzato una società con sede nelle Isole Vergini Britanniche.

La notizia della denuncia ha provocato un terremoto a catena, non solo su media e social, ma anche e soprattutto a Valdebebas, dove Florentino Perez si è visto recapitare sulla scrivania il messaggio cui mai avrebbe pensato di dover far fronte, la richiesta di cessione del suo giocatore simbolo, Cristiano Ronaldo:

Basta, me ne vado dal Real Madrid. Ormai ho deciso e non torno indietro.

Real Madrid, Asensio: e se il "sostituto" di CR7 fosse già in casa?

La presunta decisione di Cristiano Ronaldo di lasciare il Real Madrid ha immediatamente spalancato scenari da fantascienza, con la corsa a capire quali potrebbero essere le squadre in grado di acquistare CR7, una cosa che solo a parlarne fa quasi effetto. Il Paris Saint-Germain, da anni in pressing sul portoghese, avrebbe messo sul piatto 140 milioni.

Va bene che Parigi è sempre Parigi, ma si parla di un’offerta di 210 milioni da parte del Manchester United, e pazienza se i rapporti fra Mourinho e il suo connazionale non sono idilliaci: vuoi mettere il fascino di tornare nel club che lo aveva lanciato nel grande football? Più complicata la soluzione Bayern Monaco e quasi da escludere la Cina, troppo presto per un Cristiano Ronaldo in forma supershow.

Detto che Florentino Perez ha subito provato a vestire i panni del pompiere e Zidane e Sergio Ramos quelli dei pacieri, per il Real Madrid l’eventuale partenza di Cristiano aprirebbe fronti inimmaginabili sul calciomercato. Con un bottino del tutto ipotetico ma sicuramente di dimensioni ragguardevoli – diciamo intorno ai 200 milioni? – non avrebbe che l’imbarazzo della scelta nella ricerca del successore.

I media di tutto il mondo stanno già facendo a gara per indovinare quale sarebbe il sostituto di CR7 che la Real Casa andrebbe a scegliere sul prossimo calciomercato. Basta sciogliere la fantasia, non ci sono limiti, da Hazard a Verratti, da Lewandowski ad Aubameyang, da Lukaku a Kane. Manca solo Messi, per ovvie ragioni.

Cristiano Ronaldo e Robert Lewandowski, staffetta fra campioni?

Asensio, signor nessuno

Detto che pensare di sostituire Cristiano Ronaldo con un altro giocatore sembra più un ossimoro che un’operazione di calciomercato, il Real Madrid in realtà una possibile soluzione potrebbe anche averla già in casa e l’incasso-monstre dell’eventuale cessione del portoghese potrebbe servire a rinforzare altri reparti.

Nella rosa di Zidane, infatti, c’è uno come Marco Asensio, signor nessuno fino a un anno fa, ma che grazie a una straordinaria stagione da “riserva” di lusso ha portato la Casa Blanca a rifiutare per lui anche offerte da 50 milioni, come quella che aveva inviato il Liverpool addirittura in tempi non sospetti.

E se il sostituto di Cristiano Ronaldo fosse Asensio?

Asensio come Cristiano Ronaldo: una bestemmia? Sicuramente sì, se si considerano le due carriere. Ma se si provasse a spostare il confronto su due piani paragonabili, potrebbero anche arrivare delle sorprese. Il portoghese, nato nel febbraio 1985, è sicuramente un predestinato, un fuoriclasse di quelli come ne nascono pochi, mentre Marco Asensio, del gennaio 1996, chiaramente ha ancora tutto da dimostrare.

Il confronto in cifre

Ciò non di meno proviamo a mettere in parallelo due loro annate, quelle che entrambi hanno cominciato a 20 anni. Per Cristiano Ronaldo si tratta della stagione 2005-06, la sua terza al Manchester United, per lo spagnolo si tratta di quella appena conclusa. Allora il portoghese era da tempo un punto fermo della formazione di Alex Ferguson che nel 2003 lo aveva pagato 19 milioni allo Sporting Lisbona. Quell’anno Cristiano scese in campo complessivamente 47 volte per un totale di 3.413 minuti giocati con un bottino di 12 gol e 8 assist, una media di un gol ogni 284 minuti. Quest’anno Asensio, nonostante la fortissima concorrenza interna ai galacticos, ha visto il campo in 38 occasioni per un totale di 1.918 minuti giocati con un bottino di 10 gol e 4 assist, una media di un gol ogni 192 minuti.

Volendo andare ancora più a fondo, poi, può essere significativo esaminare il rendimento a livello internazionale, un aspetto che al Real Madrid hanno particolarmente a cuore. Ebbene qui Asensio batte Cristiano 4-0: 1 gol nella Supercoppa Uefa dello scorso agosto e 3 in Champions League nella stagione di esordio, con appena 255 minuti giocati. Ronaldo, fatta eccezione per il gol al Debreceni nelle qualificazioni di Champions League 2005-06, ha segnato la sua prima rete internazionale la stagione successiva, la quarta in coppa per lui.

Plusvalenza record

Numeri che possono voler dire tutto e niente, anche perché il meglio Cristiano lo ha dato dopo – e non ha ancora finito il lavoro - e Asensio ha ancora tutto da dimostrare. Per ora al massimo si può dire che la basi ci sono. Sentite per esempio che cosa ne pensa il suo compagno nell’Under 21 spagnola Dani Ceballos:

Marco è destinato a diventare un fuoriclasse a livello mondiale: sarà una delle stelle già a Russia 2018.

Asensio, 3 gol all'esordio agli Europei con la Spagna Under 21

Mentre secondo Iñaki Williams:

Fa cose allucinanti, mi incanta ogni volta che prende la palla, è incredibile come riesca a renderti tutto più facile.

Per ora una cosa è sicura: i 3 milioni e mezzo pagati da Florentino al Maiorca nel 2015 hanno già portato una plusvalenza record nelle casse del Real Madrid.