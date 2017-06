Il club spagnolo ha invitato tifosi e simpatizzanti a inviare il proprio contributo alla realizzazione di un video sulle note del tormentone di Luis Fonsi.

1 condivisione 0 stelle

3 ore fa di Alberto Casella

Il tormentone dell'estate è già entrato di forza nelle nostre vite. Niente "pasito a pasito", è stata una vera e propria irruzione senza difesa, incontrastabile: Despacito, di Luis Fonsi con Daddy Yankee, fa ormai delle nostre giornate, in casa, in auto, al bar, ovunque.

Ora sta sbarcando anche nel mondo del calcio. Ci ha pensato il Leganes che sta realizzando un video per sostenere la campagna abbonamenti per la prossima stagione. Il club biancazzurro vuole fare le cose in grande per continuare a sognare: fondato nel 1928 nell'omonima città situata proprio nel centro esatto della Spagna, ha navigato a lungo fra le leghe regionali e la Tercera Division.

Solo a fine anni 80 il Leganes si è affacciato in Segunda e dopo un trentennio in cui ha oscillato fra Segunda B e Segunda A, nell'estate scorsa ha ottenuto la prima storica promozione in Primera, la Liga insomma e finalmente. Non è stata una stagione facile, ma alla fine la salvezza è arrivata, grazie al quartultimo posto, con quattro punti di vantaggio sullo Sporting Gijon.

Ora i Pepineros, fedeli al loro stile scanzonato e divertito, non vogliono lasciare nulla di intentato per rimanere in Liga. Per farlo hanno bisogno di riempire lo stadio del Butarque - non un'impresa titanica visti gli 11mila posti - per renderlo un'arma in più, fortino inespugnabile da almeno 30 punti in stagione (quest'anno sono stati 21).

Per attirare attenzione, il Leganes ha messo in campo arte e creatività. Ha avviato la produzione di un video con l'aiuto di due giocatori, Martín Mantovani e Jon Ander Serantes, che con grande spirito invitano i tifosi a sottoscrivere l'abbonamento per la stagione entrante, cantando sulle note di Despacito, ma utilizzando parole relative alla squadra e intitolando il pezzo Pepinero.

Mantovani e Serantes hanno dato il la, ora tocca a tifosi e simpatizzanti continuare. Il Leganes ha indetto un vero concorso aperto a tutti, anche a chi tifa per altre squadre: occorre mandare il proprio video al club che ringrazierà tutti e regalerà una tshirt 2017-18 a coloro che entreranno a far parte del video finale ufficiale. Pasito a pasito...