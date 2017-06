L'allenatore diserta la prima seduta della stagione per motivi personali: inevitabile ripensare ai precedenti con Marsiglia, Espanyol e Lazio.

11 minuti fa di Marco Ercole

A Lille stanno cercando di ostentare una finta serenità, ma un po' di preoccupazione c'è. Inevitabile sia così, il curriculum di Marcelo Bielsa parla chiaro. E per quanto sia ricca, affascinante e suggestiva la sua storia, questa comprende anche dei clamorosi dietrofront in extremis.

Così, quando oggi non lo hanno visto arrivare nel centro sportivo per il primo giorno di ritiro (stabilito da lui, ovviamente), i dirigenti della squadra francese avranno sicuramente recitato qualche preghiera. Non che manchi la fiducia nel buon Marcelo, anzi.

Quando una squadra si affida a lui, significa che è pronta ad affidargli il comando e il potere decisionale praticamente in ogni ambito, quindi da parte del club di turno c'è una fede totale nel suo lavoro. Ma i precedenti di Bielsa incutono quanto meno un pizzico di timore. La comunicazione dell'assenza di Bielsa al primo allenamento del Lille è stata ridotta a un sintetico "motivi personali", e questo non può che essere un ulteriore motivo di preoccupazione.

I suoi precedenti in tal senso parlano chiaro: con l'Espanyol, nel 2011, durò appena 5 partite ufficiali, poi salutò tutti per rispondere alla chiamata della nazionale argentina. Nell'agosto 2015 invece toccò al Marsiglia e riuscì anche a migliorarsi, dirigendo la squadra solo per una gara, prima di abbandonare tutto e dare le dimissioni per divergenti opinioni con la società in tema di mercato. Il suo "personale record" è però quello della scorsa estate, quando El Loco firmò un contratto per diventare il nuovo allenatore della Lazio, ma poi non si presentò mai a Roma, nonostante il presidente Lotito lo aspettasse per il primo giorno di ritiro.

Anche in quel caso le motivazioni erano da addurre a incomprensioni riguardo le scelte di mercato: Bielsa avrebbe voluto praticamente tutti i nuovi innesti già dal primo giorno di lavoro e in quel momento la società biancoceleste non aveva ancora chiuso nessuna trattativa.

Così la Lazio virò su Simone Inzaghi in extremis (e alla fine non è che sia andata poi così male a Lotito), di fatto il primo "allenatore subentrante" dell'ultimo campionato di Serie A. E con il tecnico di Rosario è iniziata una battaglia in tribunale ancora in corso. Mentre queste beghe legali vanno avanti, il guru argentino ha deciso di rimettersi in gioco con il Lille, ma questo primo allenamento disertato mette un po' di apprensione. Certo, la situazione con il club francese è decisamente diversa rispetto ai suoi precedenti. Ma con uno così non si può davvero mai star tranquilli. Se lo chiamano Loco, in fondo, ci sarà pure un motivo...