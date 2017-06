Dopo il caos e le polemiche generate per il mancato rinnovo di Donnarumma con i rossoneri, il re del calciomercato fa il punto sulla situazione.

436 condivisioni 0 stelle

un'ora fa di Marco Ercole

È l'uomo più chiacchierato del momento, ma in genere funziona così ogni estate. Per lui, Mino Raiola, è una piacevole consuetudine, perché quando accade vuol dire che ha trovato il modo di incassare qualche commissione monstre o parcella extra, attraverso la sapiente gestione dei suoi assistiti nelle varie finestre di calciomercato.

È accaduto con Pogba, Ibrahimovic, Balotelli e così via, stavolta è il turno di Gianluigi Donnarumma, il primo 18enne della storia del calcio capace di rifiutare un'offerta di rinnovo da 5 milioni di euro a stagione per 5 anni, quella del Milan.

Su questa discutibile decisione si è parlato molto, forse troppo. Ha catalizzato senz'altro tutte le attenzioni del calciomercato, superato solo dalla vicenda tra Cristiano Ronaldo e il suo possibile addio al Real Madrid. Il portiere del Milan è finito nell'occhio del ciclone, nel corso della partita di debutto dell'Italia Under 21 agli Europei è stato platealmente contestato, prima con uno striscione rossonero con la scritta “Dollarumma”, poi con il lancio di banconote finte.

5 Facebook Twitter Pinterest Soldi finti contro Donnarumma

Facebook Twitter Pinterest Soldi finti contro Donnarumma (1)

Facebook Twitter Pinterest Soldi finti contro Donnarumma (2)

Facebook Twitter Pinterest Soldi finti contro Donnarumma (3)

Facebook Twitter Pinterest Soldi finti contro Donnarumma (4)

Chiudi 1 di 5

Calciomercato Milan, Raiola su Donnarumma

E con Donnarumma è stato criticato pure il suo agente, Raiola, che adesso, attraverso un'intervista annunciata e rilasciata solo ad alcuni giornalisti selezionati, in quel di Montecarlo, ha deciso di dare la sua versione dei fatti, rispondendo così a quella rossonera espressa subito dopo l'incontro con Fassone andato in scena tre giorni fa.

E quando ha cominciato a parlare del caso Donnarumma, Raiola non ci è andato affatto leggero con il Milan:

Da un ambiente troppo ostile non può uscire un buon risultato. Siamo stati costretti a prendere decisioni che non eravamo pronti a prendere e così la risposta è stata negativa. Con la fretta e gli atteggiamenti mostrati, anche in modo molto pubblico, il Milan ha fatto sì che non fosse un ambiente giusto.

L'agente ha poi escluso che si trattasse di un problema economico:

L'unico problema che non c'era era era quello, non siamo arrivati nemmeno a intavolare un discorso serio sotto quel punto di vista. Non c''è stata data serenità e tempo da parte del Milan. La clausola rescissoria? Non è stata affrontato seriamente il discorso. Quando arrivi a quel punto vuol dire che sei già all'80% della trattativa. Abbiamo osservato atteggiamenti pubblici delle ultime sei settimane, prendendone solo atto.

"Donnarumma minacciato di morte"

A sentire Raiola per ora non ci sono trattative in piedi con altri club:

Non ho intavolato trattative con nessun altro club, quando ci saranno delle società interessate informerò il Milan che deciderà il da farsi. Sicuramente non mancheranno squadre interessate. Grandi club su di lui? C'erano già da quando aveva 14 anni, se avesse voluto andar via sarebbe andato via quando non era il titolare del Milan. Noi non abbiamo nessun accordo con nessuna società, nessuna società ci spinge a fare certe cose. Il problema non è economico, è una questione di forma: non potevamo più accettare certe minacce, certe tensioni.

Quando gli viene chiesto se Donnarumma verrà mandato in tribuna risponde:

Il Milan ci ha fatto capire che non ha speranze di giocare visto che è in scadenza di contratto. Noi ne prendiamo atto. Gigio ora è triste, noi vogliamo mettere la parola fine a questa vicenda che era diventata insostenibile per lui e per la famiglia. Sembrava fosse diventato il caso più importante del Paese. Speranze di riaprire un discorso rinnovo? Adesso non voglio aprire nessun discorso, sono un professionista. Ma ripeto che con Fassone non ho nessun problema e neanche con il Milan. Non vedo come questa situazione possa cambiare.

Il tono cambia quando si parla del direttore sportivo Mirabelli:

Donnarumma e la sua famiglia sono stati minacciati di morte, Mirabelli è stato un esponente che ha preso parte a questa trattativa e si prenderà le sue responsabilità. Gigio voleva restare - ha detto Raiola alla Gazzetta dello Sport - ma la frase di Mirabelli "o firmi o non giochi" lo ha colpito. Troppa fretta, troppe pressioni.

E cosa pensa Raiola della trattativa tra il Milan e il Genoa per Perin?