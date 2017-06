Conor McGregor vs Floyd Mayweather è l'hot topic del momento. Ogni sportivo, ogni fan di qualsivoglia nazionalità è ormai preda della brama di conoscenza: cosa è lecito aspettarci dal dream match più importante del ventunesimo secolo? Tanto, o forse nulla. Troppo grandi le incognite legate all'adattamento di McGregor al ring della boxe, al confronto con un atleta sì ritirato, ma comunque tra i GOAT del pugilato. Velocità, timing, footwork: tutte variabili difficilmente considerabili e analizzabili a priori, con l'incontro del 26 agosto che ci offrirà con tutta probabilità uno dei pay-per-view più redditizi della storia degli sport da contatto.

Tante le personalità note che si sono esposte sulla realizzazione e sul possibile esito del match, dagli ex pugili Oscar De La Hoya ed Evander Holyfield a numerosi fighter di MMA quali Holly Holm, Khabib Nurmagomedov e Nate Diaz. Molti anche i personaggi del mondo dello spettacolo interessatisi alla questione: proprio il jetset è stato uno dei fattori più influenti nel recente passaggio di proprietà che ha visto coinvolta UFC. La cessione che ha portato la promotion dalle mani dei fratelli Fertitta a quelle della WME-IMG ha infatti rafforzato ancor di più il binomio tra le arti marziali miste e il mondo dello spettacolo. Basti pensare come alcune tra le quote di UFC siano finite indirettamente nelle mani di alcune celebrità quali Ben Affleck, Mark Wahlberg, Adam Levine, Tom Brady e Sylvester Stallone.

Proprio Stallone è stato quello che forse più di tutti si è esposto dialetticamente nel corso dei mesi. Interessante la sua chiave di lettura riguardo al match tra Conor McGregor e Floyd Mayweather: il settantenne attore newyorkese, famosissimo per la pellicola a tema pugilistico "Rocky", ha infatti azzardato - ai microfoni di TMZ - un parallelo forse non troppo calzante tra il personaggio interpretato nella fortunatissima saga cinematografica e la figura mutata alla boxe di Conor McGregor.

Sapete già chi vincerà, lo sapete (sherza, ndr)! Per me esiste solo l'underdog! McGregor rappresenta il Rocky della vita reale. Ma anche questa volta sto vivendo in un mondo di fantasia. Probabile che Mayweather si faccia comunque male! O forse no. In realtà sto solo scherzando, chiaramente. Certo, non si sa mai cosa possa accadere in una situazione simile, non essendosi mai verificata prima.