Era circolata in giornata la notizia di un conto da 37mila euro pagato da Messi per una serata passata a Ibiza con alcuni compagni. Dura la replica dell'argentino.

605 condivisioni 5 stelle

2 ore fa di Elmar Bergonzini

Gossip, critiche e giudizi. Leo Messi dovrebbe esserci abituato. Anzi, sicuramente lo è. Poi però quando i commenti riguardano la sua vita privata l’argentino non riesce a far finta di nulla. A maggior ragione se le critiche sono basate sul nulla. O meglio: su una bufala. Difficile non innervosirsi in situazioni così.

Nelle ultime ore era diventata virale sui social la foto di un conto estremamente alto pagato da Messi per una serata passata con Antonella Roccuzzo (la sua dolce metà), il compagno di squadra Luis Suarez e la sua compagna Sofia Balbi, oltre alla coppia formata da Cesc Fabregas e Daniella Semaan. Oltre 37mila euro per una serata.

Tanto, anche se nessuno dei tre avrebbe reali problemi a pagare un conto così. La foto però ha fatto scandalo, perché reputata uno schiaffo alla povertà e perché, si sa, sui social giudicare è di moda. A Messi però le polemiche non sono piaciute affatto e così ha immediatamente risposto a tono.

La foto del conto che Messi avrebbe pagato a Ibiza

Messi e la serata da 37mila euro: tutta una bufala social

Messi, Suarez e Fabregas avrebbero dovuto pagare 37.330 euro: sullo scontrino erano stati segnati 621 euro per 27 pizze, 112 euro per 7 portate di carne, 4 cesti di frutta dal valore di 1000 euro e soprattutto 41 bottiglie di champagne per un totale di 24.600 euro. In coda al conto c’era un’imposta di 6.478 euro. Troppo per sei persone, ed ecco che in molti avevano ipotizzato che i calciatori avessero offerto la serata anche ad altri ospiti. In realtà, stando a quanto affermato da Messi, si tratta solo di una bufala.

La risposta social di Leo Messi

L’argentino ha voluto reagire anche perché né le pizze, né il Dom Perignon si sposano al suo stile di vita. Allo stile di vita di un campione. Di seguito la sua risposta sui social, direttamente sotto il post in questione:

Sono davvero disgustato da questo modo di parlare delle persone. Com'è possibile che s'inventino bugie del genere. La cosa più divertente è che la gente ci crede davvero.

Gossip, critiche e giudizi. Messi ci è abituato. Ma quando è troppo è troppo. Perfino per lui.