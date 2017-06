Germaine De Randamie è praticamente un'ex campionessa: UFC starebbe studiando un match tra Cris Cyborg e Megan Anderson, valido per il titolo pesi piuma.

1 condivisione 0 stelle

2 ore fa di Massimiliano Rincione

I prossimi mesi potrebbero essere decisivi per l'assegnazione del titolo pesi piuma femminile UFC. No, non ci siamo scordati di Germaine De Randamie: la kickboxer olandese, divenuta campionessa a UFC 208, ha infatti reso nota la sua volontà di non affrontare Cris Cyborg, sfidante designata al titolo delle 145 libbre del gentil sesso. La giustificazione ufficiale data dalla campionessa è stata tanto semplice quanto lacunosa: attraverso il suo manager infatti la De Randamie ha fatto sapere - ai microfoni di MMA Hour - di non essere interessata ad affrontare la brasiliana per via dei suoi vecchi problemi con il doping.

Dopo un'attenta riflessione, Germaine e il suo team sono giunti ad una conclusione: il match con la Cyborg non si farà. Questo perché la brasiliana è una comprovata e ormai conosciuta imbrogliona. Se il match con Cris sarà l'unico che UFC avrà intenzione di offrire alla mia assistita, lei ha già fatto sapere di esser pronta ad aspettare fin quando la promotion non deciderà di spogliarla del titolo di campionessa.

Una presa di posizione chiara e netta, che non fa altro che alimentare le idee mai dome di UFC in merito al futuro dei pesi piuma femminili. È abbastanza risaputo infatti come la promotion stia pensando da un paio di mesi ad un match che, in realtà, avrebbe dovuto già trovar luogo in Invicta FC: Cris Cyborg vs Megan Anderson. Campionessa pesi piuma indiscussa IFC da un lato, parigrado ad interim dall'altro. Un incontro che ad oggi metterebbe di fronte le uniche due donne realmente competitive ad alti livelli nelle 145 libbre, senza nulla togliere a tutte le altre fighter della categoria.

"We started a game we never got to finish. Play for blood, remember?....." #MakingFeatherweightsGreatAgain #Tombstone #ChampCamp #SignTheFeatherweights A post shared by Megan Anderson (@megana_mma) on May 21, 2017 at 7:12pm PDT

La cornice designata potrebbe essere quella di UFC 214, il cui main event vedrà la tanto attesa rivincita tra Jon Jones e il campione dei massimi-leggeri Daniel Cormier. Decisione questa però da prendere entro e non oltre le prossime settimane, in modo tale da fornire il tempo materiale alle due atlete per ottemperare agli obblighi promozionali che un evento di tale portata porterebbe sicuramente in dote. Tutto questo senza considerare gli eventuali camp, viste le altissime probabilità di aver incentrato una preparazione sul match-up a prescindere dal futuro annuncio.

UFC 214: il resto della card

La card UFC 214 ha perso un po' di pezzi, visti i forfait dei due sudcoreani Doo Ho Choi e Chan Sung Jung, tirati fuori dall'evento a causa di alcuni infortuni. Ma la serata resta comunque di altissimo livello vista la presenza di match importantissimi per i piani alti dei ranking delle varie divisioni di peso. Qualche esempio? Jimi Manuwa vs Volkan Oezdemir, Aljamain Sterling vs Renan Barao e Brian Ortega vs Renato Moicano. Tutto questo senza dimenticare il già citato match tra Daniel Cormier e Jon Jones, con i due che dopo oltre un anno di attesa incroceranno nuovamente i guantini per stabilire chi tra loro sarà il campione dei massimi-leggeri al termine della serata.