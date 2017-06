Il playmaker del Real Madrid è nel mirino dei tifosi della nazionale croata, tutta colpa della sua testimonianza a favore del controverso Zdravko Mamic.

2 ore fa di Paolo Cola

Non solo Cristiano Ronaldo. Un'altra superstar del Real Madrid sta vivendo un periodo particolare, anche se la cosa non riguarda la sua esperienza con la camiseta blanca. Luka Modric, tra i principali artefici del secondo trionfo europeo consecutivo delle merengues - la sua ripresa a Cardiff è stata una lectio magistralis sul mestiere del playmaker - è al centro di una feroce polemica nella sua terra natia, la Croazia. Talmente feroce che i tifosi della nazionale balcanica sono giunti al punto di pretendere da Modric che rinunci alla fascia di capitano. Tutta colpa del suo appoggio a Zdravko Mamic, ex presidente della Dinamo Zagabria e uomo tra i più controversi (e odiati) del suo paese.

Diventato ricco in maniera non troppo chiara durante la guerra civile jugoslava, e dopo aver condizionato la vita economica e politica del suo paese, oggi Zdravko Mamic si trova alla sbarra per appropriazione indebita e frode fiscale. Tra le altre cose, Mamic è accusato di aver trattenuto nelle proprie tasche la metà dei 21 milioni di sterline che nel 2008 il Tottenham versò alla Dinamo Zagabria per l'acquisto di Modric. Il pubblico ministero ha ampiamente dimostrato la cosa, e la difesa non sta nemmeno provando a negarlo, sostenendo che il fatto si è compiuto, ma che fosse perfettamente legale.

Modric è uno dei testimoni-chiave del processo. Conosce Mamic da tempo e da lui ha ricevuto supporto economico nei primi anni della sua carriera, accettando poi un accordo che lo obbligava a versargli una parte dei suoi introiti. Anche altri giocatori, peraltro, hanno firmato simili accordi, nonostante Mamic non abbia mai ottenuto alcuna licenza Fifa per esercitare come agente. L'accusa ha dimostrato che metà dei 21 milioni di sterline ricevuti dal Tottenham finì direttamente nelle tasche di Modric. E da lì, secondo il suddetto accordo privato, fu quindi dirottato in quelle di Mamic. Al giocatore rimasero in mano circa 1,7 milioni di sterline.

Mural for Luka Modric in Mostar defaced after he changed his testimony in favour of Zdravko Mamic at the latter's corruption trial. pic.twitter.com/xTbRRygzYP — Rusty Woodger (@rustywoodger) June 14, 2017

I croati contro Modric

Come detto, la difesa non contesta i fatti, ma sostiene che vi fosse un contratto perfettamente legale che disciplinasse la questione. L'accusa, invece, sostiene che tale contratto sia stato firmato e retrodatato dopo la chiusura dell'affare tra Dinamo e Spurs. Ed è esattamente quello che Modric ha ammesso lo scorso anno, inguaiando severamente Mamic.

Ma recentemente, et voilà, Modric ha cambiato versione, sostenendo di non aver mai detto quelle cose e di non ricordarsi nulla dei fatti in oggetto di discussione. La sua retromarcia non gli ha guadagnato soltanto il disprezzo generale dei fan croati, ma rischia di costargli una denuncia per spergiuro e falsa testimonianza, reati che il sistema penale del suo paese punisce con pene detentive che vanno dai sei mesi ai cinque anni.