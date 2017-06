Il terzino brasiliano potrebbe lasciare Torino dopo appena una stagione: oggi incontro tra il suo entourage e la dirigenza bianconera. Il Manchester di Guardiola alla finestra.

32 minuti fa di Daniele Rocca

Si va verso la risoluzione del contratto. Dani Alves e la Juventus sono vicini all'addio dopo una sola stagione: il terzino brasiliano, infatti, dovrebbe rescindere il suo accordo (in scadenza 2018, ndr), per poi cercare una nuova destinazione durante il calciomercato. Al momento la più probabile porta in Premier League.

È quanto emerge dall'incontro andato in scena oggi nella sede della Juventus: la dirigenza bianconera si è seduta al tavolo con l'entourage di Dani Alves per trovare una soluzione condivisa da entrambe le parti.

Al momento l'ipotesi principale porta alla risoluzione del contratto che l'ex Barcellona ha stipulato con la società torinese un anno fa. Nonostante l'apporto decisivo nel finale di stagione, le strade di Dani Alves e della Juventus sembrano destinate a separarsi.

Manovre di calciomercato che vanno definendosi in casa bianconera. Il confronto di oggi con protagonisti Marotta e l'agente di Dani Alves rendono più chiaro lo scenario in uscita. Ma se è vero che il brasiliano è destinato ad approdare in Premier, la Juventus ha già pronto il colpo sugli esterni: da sempre piace De Sciglio, anche se la valutazione del Milan è molto alta.

Con la Juventus, Dani Alves (34 anni) ha totalizzato 33 presenze, 6 gol e 7 assist

Tornando a Dani Alves. In Inghilterra è lotta a due tra Manchester City e Chelsea per accaparrarsi l'esperto terzino, con la squadra di Guardiola leggermente in vantaggio. Il motivo è evidente: i due si conoscono dai tempi del Barcellona e la stima è rimasta immutata. Dal canto suo i Blues non mollano la presa, a Conte farebbe comodo un calciatore con le caratteristiche del brasiliano.