In coppia con il maestro Stefano Landonio, l'ex bandiera del Milan ha ottenuto la wild card per l'Aspria Tennis Cup, il torneo ATP Challenger di Milano.

Federer, Nadal e Djokovic sono avvisati: c'è una leggenda che potrebbe presto minacciare il vostro regno. Una leggenda del calcio, vero, ma che tra pochi giorni debutterà in una competizione ATP Challenger. Paolo Maldini è pronto al suo primo torneo di tennis da professionista: un traguardo straordinario, per l'ex capitano del Milan e della Nazionale.

L'appuntamento è dal 24 giugno al 2 luglio a Milano, il palcoscenico sarà quello dell'Aspria Harbour Club: l'ex difensore, tra i calciatori più vincenti della storia, festeggerà il suo 49º compleanno (è nato il 26 giugno) bagnando il suo esordio da pro con la racchetta in mano.

Come ci è riuscito? Trionfando nel torneo rodeo (a punteggio ridotto, cioè), organizzato dal circolo meneghino: la vittoria è arrivata in tandem con il suo maestro Stefano Landonio, ex giocatore a livello nazionale nonché amico-tifoso di Maldini. Il duo ha quindi guadagnato la wild card per partecipare alla 12ª edizione dell'Aspria Tennis Cup, il Milano ATP Challenger.

Sulla terra battuta del club di via Cascina Bellaria, l'ex numero 3 porterà con sé tutto il peso dei 7 scudetti e delle 5 Champions League vinte con il Milan. Ma con l'entusiasmo di chi, alla soglia dei 49 anni, disputerà per la prima volta una competizione per professionisti. L'ex bandiera rossonera non ha un ranking nazionale, ma si è calato alla grande nei panni di partner di Landonio (in classifica 3.3). Proprio il maestro dell'Aspria Harbour Club, come riportato da Tennisitaliano.it, ha spiegato come il suo illustre allievo è riuscito a guadagnarsi il debutto da pro:

Era il nostro primo impegno agonistico, ma con Paolo ci era già capitato di giocare alcune esibizioni per eventi benefici. È dotato di un buon servizio, di discreti colpi e sta migliorando nel gioco al volo.

Non sarà all'altezza della sua irripetibile carriera da calciatore, ma di sicuro si trova a suo agio anche sottorete:

Non emerge nulla di particolare, ma non ha nemmeno punti deboli. Sulla terra battuta potrebbe valere un 4.1. Possiede delle qualità fisiche e mentali fuori dal comune, aiutato dalla sua esperienza sportiva. Non soffre minimamente i momenti clou del match. Chissà cos'avrebbe potuto fare se avesse cominciato a giocare a 5-6 anni...

Il debutto di Maldini tra i professionisti ha incuriosito anche le testate internazionali: il Mirror per esempio lo vede già battagliare con i più grandi a Wimbledon. Chi lo sogna come nuovo team manager della Nazionale o come dirigente di punta del calcio italiano, insomma, dovrà pazientare: il tennis chiama, Paolo risponde alla grande.