Svelate sul web le divise Home e Away degli Spurs, nonostante il club londinese non abbia ancora annunciato ufficialmente l'accordo con la Nike.

2 ore fa di Stefano Fiori

Il futuro sposa l'antico in casa Tottenham. Sul web sono spuntate le nuove maglie degli Spurs per la stagione 2017/18: sia la divisa Home che quella Away. I kit sono firmati Nike, il nuovo sponsor tecnico dei londinesi. O meglio, quello che dovrebbe essere: l'accordo con l'azienda americana non è stato ancora annunciato ufficialmente. Ma le immagini ormai parlano chiaro.

A svelare le nuove casacche è stato un tifoso americano, che su Twitter (tramite il suo account @ztranche) ha postato i primi scatti della maglia casalinga "in carne e ossa". Il portale specializzato Footyheadlines.com ha poi pubblicato (sempre tramite lo stesso fan) le foto della divisa da trasferta.

Il logo Nike è inconfondibile, nonostante la partnership con il Tottenham non sia ancora stata resa nota. In ogni caso, gli Spurs hanno concluso l'avventura con Under Armour e si apprestano a ricevere 25 milioni di sterline (circa 28,5 milioni di euro) all'anno dal colosso statunitense. Un sodalizio destinato a nascere nel segno della tradizione, come dimostrano i dettagli delle nuove maglie.

Le nuove maglie 2017/18 del Tottenham

Bianca la prima, blu navy la seconda: questa la scelta della Nike per la stagione 2017/18, in cui la squadra di Mauricio Pochettino tenterà di nuovo l'assalto al titolo, dopo il secondo posto dello scorso campionato. Il template della prima casacca - il modello è chiamato Nike Vapor Aeroswift - presenta un abbinamento tono su tono delle spalle e delle maniche. I fianchi sono accompagnati da strisce blu, richiamate anche dall'inserto inserito sul retro del colletto. A colpire di più l'immaginario dei tifosi, però, ci pensa lo stemma: torna infatti lo scudo, ispirato agli anni '50, che racchiuderà il logo del club.

I colori sono invece invertiti per quanto riguarda la divisa away: il tono predominante è il blu navy, scelta che riporta non solo agli anni Cinquanta e Sessanta, ma anche alla stagione 2012/13. In attesa dell'annuncio dell'accordo con la Nike, insomma, i tifosi del Tottenham possono già gustarsi le nuove maglie.