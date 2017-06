Lo Special One sa di avere tutti i mezzi per aiutare i Red Devils a riconquistare il campionato dopo 5 lunghi anni. Ecco come dovrà sfruttarli.

di Andrea Pettinello

Era difficile immaginarsi una partenza simile, ma anche questa volta José Mourinho ha dimostrato di meritarsi il soprannome di Special One, quello che lui stesso si affibbiò all'inizio della carriera e che è ormai diventato un vero e proprio marchio di fabbrica. Sin dal suo arrivo a Old Trafford il Manchester United ha soddisfatto tutte le sue richieste, spendendo più di 150 milioni di sterline e assicurandogli alcuni dei migliori giocatori al mondo nei rispettivi ruoli.

La conquista di 3 delle 5 competizioni a cui hanno partecipato, ha dato ai Red Devils la consapevolezza di poter riaprire un ciclo vincente, sulle orme di Sir Alex Ferguson, durato 27 anni e in grado di riempire la bacheca con ben 38 trofei. Coppa di Lega, Community Shields ed Europa League rappresentano per Mourinho un ottimo punto di partenza, ma il prossimo bisogna per forza di cose alzare l'asticella.

I mezzi per dare continuità ai successi ci sono tutti e la disponibilità da parte della società di investire sul calciomercato una somma ancora maggiore rispetto a quella della scorsa stagione non manca. Lo Special One però dovrà tener conto una serie di fattori che lo obbligheranno a riconsiderare alcune sue priorità.

Manchester United, la strategia di Mourinho

Il budget messo a disposizione di Mourinho è di circa 200 milioni di sterline, una somma sufficiente per migliorare la rosa. Il primo acquisto, il difensore ex Benfica Victor Lindelof, è già stato ufficializzato, ma ora l'imperativo per il Manchester United è spendere i soldi con intelligenza.

Saranno almeno altri 3 i giocatori che verranno aggiunti all'organico: un centrocampista, un attaccante (visto l'addio di Zlatan Ibrahimovic) e un'ala, individuata al momento in Ivan Perisic dell'Inter. L'obiettivo della società è creare una squadra che possa arrivare fino alla fine in tutte le competizioni.

Non solo una "squadra di Coppa"

Delle tre competizioni nelle quali ha trionfato in questa stagione il Manchester United, due (Community Shield e Coppa di Lega) erano coppe nazionali. Se inoltre si prende in considerazione la FA Cup arrivata poco più di un anno fa sotto la gestione Van Gaal, è evidente la facilità con la quale la squadra riesce a proseguire il proprio cammino in tornei fatti di gare secche, rispetto a campionati veri e propri dove la continuità e la costanza rappresentano fattori fondamentali. Le serie di 25 partite di imbattibilità raggiunta la scorsa stagione rappresentano sicuramente un punto di partenza sul quale concentrarsi sin dall'inizio dell'annata 2017-2018.

Le gestione dei giovani

Uno degli errori da non commettere sarà quello di sottovalutare o emarginare i tanti giovani che in questi anni hanno avuto la fortuna di affermarsi: da Luke Shaw ad Anthony Martial, passando per Rashford, Lingard e Fosu-Mensah.

Se i primi due hanno già ricevuto diversi richiami da parte dello Special One per la loro pigrizia, la voglia di mettersi in gioco degli altri giovani prodotti del vivaio ha permesso al Manchester United di vincere e stupire anche quando nessuno li dava per favoriti.

Mourinho dovrà essere bravo a gestire così tanta qualità e a sfruttare il talento dei suoi ragazzi.

Priorità al campionato

La stagione appena conclusasi ha dimostrato una cosa: quando il Manchester United si concentra su un obiettivo, in un modo o nell'altro, riesce sempre a raggiungerlo. È stato così con la Coppa di Lega, come anche per l'Europa League. Mourinho è stato bravo a stabilire gli obiettivi a inizio stagione e a trasmettere alla squadra la fiducia necessaria per affrontare i singoli impegni con la massima determinazione.

Se davvero la Premier League rappresenta il prossimo step, lo Special One dovrà renderla lo scopo dell'intera rosa dal primo all'ultimo giorno della stagione. Concentrandosi su una sola competizione il Manchester United avrebbe la possibilità di riconquistare lo scettro di regina d'Inghilterra e dare un segnale fortissimo alle avversarie: dopo un beve riposo, siamo tornati per dominare.