Il contratto di Super Mario col Nizza è in scadenza ma il club francese ha deciso di rinnovare e confermarlo. Manca solo qualche dettaglio prima della firma.

2 ore fa di Elmar Bergonzini

Numeri alla mano è stata la sua stagione migliore. Vero, il campionato francese dal punto di vista tecnico non è sicuramente il più complicato d’Europa, ma Mario Balotelli sembra effettivamente rinato. Ha trascinato il Nizza fino al terzo posto in classifica, fino ai preliminari di Champions League, e ora potrebbe restare.

Anzi, si può perfino togliere il condizionale, perché i giornali francesi sono convinti che Balotelli alla fine rinnoverà il proprio contratto con il Nizza. Decisiva, in tal proposito, la decisione di Lucien Favre di restare in Ligue 1 dopo aver trattato il proprio passaggio al Borussia Dortmund, che ha poi però preferito Peter Bosz.

Stando a quanto affermato dal presidente del Nizza, Jean-Pierre Rivère, Balotelli sarà già presente all’allenamento di oggi, secondo Nice Matin in realtà Super Mario arriverà solo mercoledì insieme ai sudamericani Dante, Dalbert e Benitez. Ma cambia poco: resterà in Francia. E da lì proverà a convincere Ventura a convocarlo per il mondiale.

In questa stagione Balotelli ha segnato 15 gol in 23 partite. Mai la sua media gol era stata così alta. Dal punto di vista realizzativo aveva segnato al massimo 14 gol in 30 partite col Milan nel 2013-14. Aveva fatto bene anche col Manchester City nel 2011-12, quando terminò con 13 gol in 23 partite. Ma questa vissuta a Nizza è la sua stagione migliore.

Il suo contratto scade il 30 giugno. Mancano meno di due settimane, ma il futuro di Balotelli a questo punto non sembra essere in bilico. Al punto che anche Jean-Pierre Rivère è sembrato molto ottimista.

Vedremo se sarà sempre con noi, ma il nostro obiettivo è quello di costruire una squadra nella tranquillità e serenità.

Nell’anno del mondiale Balotelli sarebbe potuto essere un colpo interessante per vari club, ma per la prima volta dal 2013, quando lasciò il Manchester City, Super Mario ha deciso di disputare due stagioni consecutive (e intere) con la stessa maglia addosso. Anche questo può servire a convincere Ventura. Dimostrare di aver trovato serenità, di essere maturato. Sportivamente poi è già sulla strada giusta: numeri alla mano è stata la sua stagione migliore. Ora però deve migliorare ancora.