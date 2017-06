Lasitskene e De Grasse sono stati i protagonisti del Bauhaus Galan di Stoccolma, sesta tappa della IAAF Diamond League in una giornata soleggiata ma fortemente battuta dal vento che non ha permesso l’omologazione del 9”69 dello sprinter canadese

3 ore fa di Diego Sampaolo

100 metri maschili - Il vento ha sospinto il fuoriclasse canadese André De Grasse all’eccellente 9”69, tempo strabiliante che purtroppo non potrà venire omologato a causa della velocità di Eolo misurata addirittura a +4.8m/s. De Grasse aveva già messo a segno un’altra prestazione ventosa due anni fa in occasione del successo ai Campionati NCAA in 9”75. La freccia canadese ha consolidato il primo posto nella classifica generale con 25 punti. Altri quattro sprinter sono scesi sotto i 10 secondi: l’ivoriano Ben Youssef Meité (9”84), il giamaicano Ryan Shields (9”89), il cubano Yunier Perez (9”92) e il tedesco Julian Reus (9”99). André De Grasse:

Che shock quando ho visto il tempo sul display. Volevo correre in meno di 10 secondi ma non pensavo di essere così in forma da poter andare così veloce. Sono contento del grande inizio di stagione. Poco prima della partenza ho sentito il vento ma al momento di andare ai blocchi non lo percepivo così forte. E’ il mio tempo più veloce. Domani avrò qualche dolore perché è stato un grande sforzo per il mio fisico. La prestazione mi dà fiducia. Mi sto avvicinando al top della forma in vista dei Mondiali

Salto in alto femminile - Mariya Kuchina Lasitskene ha collezionato il terzo successo consecutivo in Diamond League nel salto in alto superando tutte le misure (1.90, 194, 1.97m e 2.00) sempre al primo tentativo. La russa, che gareggia come atleta neutrale, ha successivamente sbagliato tre prove a 2.06m. Lasitskene guida la classifica generale a punteggio pieno con 24 punti. Ciò che impressiona è la straordinaria regolarità di rendimento della campionessa mondiale, che in meno di un mese ha vinto a Eugene con 2.03, a Opole con 2.00m, a Roma con 2.00m, a Hengelo con 2.04m (migliore misura al mondo dal 2012 in poi), a Turku con 1.95m e a Zyukovskiy con 1.97 prima del successo a Stoccolma. Anche gli appassionati italiani potranno ammirarla il prossimo 16 Luglio al meeting dell’Atletica Mondiale allo Stadio Euganeo di Padova. La polacca Kamila Lichwinko, che condivise con Mariya il primo posto ai Mondiali Indoor di Sopot, si è classificata seconda con 1.97m, mentre terza con 1.94m è stata la svedese Sofia Skoog, allieva del grande Stefan Holm. Alessia Trost si è fermata a quota 1.85m prima di sbagliare tre prove a 1.90m.

Salto in lungo maschile - Il sudafricano Luvo Manyonga ha vinto la seconda gara di Diamond League con 8.36m con vento a favore precedendo di sette centimetri il connazionale Rushval Samaii, che ha ottenuto il salto migliore di 8.29m con vento regolare (+1.2 m/s) al secondo tentativo. Manyonga ha ottenuto anche un salto da 8.33m con vento regolare di +1.4 m/s ma si è infortunato alla caviglia all’ultimo tentativo. La gara è stata condizionata dal forte vento ballerino molto fastidioso. Si è passati addirittura dai +3.3 m/s del salto da 8.36m al primo tentativo ai -3.7m/s in occasione dell’8.20m al quinto tentativo. Il ceco Radek Juska si è piazzato terzo con 8.09m precedendo lo svedese Michel Torneus di tre centimetri.

1500 metri maschili - Il ventunenne keniano Timothy Cheruiyot ha demolito il record personale e la migliore prestazione mondiale dell’anno con un eccellente 3’30”77 stappandola al portacolori del Barhein Alsedik Mikhou, che ha sfiorato il personale in seconda posizione con 3’31”49. Terzo l’etiope Aman Wote (3’31”63), quarto il tre volte campione mondiale Asbel Kiprop (in ripresa rispetto alla gara di Eugene). Marcin Lewandowski ha stabilito il record personale con 3’34”50, così come il sedicenne norvegese Jakob Ingebrigsten, autore di un eccellente 3’39”02 pochi giorni dopo il successo nel Dream Mile under 20 di Oslo. Timothy Cheruiyot:

La gara è andata secondo i piani. Ora torno in Kenya per disputare i Trials per i Mondiali di Londra. Sarò contento se riuscirò a qualificarmi per Londra

Lancio del disco maschile - Il giamaicano Fedrick Dacres, leader mondiale stagionale, ha superato ancora una volta in questa stagione la barriera dei 68 metri con un lancio da 68.36m che gli ha permesso di superare in classifica il beniamino del pubblico di Stoccolma Daniel Stahl, in testa fin dal secondo tentativo con 67.34. Lo svedese si è migliorato con 68.13m ma non è bastato per superare Dacres. Ben cinque atleti hanno superato i 66 mesi, dei quali quattro i 67 metri: il lituano Andrius Gudzius, terzo con 67.29m, il belga Philip Milanov, quarto con 67.05m. Robert Harting si è piazzato quinto con 66.20m precedendo il fratello Christoph (settimo con 61.75).Fedrick Dacres:

C’era molto vento ma non è stato un grande problema. Volevo ottenere un grande lancio ma 68 metri è un buon risultato. Sono contento della mia regolarità di rendimento intorno ai 67 metri. Il pubblico si è fatto sentire e potevo percepire il tifo dei fans giamaicani presenti allo stadio. La Giamaica è conosciuta per i suoi sprinter ed è insolito per noi avere un grande lanciatore

Lancio del disco femminile - La cubana Yaimi Perez ha inflitto a Sandra Perkovic una delle rare sconfitte della sua carriera con un eccellente lancio da 67.92m al primo tentativo. La croata, che non perdeva da due anni e veniva da tre successi a Stoccolma, ha lanciato due volte oltre i 67 metri (67.61m e 67.75m) nei suoi unici due lanci validi. La tedesca Nadine Muller si è classificata al terzo posto con 65.74. Perkovic mantiene la testa della classifica generale con 23 punti con quattro lunghezze di vantaggio su Perez. Yaimi Perez:

Sono riuscita a battere Sandra per la seconda volta in Diamond League come a Losanna due anni fa. Questa vittoria rappresenta molto per me in vista dei Mondiali. Ci sono ancora degli aspetti da migliorare ma sarò al top per i mondiali

800 metri femminili - La portacolori del Burundi Francine Nyonsaba ha vinto la prima gara stagionale in Diamond League in 1’59”11 precedendo la svedese Lovisa Lindh (1’59”41) e la svizzera Selina Buchel (1’59”66). Francine Nyonsaba:

Questo successo mi dà ancora più motivazioni. La gara è andata secondo i piani. E’ solo l’inizio. Questa gara è stata una buona preparazione per i Mondiali di Londra

Salto con l’asta femminile - La svizzera Nicole Buchler ha riscattato la delusione per i tre nulli alla misura d’ingresso di Oslo vincendo sulla svedese Angelica Bengtsson e sull’ex campionessa mondiale under 18 venezuelana Robeilydis Peinado con stessa misura di 4.65m in virtù di un numero minore di errori. Per Peinado si tratta del record personale. Quarto posto per la vincitrice di Oslo Yarisley Silva con 4.55m, stessa misura realizzata anche dalla russa Anzhelika Sidorova.

400 metri maschile - Steven Gardiner ha vinto la sua seconda gara stagionale in Diamond League dopo Doha fermando il cronometro in 44”58 davanti al vincitore di Oslo Baboloki Thebe (44”99). Il belga Kevin Borlée è stato il migliore degli europei in terza posizione con 45”57.

110 ostacoli maschili - Il vincitore della passata edizione della Diamond League Orlando Ortega ha battuto il campione del mondo in carica Sergey Shubenkov per un solo centesimo di secondo in 13”09 con forte vento a favore di +3.5 m/s. Shane Brathwaite delle Barbados ha completato la top three in 13”25. Squalificati per partenza falsa Andy Pozzi e il primatista africano Antonio Alkana. Orlando Ortega:

Non so cosa sia successo allo starter ma ho cercato di rimanere sempre concentrato. Le condizioni non erano ideali a causa del vento ma sono contento della prestazione

400 ostacoli maschili - Il giovane talento norvegese Karsten Warholm ha conquistato il secondo successo consecutivo in Diamond League tre giorni dopo Oslo in 48”82 precedendo il vice campione europeo di Zurigo 2014 Rasmus Magi (49”16). Nella Diamond Road to the Final Magi guida con 17 punti, uno solo in più rispetto a Warholm. Karsten Warholm:

Non è stato facile recuperare lo sforzo dopo Oslo. Ho portato a Stoccolma un gruppo di amici e il mio allenatore e ho trascorso con loro delle ore piacevoli. Ho cercato di non pensare troppo alla gara e sono riuscito a correre bene

200 metri femminili - L’ivoriana Murielle Ahouré si è aggiudicata il primo successo stagionale in Diamond League in 22”68 dopo il secondo posto d Oslo precedendo di appena un centesimo di secondo la canadese Crystal Emmanuel. La giovane tedesca Rebekka Haase è stata la migliore delle europee in terza posizione in 22”76 con sei centesimi di vantaggio su Ivet Lalova Collio.

3000 siepi maschili - Il giovane marocchino Soufiane El Bakkali ha vinto la prima gara di Diamond League della sua carriera in 8’15”01 precedendo di oltre tre secondi l’eritreo Yemane Haileselassie (8’18”29), mentre Nicholas Bett ha concluso al terzo posto in 8’21”98.

800 metri maschili - L’olandese Thjmen Kupers ha vinto la seconda gara internazionale in una settimana in 1’45”02 dopo Hengelo precedendo l’irlandese Mark English (1’45”42) in una gara non valida per il punteggio della Diamond League, il sudafricano Rynardt Van Rensburg (1’45”73) e il campione europeo Adam Kszczot (1’45”96).

3000 metri femminili - La svedese di origini eritree Meraf Bahta ha vinto un bel duello testa a testa con l’etiope Azemra Gebru sul rettilineo finale in 8’47”07. Bella prova di Margherita Magnani, sesta al traguardo in 8’58”02, suo miglior crono degli ultimi tre anni e seconda migliore prestazione europea dell’anno.

La scelta di disputare il meeting alla omenica pomeriggio ha premiato gli organizzatori, che hanno goduto di un pomeriggio soleggiato che ha permesso di avere più pubblico con tante famiglie e bambini. Il programma del meeting è stato arricchito da tante gare giovanili, dal giro d’onore della grande campionessa svedese Susanna Kallur (ritiratasi il marzo scorso dopo gli Europei di Belgrado) e da uno spettacolare concerto finale.