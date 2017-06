In una recente intervista l'allenatore più vincente della storia dei Red Devils ha consigliato lo Special One sui metodi da adottare per tornare sul tetto d'Europa.

un'ora fa di Andrea Pettinello

Nessuna invidia. Nessuna rivalità. Nessun delirio di onnipotenza. Sir Alex Ferguson è stato, è e rimarrà per sempre una leggenda del Manchester United . Ora è membro dirigente della società e si è sentito in diritto di indicare la retta via al suo ex rivale, oggi manager dei Red Devils, José Mourinho.

Dopo i tre trofei conquistati (Coppa di Lega, Europa League e Community Shield) alla sua prima stagione a Old Trafford, lo Special One sa di avere l'obbligo di riportare il Manchester United a competere con gli altri top club europei, visto che il periodo di appannamento vissuto dopo l'addio di Sir Alex Ferguson, ha costretto i Red Devils a vivere qualche anno in balia di giocatori non all'altezza e allenatori incapaci di reggere le pressioni di un ambiente simile.

In questo compito così arduo e pieno d'ostacoli, José Mourinho ha avuto la fortuna di avere al suo fianco l'uomo che più di tutti conosce lo spogliatoio del Manchester United e che a differenza di tutti gli altri è stato in grado di guidare i Red Devils sul tetto d'Europa e farceli rimanere per più di un decennio.

Ferguson consiglia Mourinho: "Così si vince in Europa"

La cosa più bella del Manchester United è quella di accettare una sfida: battere sempre i migliori. L'International Champions Cup che si giocherà in estate sarà già un primo passo. Per i giovani rappresenterà un'opportunità per mettersi in mostra e guadagnarsi la fiducia dell'allenatore. Più sarà difficile la sfida che affronteranno, più saranno preparati quando affronteranno il Manchester City in campionato o il Barcellona e il Real Madrid in Champions League. Questo è il primo passo per vincere in Europa.

Così Sir Alex Ferguson ha parlato del futuro dei Red Devils e ha indirettamente guidato Mourinho sulla strada da intraprendere per tornare protagonista nell'Europa che conta.

Per lo Special One non sarà importante solo spendere l'enorme quantità di denaro messa a disposizione dalla società (più di 200 milioni di euro), ma anche dare fiducia nel corso della stagione a tutti quei giovani che già lo scorso anno hanno dimostrato di meritare un posto in prima squadra. Da Rashford a Fosu-Mensah, passando per Lingard: il futuro del Manchester United dipenderà anche e soprattutto da loro.