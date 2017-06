Il mancato rinnovo di Gigio Donnarumma con il Milan è il caso dell'estate. Il club rossonero ha offerto un contratto da 5 milioni di euro per cinque stagioni al suo gioiello ma il portiere ha rispedito al mittente l'importantissima proposta, attirandosi le ire dei tifosi rossoneri che adesso vedono in lui nient'altro che un mercenario.

Anche nella serata di ieri, mentre Donnarumma era intento a difendere i pali della Nazionale Under 21 impegnata contro la Danimarca, alcuni tifosi gli hanno lanciato dei dollari fac-simile. Un gesto che fortunatamente non ha distratto il portierino di Castellammare di Stabia, poco impegnato durante il match che gli azzurrini hanno vinto 2-0 grazie alle reti di Pellegrini e Petagna.

Dopo la partita a catalizzare l'attenzione sono state le parole di Mino Raiola, che ha spiegato tutti i motivi del rifiuto alla proposta del Milan.

Marco Fassone, ad del Milan, ha rilasciato dichiarazioni interessanti al Corriere della Sera.

Siamo addolorati per le minacce di morte che la famiglia di Donnarumma ha dovuto subire. Noi, come società, abbiamo fatto tutto il possibile affinché Gigio restasse in rossonero. Se lui alla fine ci ripenserà, sarebbe accolto a braccia aperte. Così come farebbero anche i tifosi del Milan. Nel calcio gli umori cambiano velocemente.