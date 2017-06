Dopo la condanna a un anno e mezzo di squalifica per le 1260 scommesse piazzate, l'ex centrocampista del Burnley si è difeso così: "Niente di illegale, lo fanno tutti".

2 ore fa di Daniele Rocca

Joey Barton perde il pelo ma non il vizio. Risse, alcol, calcioscommesse. L'ex centrocampista di Burnley e Newcastle è stato condannato a 18 mesi di squalifica per le numerose puntate piazzate tra il 2006 e il 2016. Ma non sembra affatto pentito delle sue azioni. E torna a difendersi per quanto fatto.

In un'intervista al 'Sunday Times', infatti, Barton ha dichiarato che per i calciatori è un'abitudine scommettere su eventi sportivi, comprese ovviamente le partite di calcio. Dal suo punto di vista, è più motivante giocare per una scommessa piazzata, che non per un match di Coppa del Mondo:

Una cosa che tutti i calciatori hanno in comune è l'amore per le scommesse, perché sono competitivi.

Calcioscommesse, la difesa di Barton

Nonostante siano passati più di due mesi dall'annuncio del suo ritiro, Barton continua a far parlare di sé. Dopotutto, non è facile trovare un personaggio così controverso nel mondo del calcio moderno. E le sue recenti dichiarazioni sul calcioscommesse non fanno altro che aumentare l'interesse di media e tifosi:

Sono stato in spogliatoi dove giravano cifre folli. Anche su una singola scommessa. Spaventoso. Ho visto calciatori che ci tenevano meno a una partita di Coppa del Mondo o a segnare un gol piuttosto che scommettere sui cavalli.

Un racconto che lascia quantomeno interdetti. Che corrisponda al vero o meno, Barton ne parla come se fosse un modus operandi del tutto normale:

Ci sono molti modi per fregare il sistema. Non penso di aver fatto niente di illegale. Dal mio punto di vista stavo facendo solo quello che fanno tutti i calciatori negli spogliatoi.

Dopo la condanna, il calciatore ha fatto ricorso a causa di un documentato problema con il gioco d'azzardo, che a suo giudizio però non è stato tenuto in considerazione dalla Commissione. In caso la sua pena per il calcioscommesse non dovesse essere ridotta, il calciatore è pronto a ritirarsi dal calcio giocato.