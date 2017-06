Karl-Heinz Körbel ha giocato 602 partite in Bundesliga, tutte con la maglia dell'Eintracht di Francoforte. Il plastico del suo cervello è nel museo della città.

Eterno. Perché oltre alle statistiche è la storia a renderlo tale. Karl-Heinz “Charly“ Körbel è una leggenda della Bundesliga e, volendo, del calcio mondiale. Seicentodue presenze nel massimo campionato tedesco: nessuno ne vanta di più. E lui quelle 602 partite le ha giocate tutte con una sola maglia addosso: quella dell’Eintracht Francoforte.

Solo per fare un paragone: Francesco Totti ha finito la carriera con 619 presenze in Serie A. Appena 17 in più rispetto a quelle di Körbel in Bundesliga. Con una differenza non di poco conto: in Germania il torneo è a 34 partite, in Italia a 38. Per questo battere il record di “Charly“ sarà quasi impossibile. A meno che non si riformi il campionato.

Trasferitosi all’Eintracht Francoforte nel 1972, a 17 anni, è rimasto nel club fino al 1996, quando ricopriva il ruolo di allenatore della Prima Squadra. In realtà ancora oggi aiuta il consiglio d’amministrazione del club. Nessuno più di lui può rappresentare società e tifosi, e pensare che la sua carriera si è interrotta in maniera (quasi) drammatica.

Karl-Heinz “Charly“ Körbel, il Totti della Bundesliga

Difensore centrale elegante e corretto, Körbel finirà la carriera senza neanche un’espulsione. Alla penultima giornata della Bundesliga 1990-91, viene però ammonito nella partita giocata ad Amburgo contro il St. Pauli: è la quarta ammonizione stagionale che lo costringe a saltare l’ultima di campionato, quella che avrebbe dovuto giocare contro lo Stoccarda di fronte al suo pubblico. Non avrà mai la sua partita d’addio.

Il suo più grande successo è la vittoria della Coppa Uefa del 1980 (l’unica della storia del club). Edizione leggendaria per la Germania: arrivarono in semifinale ben 4 tedesche. Bayern Monaco, Borussia Moenchengladbach e Stoccarda, oltre all’Eintracht Francoforte. Körbel e compagni buttarono fuori i bavaresi imponendosi ai supplementari e conquistarono la coppa battendo il Gladbach con un gol nei minuti finali. Non è quello però il suo unico successo: ha messo in bacheca anche 4 coppe di Germania, tutte quelle vinte dall’Eintracht Francoforte nella propria storia.

Ha vissuto anche qualche momento meno felice: nel 1984 e nel 1989 si salva dalla retrocessione vincendo lo spareggio. Nel 1989 fu proprio un suo gol segnato all’Hannover all’ultima giornata a permettere al Francoforte di qualificarsi agli spareggi e di evitare la retrocessione diretta. Nelle interviste ha sempre definito quello come il gol più importante della sua carriera (ne ha segnati 45 in campionato e 6 fra Coppa di Germania e Coppe Internazionali), perfino più di quello che regalò la coppa nazionale all’Eintracht nel 1975, nella finale contro il Duisburg. Non particolarmente felice la sua carriera in nazionale, con la quale ha collezionato solo 6 presenze. Terminata la carriera da giocatore è diventato prima assistente e poi allenatore capo dell’Eintracht, ma decise in fretta di lasciare l’incarico.

Negli ultimi anni di carriera Kӧrbel è stato rinominato l’eterno Charly e nel 2016 ha ottenuto che un modello del suo cervello ricreato in 3D venisse messo nel museo di scienze naturali della città. Secondo alcuni scienziati il calcio stimolerebbe il cervello perfino più degli scacchi. Per questo si è deciso di mostrare al pubblico proprio il cervello di Kӧrbel. Il plastico è stato ricreato in grandezza tale da poterci camminare dentro. Sono stati proprio i cittadini di Francoforte a votare affinché il cervello prescelto fosse quello di Kӧrbel, votandolo più di Einstein, l’altra opzione disponibile. Anche questo dimostra che, ancora oggi, i tifosi dell’Eintracht lo considerino eterno. Perché oltre alle statistiche è la storia a renderlo tale. D’altronde Karl-Heinz “Charly“ Körbel è il Totti della Bundesliga.